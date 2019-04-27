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Руководители клубов РПЛ обсудили тенденции современного футбола

27 апреля 2019, 18:47

Президент РФС Александр Дюков рассказал об итогах совещания, которое состоялось в пятницу с участием руководителей клубов РПЛ.

Основная цель нашей встречи - наладить более тесное взаимодействие с клубами Российской Премьер-Лиги. Очень важно обмениваться информацией, мнениями по самым разным вопросам - развития молодежного футбола, специфики работы детско-юношеских региональных центров, судейства и многого другого. Мы обсуждали основные тенденции современного футбола, например, повышение интенсивности, рост качества скоростной работы, футболисты, которые имеют преимущество в данном компоненте, как правило, обеспечивают положительный результат для своих команд. Рассчитываем, что клубы проанализируют полученную информацию для того, чтобы игроки могли прогрессировать с точки зрения интенсивности, привычка к нагрузкам, такому стилю футбола позволит повышать зрелищность нашего чемпионата, улучшать результаты сборной.

Напомним, в апреле президент «Краснодара» Сергей Галицкий был избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола РФС.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 954
27 апреля в 22:46
Теснее, чем с КДК, не наладить.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
27 апреля в 20:05
" сходняк " - Шура Дюков " проставился " за табурет и портфель...
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 19:32
Хорошо водки попили!
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