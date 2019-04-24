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Рассказов пропустит встречу с «Арсеналом»

24 апреля 2019, 16:26
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Сообщается, что защитник «Спартака» Николай Рассказов пропустит следующую выездную игру с тульским «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.

Футболист испытывает сильные болевые ощущения, поэтому сейчас не тренируется, Рассказову предписан покой. При этом к матчу 26-го тура РПЛ с «Рубином», который «Спартак» проведёт на своём поле 29 апреля, 21-летний игрок, скорее всего, восстановится.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Сергей Саныч
   11 / 954
24 апреля в 22:21
На правом краю нет Рассказова,есть Ещенко. Тут всё логично. Слева всё впоряде.Комбаров пусть курит бамбук
Комбарова могут сунуть налево - типа дуэль с братом, а Айртона направо перевести.
Состав тасуют постоянно, тем более минус 2 оборонца из основы (
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил makkie
   26 / 954
24 апреля в 19:44
Ой, сомнительно - он после травмы
На правом краю нет Рассказова,есть Ещенко.
Тут всё логично.
Слева всё впоряде.Комбаров пусть курит бамбук
makkie
makkie ответил Сергей Саныч
   11 / 954
24 апреля в 19:39
Ещенко.
Ой, сомнительно - он после травмы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
24 апреля в 19:25
Коле побыстрее поправиться ! А Ещенко ещё даст прикурить кому угодно !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   208 / 954
24 апреля в 19:24
Вся страна желает удачи тулякам, спартаку позор!
А сегодня другая половина страны будет от всей души рада победе Махачкалы ! ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил makkie
   26 / 954
24 апреля в 18:41
Минус Рассказов, минус Адриано( Выйдут Мелкадзе и Комбаров - что не есть гуд!
Ещенко.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил тумба-юмба
   122 / 954
24 апреля в 17:26
Это чем же интересно он заслужил?
makkie
makkie
   11 / 954
24 апреля в 17:19
Минус Рассказов, минус Адриано(
Выйдут Мелкадзе и Комбаров - что не есть гуд!
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 17:04
Вся страна желает удачи тулякам, спартаку позор!
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
24 апреля в 17:03
Победы СПАРТАКУ,он заслужил участие в ЛЧ.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
24 апреля в 16:51
Победы Арсеналу .
drug01
drug01
   118 / 954
24 апреля в 16:51
Видно устал.....
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 16:41
Здоровья,Николай,ты лучший,лучше Смольникова и Жиркова
parallels
parallels
   3 / 954
24 апреля в 16:34
повезло, избежит участия в позоре)
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