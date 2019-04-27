ГлавнаяНовости

«Арсенал»: «Бесконечно можно смотреть на то, как ты громишь „Спартак“»

27 апреля 2019, 17:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тульский «Арсенал» опубликовал фрагменты матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0), сопроводив их следующей надписью:

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как твоя команда громит «Спартак».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии4
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии14
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Raul1991
Raul1991 ответил Геннадьич
28 апреля в 00:22
Пнуть мертвого льва-удел шакалов.Оказывается в Туле они есть в избытке.Мне кажется,что после этого флуда надо прекратить все связи купли-продажи-аренды игроков с этим провинциальным так называемым клубом.
Льва? Нынешний спартак это хомячки =)
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
27 апреля в 22:05
Красиво сказано...
И главное, по делу!
KLINSI
KLINSI
   945 / 954
27 апреля в 21:55
По истине важное событие.
Фарм клуб унизил старшего брата)).
kust07
kust07
   82 / 954
27 апреля в 21:46
радуйтесь пока время есть
Геннадьич
Геннадьич
27 апреля в 21:44
Пнуть мертвого льва-удел шакалов.Оказывается в Туле они есть в избытке.Мне кажется,что после этого флуда надо прекратить все связи купли-продажи-аренды игроков с этим провинциальным так называемым клубом.
tolctoy
tolctoy
   261 / 954
27 апреля в 21:32
Зря пряники пыжатся.Спартак,Великий КЛУБ.А вы просто футбольный клуб.Да вы обыграли его,но и кобылы обыграли ВЕЛИКИЙ РЕАЛ.Но не одному человеку в мире не придёт в голову сравнивать РЕАЛ и кобыл.
tolctoy
tolctoy ответил Nikola45
   261 / 954
27 апреля в 21:20
Тарасят может обидеть каждый )) Даешь 7 место для бездомных Тарасят! ))
А уж миллерят обижают все кому не лень.Очень стыдно за зенит,которому построили стадион за много десятков миллиардов,ограбив при этом страну.
sashok52
sashok52
   802 / 954
27 апреля в 21:19
Это они зря сделали, теперь точно перед Оренбургом 79*тся
CВИН
CВИН
   618 / 954
27 апреля в 21:07
в удовольствие
Nikola45
Nikola45 ответил Шуnя771
   16 / 954
27 апреля в 20:20
Не скромно!
Зато правда ))
la_masia
la_masia ответил Scuderia Ferrari
   148 / 954
27 апреля в 20:20
Да мне пофиг) Зенит то чем лучше?)
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
27 апреля в 20:20
Тарасят может обидеть каждый )) Даешь 7 место для бездомных Тарасят! ))
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 19:53
Не скромно!
Alex-96
Alex-96
   103 / 954
27 апреля в 18:57
В следующем году спартак в Тулу не поедет, скажут автобус сломался от некачественного бензина.... Лучше технарь, а то Арсенал уже привык "смотреть", в следующем году спартаку 5-0 или 7-0 отвесит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
27 апреля в 18:56
Так часто онанировать перед ящиком -вредно для здоровья ! )))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 18:50
6 очков у Спартака взяли - МОЛОДЦЫ!!!
LOpp
LOpp ответил ziborock
   24 / 954
27 апреля в 18:23
Кто-нибудь помнит, что месяц назад Арсенал обыграл в Грозном цска?
Всем нас.ать на цска.
А вот победу над Спартаком ещё долго будут обсасывать?
ziborock
ziborock
   35 / 954
27 апреля в 18:14
После победы над Зенитом таких твитов не было! Видимо обыгрывать Зенит для Туляков обычное дело!)
А вообще Тулякам стоит не забывать что Спарак их 4:0 "громил"!
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
27 апреля в 18:12
Совершенно верно говорят в Арсенале.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
27 апреля в 18:10
Мы бы это смотрели бы вечно!!! Арсенал красавчики!!!!! Мирзов герой!!!
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
27 апреля в 18:02
Арсенал молодцы .
drug01
drug01
   118 / 954
27 апреля в 17:50
Это радость на всю жизнь!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил la_masia
   6 / 954
27 апреля в 17:48
Да, в 6 туре группы ЛЕ Вильярреал порвал федуновский распил! Это же АНТИРЕКОРД - 4 место! Его теоретически нельзя побить, можно лишь повторить(
ABir
ABir
   176 / 954
27 апреля в 17:44
Ростов с Карпиным тоже две недели просматривали победу над Спартаком
la_masia
la_masia
   148 / 954
27 апреля в 17:34
Кто как, а я получал удовольствие когда Вильярреал рвал Распил-команду)
Питермен
Питермен
   22 / 954
27 апреля в 17:33
Когда такое происходит, ликует вся страна и весь мир
Туляки молодцы, разорвали оковы Федуна и перестали быть федунпроектом, но ваше место теперь заняли анжи и енисей
Штиль
Штиль
   190 / 954
27 апреля в 17:32
Мало забили, аутсайдеру надо было пять минимум забивать!
удав
удав
   124 / 954
27 апреля в 17:32
ну Арсенал дает, подумаешь разгромили какого -то середнячка.почти аутсайдера=)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100