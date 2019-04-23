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25 апреля клубы РПЛ, ФНЛ и ПФЛ проведут «Уроки футбола»

23 апреля 2019, 16:41

Сообщается, что 25 апреля в рамках мероприятий седьмого сезона международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» при поддержке РФС клубы РПЛ, ФНЛ и ПФЛ проведут «Уроки футбола» в общеобразовательных школах. Футболисты и тренеры пообщаются со старшеклассниками в формате «вопрос-ответ», после чего проведут мастер-класс для учащихся младшей школы в спортивном зале.

В этот день в школах и академиях более 50 стран мира, в том числе в 11 городах России, принимавших игры ЧМ-2018, пройдёт всемирный урок футбола и дружбы. Финальные мероприятия международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня и будут приурочены к финалу Лиги Чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предложил ввести уроки футбола в общеобразовательных школах.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
23 апреля в 19:39
Им самим надо преподать уроки футбола потому что играют во что Росии это не футбол!
Barushevski
Barushevski
23 апреля в 17:30
Внутри клубов РПЛ «Уроки футбола» проводят хоть иногда? А то тоскливо смотреть временами...
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
23 апреля в 16:52
Хорошее начинание
ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
ПАРАДАС ИЗ ПСЖ
   730 / 954
23 апреля в 16:44
Наверное, газпром позвал голубо-сивых друзей из цска. Будет дырофеев учить рекордам 43 и игнашевич автоголам.
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