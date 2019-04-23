Адвокат Кокорина зачитал характеристику Александра из СИЗО

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем заседании суда зачитал характеристику форварда из СИЗО.

Во время содержания в СИЗО нарушений режима содержания не было, взысканий не имеет. Конфликтных ситуаций не создает. Во время собеседования ведет себя спокойно. Отвечает на вопросы по существу. На профилактическом учете лиц, склонным к эксцессам, не состоит. Жалоб на условия содержания не высказывает.