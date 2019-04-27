Черчесов рассчитывает на взаимодействие между сборной и клубами РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в совещании с руководителями клубов РПЛ . Специалист выступил на встрече.

За 2,5 года работы с национальной сборной России у нас накопилось много данных и цифр, касающихся физической формы игроков. Мы хотели бы сегодня в формате информационного сообщения представить их вашему вниманию, акцентировав внимание на таком понятии как «интенсивность игры». Футбол - не легкая атлетика, а еще тактика, техника, индивидуальные качества каждого футболиста и многое другое. Всё цифрами измерить нельзя, но и проходить мимо них невозможно, надеюсь, сегодняшняя встреча поможет нам улучшить взаимодействие между сборной и клубами, чтобы вместе продвигать российский футбол.