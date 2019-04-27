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Митрески вспомнил самого несуразного футболиста в «Спартаке»

27 апреля 2019, 11:12

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески вспомнил переход нигерийского форварда Эссиена Фло в московский клуб. Нападающий играл за «красно-белых» с 2001 по 2003 год.

Кавенаги пришел в «Спартак» неготовым. Такими же были Пьянович и другие ребята. По ходу карьеры часто встречал таких людей. Вроде талантливые, но относятся к футболу неуважительно. Мы никак не могли понять, зачем берут таких футболистов. Мы же всегда сравнивали своих и пришедших. Павлюченко забивал по 10-15 голов. А тут пришел Кавенаги, которого купили больше чем за 10 миллионов евро, дали сумасшедшую зарплату, а он забивает по 2-3 гола. Потом приехал какой-то Фло, когда в команде играли такие ребята Бесчастных, Ширко. Сначала мы недоумевали, откуда вообще набирают этих людей. Потом оставалось только смеяться над ситуацией и работать. На тренировках издевались над приезжими. Когда спартаковцы начинали играть в свой футбол, они даже мяч не могли найти. Сейчас понимаю, почему это происходило и как агенты шептали руководству на ухо, что мой парень лучший. Но, мне на их месте, было бы даже стыдно предлагать условного Фло «Спартаку». В то время люди ничего не стеснялись.

Самый несуразный футболист? Фло. Он вообще не знал, что такое футбол. Помню были еще Йенчи, Петкович… Да много кто был. Когда еще тренером был Романцев и все только начиналось, у нас на сборах работало больше 30 человек. Мы играли на Кубок Анталии. Олег Иванович в играх делал всего 2-3 замены. Остальных выпускать было просто стыдно.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 08:55
Сейчас времена ненамного лучше изменились.как было так все и осталось
RIR68
RIR68
   112 / 954
27 апреля в 17:17
хохлядский политрук не заморачивается. российская нефть окупит антинародную команду и её позоры.
ABir
ABir
   176 / 954
27 апреля в 16:05
Институт агентов - сборище прохиндеев! Сам футбол для них на втором или десятом месте, главное - втюхать некачественный товар за большие деньги
311
311
   53 / 954
27 апреля в 14:20
Развести Федуна как 2 пальца об асфальт!)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
27 апреля в 13:04
Позор пищевику!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
27 апреля в 13:00
Каждое трансферное окно слетаются агенты на Спартак, чтобы впарить свой неликвид в мазутный проект. Гыгыгы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
27 апреля в 12:45
Какой позор! Неужели такое может быть в профессиональном футболе? Хотя о чем я говорю, в федунятнике это норма)
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 12:44
Всё потому что в футбол в это время пришли бабки, а за бабками потянулись не компетентные но наглые баблососы.
Шуnя771
Шуnя771 ответил КАМЮ
   34 / 954
27 апреля в 12:39
Самый смешной клуб России ежедневно подтверждает свой статус
    Djon_V
    Djon_V ответил cska plus
       726 / 954
    27 апреля в 12:35
    Ещё немного и Метрески вынесет всё прогнившее нутро хрющатника.
    Так это проблема не только Спартака. Динамовские португальцы, зенитовские аргентинцы и т.д. Только к вашей селекции вопросов не возникает, вот вы и титулов завоевали не мало, все бы так делали, чемпионат был бы намного лучше
    parallels
    parallels ответил Алексей Коротеев
       3 / 954
    27 апреля в 12:26
    Мы тутаааа ! )) Давай начинай трындеть про стыд за Спартак ! ))) Без нас скучно ? Да уж ,одиночество-это хреново !!! )))))))))))))
    стыдно за спартак)
    wingback
    wingback
       145 / 954
    27 апреля в 12:20
    Остальных выпускать было просто стыдно.
    ______________________________________________

    Уже тогда было стыдно за хряков...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 954
    27 апреля в 12:16
    Интересно: в 2003м Маловар писал, что Фло круче Роналдиньо?=))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил parallels
       208 / 954
    27 апреля в 12:15
    а где хряки на ветке? ребят, никто хряков не видел?))
    Мы тутаааа ! )) Давай начинай трындеть про стыд за Спартак ! ))) Без нас скучно ? Да уж ,одиночество-это хреново !!! )))))))))))))
    VV V
    VV V
       300 / 954
    27 апреля в 12:09
    Мясным болельщикам Федун бы раздал бы денег (миллиард, как никак Спартак стоит....аха-ха-ха...), а Спартак бы расформировал.....сколько бы счастливых и богатых людей было бы в России !
    МапС
    МапС ответил КАМЮ
       80 / 954
    27 апреля в 11:56
    Самый смешной клуб России ежедневно подтверждает свой статус
      Azu-Killah37
      Azu-Killah37 ответил МКС
         230 / 954
      27 апреля в 11:50
      У бомжей то же свои приколы - "Маркизу возьми" "Халява" "Лучший игрок Юве" "не знает что такое травма"
      Клава хотя бы знает что такое футбол, да и титулы имеются, тут заиграет или нет 50 на 50, а истории с условными Фло, вероятность заиграть 0,5%
      МКС
      МКС
         149 / 954
      27 апреля в 11:47
      У бомжей то же свои приколы

      - "Маркизу возьми" "Халява" "Лучший игрок Юве" "не знает что такое травма"
      parallels
      parallels
         3 / 954
      27 апреля в 11:42
      а где хряки на ветке? ребят, никто хряков не видел?))
      КАМЮ
      КАМЮ
         120 / 954
      27 апреля в 11:23
      Самый смешной клуб России ежедневно подтверждает свой статус
      cska plus
      cska plus
         20 / 954
      27 апреля в 11:15
      Ещё немного и Метрески вынесет всё прогнившее нутро хрющатника.
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