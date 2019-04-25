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Мамаев: «Не было задачи что-то отпраздновать – ехали отдохнуть»

25 апреля 2019, 14:26

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о событиях перед дракой 8 октября. После которой хавбека и нападающего «Зенита» Александра Кокорина поместили под стражу. 

С Кокориным Александром мы знакомы 11 лет уже, мы очень близко общаемся, постоянно общаемся. Это даже не друг, а родственные отношения, ездим вместе отдыхать, когда появляется какая-то пауза. До этого момента мы не виделись, ведь Саша травму получил и был за границей, проходил реабилитацию, мы не виделись в районе года.

Предполагали ли отметить? Нет, не собирались. Просто встретились и поехали в Москву. Не было задачи что-то отпраздновать – ехали отдохнуть. У каждого были свои дела. Три выходных – это то время, когда мы можем решить свои бытовые вопросы.

Ранее Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба «Эгоист» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, выступила на заседании Пресненского суда Москвы.

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Все комментарии
Sergey S
Sergey S ответил pomor45
   425 / 954
25 апреля в 18:54
Вы за своми беспредельщиками смотрите Гулиевым, и банщиком
Гуливер
Гуливер ответил pomor45
   929 / 954
25 апреля в 16:27
Что мешало отдохнуть в Питере? Что в Москву понесло? Не потому ли, что это родная для вас среда? Вы оба душой своей московские снобы. Это и привело вас туда, куда вы стремились. И люди по большей части возмущены не в защиту вас, а недееспособностью нашей правоохранительной системы, её чиновничьей избирательностью. Все прекрасно понимают, что не было бы Пака, а только Соловчук, не было бы и хулиганки, и статьи этой, а была бы обычная драка, а может и той бы не было - замяли бы на корню: водитель даже и не пикнул бы.
в последнее время сильно замечаю,как в москве люди портятся и становятся жалкими
pomor45
pomor45
   75 / 954
25 апреля в 15:31
Что мешало отдохнуть в Питере? Что в Москву понесло? Не потому ли, что это родная для вас среда? Вы оба душой своей московские снобы. Это и привело вас туда, куда вы стремились. И люди по большей части возмущены не в защиту вас, а недееспособностью нашей правоохранительной системы, её чиновничьей избирательностью. Все прекрасно понимают, что не было бы Пака, а только Соловчук, не было бы и хулиганки, и статьи этой, а была бы обычная драка, а может и той бы не было - замяли бы на корню: водитель даже и не пикнул бы.
brooks
brooks
25 апреля в 15:00
Хорошо отдохнули... До сих пор отдыхают...
makkie
makkie
   11 / 954
25 апреля в 14:53
Так-то позор, когда Зенит идет к чемпионству, а его игрок нападает на людей и сидит в СИЗО.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
25 апреля в 14:53
Гуливер
Гуливер
   929 / 954
25 апреля в 14:46
Cвободу Павлику и Кокоре!
LOpp
LOpp
   24 / 954
25 апреля в 14:35
так вот и отдыхайте.
parallels
parallels
   3 / 954
25 апреля в 14:31
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