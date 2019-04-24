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В честь судьи Москалева назвали мусорный полигон

24 апреля 2019, 11:30
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии появился мусорный полигон имени футбольного судьи Владимира Москалева. Решение о присвоении такого названия закреплено в специальном постановлении сельсовета.

Напомним, что Москалев судил матч 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал», прошедший 20 апреля в столице Башкирии. Хозяева проиграли со счетом 1:2, а работа Москалева вызвала недовольство у болельщиков. Глава сельсовета прокомментировал эту инициативу. 

У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение.

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   748 / 954
24 апреля в 22:14
Трололинг местных властей... Беспощадный.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
24 апреля в 19:36
Бред какой-то ! Мусорным полигонам уже имена стали присваивать ! А чего удивляться ? Страна непуганых идиотов ! ....Крематорий им. Миллера , Кладбище им. Гинера .., Сёмино болото , Проститутошная им. предателя судьи Иванова ...! )))
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
24 апреля в 16:54
Все мусоросжигательные заводы россии назвать((Газы от миллера)).
Багров-брат
Багров-брат
   874 / 954
24 апреля в 16:40
Знатно Москалёв оставил свой след в Башкирии. Судейство уйдёт, а полигон останется...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Snake Plissken
   21 / 954
24 апреля в 16:29
Знатно под свиней лёг! )))
Взгляни его судейскую стату. Он на 100 % конский, но и поросятки при нем не проигрывают...
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   593 / 954
24 апреля в 15:39
Вот это молодцы!!!! этому судьишке место на свалке имени его самого! поддерживаю
Sadjon
Sadjon
   793 / 954
24 апреля в 14:07
Креатив 100%.....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
24 апреля в 13:33
Absinthe3
Absinthe3
   141 / 954
24 апреля в 13:04
Если исходить из башкирской логики, все помойки России надо назвать в честь Гинера)
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
24 апреля в 12:58
Следующий ход "Очистные им. Лапочкина" и "Нечистоты Федуна"
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
24 апреля в 12:44
подали уже заявку на переименование болота около стадиона Зенита в болота имени Карасева
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Ангел неБесГрешен
24 апреля в 12:30
Люто плюсую за это решение. Ему бы во втордиве потренироваться, через матч неуд получает. Но гинеру он нужен, при этом клоуне конюшня только побеждает...
Знатно под свиней лёг! )))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
24 апреля в 12:23
БРАВО!!!!!!!!
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Пёс федуна получил своё! Ахахахахаха!
МКС
МКС
   149 / 954
24 апреля в 12:13
Отличная идея

Гинер в шоке

Следующий он
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
24 апреля в 12:06
Это как раз для "Народного Обозревателя".
И придумывать ничего не надо.
Народ сам всё сказал.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
24 апреля в 12:05
Прикольно .
ABir
ABir
   176 / 954
24 апреля в 11:56
Хорошая идея
leopit
leopit
   491 / 954
24 апреля в 11:56
Годно и смешно!!!!
parallels
parallels
   3 / 954
24 апреля в 11:56
свинья! чистый гол отменил, пенальти на дзюбе не заметил, зулуса не удалил! позор спартаку!
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
24 апреля в 11:49
Ву хаха Тарасовку переменуют в Лапочкино
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
24 апреля в 11:40
И еще на этом полигоне соорудить ему памятник...из 62а...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 11:40
Люто плюсую за это решение. Ему бы во втордиве потренироваться, через матч неуд получает. Но гинеру он нужен, при этом клоуне конюшня только побеждает...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
24 апреля в 11:39
Тогда "Спартак" станет первым об'ектом, который назовут сразу в честь человек 20-30
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 11:38
Респект
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
24 апреля в 11:37
Бесподобно!!! Вот Москалев прославился, так прославился!!!
Так ведь скоро все свалки гордые судейские имена обретут!!!
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:33
Молодцы башкиры, умно придумано, надо пару привокзальных сартира назвать именем безбородова и лапочкина.
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