Мирзов: «Обиды на Кононова нет – в „Спартак“ не каждый день зовут»

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов после победы над «Спартаком» (3:0) отметил, что игроки тульского клуба не злятся на своего бывшего наставника Олега Кононова, по ходу сезона перешедшего в стан «красно-белых».

Обиды на него нет, ведь в «Спартак» не каждый день зовут.

В первой половине были хорошие моменты, во второй немного устали, подействовал перелёт из Уфы. Показали хороший футбол, понимали друг друга, открывались. Если поле хорошее, то играть нам в удовольствие, бежим в атаку, действуем зрелищно, как любят болельщики.

Если выйдем в еврокубки, это будет хороший результат для города. Что касается продолжения карьеры в Туле, то пока у меня мысли здесь, а там посмотрим.