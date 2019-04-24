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Финальную серию «Игры престолов» покажут на «РЖД Арене»

24 апреля 2019, 11:43

«Локомотив» объявил о показе финальной серии фентезийного сериала «Игра престолов» 20 мая.

Желающие попасть на «РЖД Арену», где можно будет посмотреть серию, должны заполнить анкету.

Напомним, сегодня «железнодорожникам» предстоит встретиться с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил удав
   24 / 954
24 апреля в 14:53
за чем ты это сделал?пипец ни где не читал специально -думал сяду по смотрю,нет б... на соккере прочитал=))
извиняюсь)
удав
удав ответил LOpp
   124 / 954
24 апреля в 12:43
не благодарите))
за чем ты это сделал?пипец ни где не читал специально -думал сяду по смотрю,нет б... на соккере прочитал=))
eleven LC
eleven LC
   129 / 954
24 апреля в 12:18
В чём прикол Игры Престолов?
я как то пытался посмотреть,меня хватило на 15 минут,терпеть не могу фентези!
Спартак:Кровь и песок,это лучший сериал!
LOpp
LOpp
   24 / 954
24 апреля в 12:03
не благодарите))
parallels
parallels ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   3 / 954
24 апреля в 12:00
Как так??? Cериал про инцест и педиков разных!!! С ума посходили уже с этим пристолом.
я не смотрел ни разу. видимо, правильно сделал, раз там про дезеувов)
alex074
alex074
   376 / 954
24 апреля в 11:54
Видимо болельщиков, кроме как "Играми престолов" уже не завлечёшь на Паравозик-арену. Игра Локо в этом сезоне не так привлекает ажиотаж на трибунах
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   611 / 954
24 апреля в 11:53
Как так??? Cериал про инцест и педиков разных!!! С ума посходили уже с этим пристолом.
удав
удав
   124 / 954
24 апреля в 11:47
а спартак покажет на своей арене в конце мая нарезку из своих проигранных матчей за сезон под названием "униженные и оскорбленные"
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