Руководители клубов РПЛ обсудили тенденции современного футбола

Президент РФС Александр Дюков рассказал об итогах совещания, которое состоялось в пятницу с участием руководителей клубов РПЛ .

Основная цель нашей встречи - наладить более тесное взаимодействие с клубами Российской Премьер-Лиги. Очень важно обмениваться информацией, мнениями по самым разным вопросам - развития молодежного футбола, специфики работы детско-юношеских региональных центров, судейства и многого другого. Мы обсуждали основные тенденции современного футбола, например, повышение интенсивности, рост качества скоростной работы, футболисты, которые имеют преимущество в данном компоненте, как правило, обеспечивают положительный результат для своих команд. Рассчитываем, что клубы проанализируют полученную информацию для того, чтобы игроки могли прогрессировать с точки зрения интенсивности, привычка к нагрузкам, такому стилю футбола позволит повышать зрелищность нашего чемпионата, улучшать результаты сборной.