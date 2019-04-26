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Мирзов: «Обиды на Кононова нет – в „Спартак“ не каждый день зовут»

26 апреля 2019, 01:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов после победы над «Спартаком» (3:0) отметил, что игроки тульского клуба не злятся на своего бывшего наставника Олега Кононова, по ходу сезона перешедшего в стан «красно-белых».

Обиды на него нет, ведь в «Спартак» не каждый день зовут.

В первой половине были хорошие моменты, во второй немного устали, подействовал перелёт из Уфы. Показали хороший футбол, понимали друг друга, открывались. Если поле хорошее, то играть нам в удовольствие, бежим в атаку, действуем зрелищно, как любят болельщики.

Если выйдем в еврокубки, это будет хороший результат для города. Что касается продолжения карьеры в Туле, то пока у меня мысли здесь, а там посмотрим.

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Все комментарии
alex074
alex074
   376 / 954
26 апреля в 09:50
Мирзов красавчик,своей скоростью, дриблингом и настырностью, усилил Арсенал и достоин похвалы и уважения.
Сов Армия
Сов Армия
   276 / 954
26 апреля в 08:32
Кононов уже 10 раз пожалел что пошёл в этот свинарник, потому как после увольнения, а это произойдёт скоро, трудно будет трудоустроиться снова
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 08:18
Спартак это беда для всех.
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
26 апреля в 06:41
Хватит пахать на Тулу, а то Валере толковых напов не хватает...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
26 апреля в 02:04
Обиды нет, одно недоумение.
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