Мамаев: «Не было задачи что-то отпраздновать – ехали отдохнуть»

25 апреля 2019, 14:26

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о событиях перед дракой 8 октября. После которой хавбека и нападающего «Зенита» Александра Кокорина поместили под стражу.

С Кокориным Александром мы знакомы 11 лет уже, мы очень близко общаемся, постоянно общаемся. Это даже не друг, а родственные отношения, ездим вместе отдыхать, когда появляется какая-то пауза. До этого момента мы не виделись, ведь Саша травму получил и был за границей, проходил реабилитацию, мы не виделись в районе года.



Предполагали ли отметить? Нет, не собирались. Просто встретились и поехали в Москву. Не было задачи что-то отпраздновать – ехали отдохнуть. У каждого были свои дела. Три выходных – это то время, когда мы можем решить свои бытовые вопросы.

Ранее Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба «Эгоист» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, выступила на заседании Пресненского суда Москвы.