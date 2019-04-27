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Черчесов рассчитывает на взаимодействие между сборной и клубами РПЛ

27 апреля 2019, 18:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в совещании с руководителями клубов РПЛ. Специалист выступил на встрече.

За 2,5 года работы с национальной сборной России у нас накопилось много данных и цифр, касающихся физической формы игроков. Мы хотели бы сегодня в формате информационного сообщения представить их вашему вниманию, акцентировав внимание на таком понятии как «интенсивность игры». Футбол - не легкая атлетика, а еще тактика, техника, индивидуальные качества каждого футболиста и многое другое. Всё цифрами измерить нельзя, но и проходить мимо них невозможно, надеюсь, сегодняшняя встреча поможет нам улучшить взаимодействие между сборной и клубами, чтобы вместе продвигать российский футбол.

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drug01
drug01
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27 апреля в 18:53
Держи ворота шире У клубов свои задачи!
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