Адвокат Кокорина зачитал характеристику Александра из СИЗО

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем заседании суда зачитал характеристику форварда из СИЗО.
Во время содержания в СИЗО нарушений режима содержания не было, взысканий не имеет. Конфликтных ситуаций не создает. Во время собеседования ведет себя спокойно. Отвечает на вопросы по существу. На профилактическом учете лиц, склонным к эксцессам, не состоит. Жалоб на условия содержания не высказывает.
Ранее адвокат Кокорина на суде зачитал неутешительное заключение врача по колену.
Откуда в людях столько го*на. Это же печалька.
Откуда в людях столько го*на. Это же печалька.
Не поможет готовься к этапу или играть за Динамо-2 с браслетом на ноге...
Не поможет готовься к этапу или играть за Динамо-2 с браслетом на ноге...