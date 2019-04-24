В честь судьи Москалева назвали мусорный полигон

В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии появился мусорный полигон имени футбольного судьи Владимира Москалева. Решение о присвоении такого названия закреплено в специальном постановлении сельсовета.

Напомним, что Москалев судил матч 24-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал», прошедший 20 апреля в столице Башкирии. Хозяева проиграли со счетом 1:2, а работа Москалева вызвала недовольство у болельщиков. Глава сельсовета прокомментировал эту инициативу.

У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение.