«Динамо» Киев – «Ноа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 16:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Динамо» Киев – «Ноа», который состоится 18 декабря 2025 года.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» переживает не лучшие времена и даже в Лиге конференций не может создать конкуренцию или даже пробиться в плей-офф. Коллектив набрал лишь три балла и занимает 28 место, отставая на четыре пункта от 24 места, что лишает шансов на выход в следующую стадию турнира. В последней игре у хозяев есть шанс помешать и сопернику, который вполне может пробиться в плей-офф и опережает украинский клуб на целых пять баллов.

14 декабря «Динамо» Киев обыграло «Верес» (3:0), а 11 числа в Лиге конференций проиграло «Фиорентине» (1:2).

«Ноа»

Коллектив из Армении довольно неплохо провел групповой этап, но вопрос попадания в плей-офф все еще висит над ним. «Ноа» набрал восемь очков и надеется на набранные баллы с одним из аутсайдеров, ведь победа гарантирует повышение в турнирной таблице, а ничья лишь добавит больше шансов на то, что конкуренты не смогут выкинуть клуб из топ-24. Встреча будет идти параллельно со всеми и будет очень интересна.

11 декабря «Ноа» обыграл «Легию» (2:1) на своем поле, а в чемпионате уступил ЦСКА из Еревана (2:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Динамо» Киев – 2.1

Ничья – 3.6

Победит «Ноа» – 3.3

Статистика

«Динамо» Киев проиграло шесть из десяти последних матчей при четырех победах

Пять из шести последних поединков «Ноа» на выезде завершились ничейными результатами

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем примерно равную встречу без большого количества моментов, что приведет к тому, что клубы поделят очки.