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Адвокат Кокорина зачитал характеристику Александра из СИЗО

23 апреля 2019, 15:45

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем заседании суда зачитал характеристику форварда из СИЗО.

Во время содержания в СИЗО нарушений режима содержания не было, взысканий не имеет. Конфликтных ситуаций не создает. Во время собеседования ведет себя спокойно. Отвечает на вопросы по существу. На профилактическом учете лиц, склонным к эксцессам, не состоит. Жалоб на условия содержания не высказывает.

Ранее адвокат Кокорина на суде зачитал неутешительное заключение врача по колену.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 23:41
"Жалоб на условия содержания не высказывает". Жратва из кабака, телевизор, холодильник, зарплата вовремя, скоро чемпионом станет - грех жаловаться.
Hypnoz
Hypnoz
   104 / 954
23 апреля в 21:27
Значит, к зоне готов ! Там, таких сладеньких любят. Деньги есть, будет есть икру. Пару лет.
Землянин
Землянин
   437 / 954
23 апреля в 19:38
Пить надо меньше или не пить вовсе !!!
pomor45
pomor45
   75 / 954
23 апреля в 18:47
В этом деле будет только один морально проигравший - это правоохранительная система Москвы. Это просто стыд и срам.
За адекватность
За адекватность ответил sn_spb
   68 / 954
23 апреля в 18:35
Я так понимаю, что соккер становится чисто сайтом для троллей. Не одного здравого комментария, да даже здравой мысли не наблюдается. Откуда в людях столько го*на. Это же печалька.
Вы считаете, что когда уже всем поднадоела эта Санта-Барбара. ( а здравые или здоровые мысли и комментарии это какие по Вашему мнению? Сочувствовать, ругать, ругать власть?) А я полагаю, что вполне нормально показывать нейтральными ответами что хватит, Уже писал, будет решение суда, вот и обсудим, правильно ли отпустили или посадили. А сайт нормальный, как по мне, есть плюсы, есть минусы, всем мил не будешь. ИМХО.
Palex
Palex
   51 / 954
23 апреля в 18:01
Смешно.Характеристика Штирлица, вполне подойдет Кокорину,только теннис заменить на футбол. И Берлин на СИЗО. А если без шуток,то парней,реально жаль.Да и соккеру,пора прикратить выкладывать эти новости.Кому интересно,прочитают в СМИ или интернете.
КАМЮ
КАМЮ
   120 / 954
23 апреля в 17:55
И как эту паиньку угораздило напиться и подраться? - в голове не укладывается
sn_spb
sn_spb
   524 / 954
23 апреля в 17:51
Я так понимаю, что соккер становится чисто сайтом для троллей. Не одного здравого комментария, да даже здравой мысли не наблюдается.
Откуда в людях столько го*на. Это же печалька.
ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
   730 / 954
23 апреля в 16:39
На месте какарина должен быть Дыркинфеев
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
23 апреля в 16:33
"Истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС." Бедные узники замка Иф.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
23 апреля в 16:27
Филькина Грамота от Кума...
Не поможет готовься к этапу или играть за Динамо-2 с браслетом на ноге...
4RT
4RT
   252 / 954
23 апреля в 16:23
Истинный ариец...
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 16:18
Фарс , что с одной , что с другой стороны.
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
23 апреля в 16:18
Сам ангелочек во плоти снизошел в Бутырку!
GKN
GKN
   727 / 954
23 апреля в 16:05
С такой характеристикой в любой клуб возьмут
Capitan555
Capitan555
   625 / 954
23 апреля в 15:58
О как!Он в Зените такой характеристикой не обладал....
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
23 апреля в 15:51
Так и медальку подкинут , или грамоткой наградят. " Почетный бакла.... тьфу ! бродяга РФ"! А что, звучит ! И льгота будет - нижний шконарь у жердочки !
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