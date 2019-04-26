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Червиченко: «Шанс „Спартака“ попасть в топ-5 точно не больше 50%»

26 апреля 2019, 02:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «красно-белых» от «Арсенала» (0:3) оценил шансы московского клуба завершить сезон в зоне еврокубков.

Сегодня «Спартак» поставил себя в максимально затруднительное положение. На мой взгляд, шанс попасть в пятёрку, то есть в еврокубки, не больше 50 процентов точно. «Арсенал» на ходу и он хорошо играет, плюс ко всему у команды эмоциональный подъём. В то время, как 2 преследователя проиграли и отвалились, «Спартак» был обязан выигрывать сегодняшнюю игру. «Оренбург» проиграл, «Ростов» тоже. Можно было спокойно докатывать сезон, попытаться запрыгнуть выше, чем 5 место. А сейчас надо до конца сражаться.

Я не уверен, что «красно-белые» в состоянии это сделать. Мне кажется, что сейчас у команды и настрой сбился, и упаднические настроения в коллективе присутствуют. В противостоянии за пятое место, несмотря на отрыв в одно очко, туляки выглядят предпочтительнее «Спартака».

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Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 14:39
Арсенал заслуживает играть в топ пятёрке
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
26 апреля в 11:28
Спартак попадет в вилку между 5 и 10 местом.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 10:47
У хряков вся надежда теперь на судей ЛениКиевского!
kust07
kust07
   82 / 954
26 апреля в 09:46
Уволить всех
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
26 апреля в 09:32
"В то время, как 2 преследователя проиграли и отвалились," Ну такая себе аналитика, я бы сказал слегка поспешная. В следующем туре " Оренбург" принимает как раз "Арсенал", а "Ростов" играет с "Анжи", так что как отвалились, так вполне могут и привалиться. В нашем чемпионате ванговать дело неблагодарное. ИМХО.
parallels
parallels
   3 / 954
26 апреля в 06:47
    kastites
    kastites
       105 / 954
    26 апреля в 06:26
    В ФНЛ эту горе команду
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 954
    26 апреля в 06:25
    Да и не нужно "Спартаку" рваться в еврокубки.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 954
    26 апреля в 05:54
    Если шакалы Федуна не получат назначения на матчи пищевика, то шансов вообще нет!
    beefs
    beefs
       191 / 954
    26 апреля в 05:38
    Удивили...
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    26 апреля в 04:54
    Рейнгольд сказал, что шансы на чемпионство ещё не потеряны.
    ДАША Д
    ДАША Д
       116 / 954
    26 апреля в 02:52
    Да пока всё-таки побольше.
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