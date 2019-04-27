«Арсенал»: «Бесконечно можно смотреть на то, как ты громишь „Спартак“»

Тульский «Арсенал» опубликовал фрагменты матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0), сопроводив их следующей надписью:
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как твоя команда громит «Спартак».
😊😊😊Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как твоя команда громит «Спартак». https://t.co/jfuQJ4BJkU— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 27 апреля 2019 г.
И главное, по делу!
И главное, по делу!
Фарм клуб унизил старшего брата)).
Фарм клуб унизил старшего брата)).
Всем нас.ать на цска.
А вот победу над Спартаком ещё долго будут обсасывать?
Всем нас.ать на цска.
А вот победу над Спартаком ещё долго будут обсасывать?
А вообще Тулякам стоит не забывать что Спарак их 4:0 "громил"!
А вообще Тулякам стоит не забывать что Спарак их 4:0 "громил"!
Туляки молодцы, разорвали оковы Федуна и перестали быть федунпроектом, но ваше место теперь заняли анжи и енисей
Туляки молодцы, разорвали оковы Федуна и перестали быть федунпроектом, но ваше место теперь заняли анжи и енисей