Рассказов пропустит встречу с «Арсеналом»

Сообщается, что защитник «Спартака» Николай Рассказов пропустит следующую выездную игру с тульским «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.
Футболист испытывает сильные болевые ощущения, поэтому сейчас не тренируется, Рассказову предписан покой. При этом к матчу 26-го тура РПЛ с «Рубином», который «Спартак» проведёт на своём поле 29 апреля, 21-летний игрок, скорее всего, восстановится.
Состав тасуют постоянно, тем более минус 2 оборонца из основы (
Состав тасуют постоянно, тем более минус 2 оборонца из основы (
Тут всё логично.
Слева всё впоряде.Комбаров пусть курит бамбук
Тут всё логично.
Слева всё впоряде.Комбаров пусть курит бамбук
Выйдут Мелкадзе и Комбаров - что не есть гуд!
Выйдут Мелкадзе и Комбаров - что не есть гуд!