Финальную серию «Игры престолов» покажут на «РЖД Арене»

«Локомотив» объявил о показе финальной серии фентезийного сериала «Игра престолов» 20 мая.
Желающие попасть на «РЖД Арену», где можно будет посмотреть серию, должны заполнить анкету.
Напомним, сегодня «железнодорожникам» предстоит встретиться с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.
я как то пытался посмотреть,меня хватило на 15 минут,терпеть не могу фентези!
Спартак:Кровь и песок,это лучший сериал!
я как то пытался посмотреть,меня хватило на 15 минут,терпеть не могу фентези!
Спартак:Кровь и песок,это лучший сериал!