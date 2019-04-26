Червиченко: «Шанс „Спартака“ попасть в топ-5 точно не больше 50%»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «красно-белых» от «Арсенала» (0:3) оценил шансы московского клуба завершить сезон в зоне еврокубков.

Сегодня «Спартак» поставил себя в максимально затруднительное положение. На мой взгляд, шанс попасть в пятёрку, то есть в еврокубки, не больше 50 процентов точно. «Арсенал» на ходу и он хорошо играет, плюс ко всему у команды эмоциональный подъём. В то время, как 2 преследователя проиграли и отвалились, «Спартак» был обязан выигрывать сегодняшнюю игру. «Оренбург» проиграл, «Ростов» тоже. Можно было спокойно докатывать сезон, попытаться запрыгнуть выше, чем 5 место. А сейчас надо до конца сражаться.

Я не уверен, что «красно-белые» в состоянии это сделать. Мне кажется, что сейчас у команды и настрой сбился, и упаднические настроения в коллективе присутствуют. В противостоянии за пятое место, несмотря на отрыв в одно очко, туляки выглядят предпочтительнее «Спартака».