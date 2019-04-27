Митрески вспомнил самого несуразного футболиста в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески вспомнил переход нигерийского форварда Эссиена Фло в московский клуб. Нападающий играл за «красно-белых» с 2001 по 2003 год.

Кавенаги пришел в «Спартак» неготовым. Такими же были Пьянович и другие ребята. По ходу карьеры часто встречал таких людей. Вроде талантливые, но относятся к футболу неуважительно. Мы никак не могли понять, зачем берут таких футболистов. Мы же всегда сравнивали своих и пришедших. Павлюченко забивал по 10-15 голов. А тут пришел Кавенаги, которого купили больше чем за 10 миллионов евро, дали сумасшедшую зарплату, а он забивает по 2-3 гола. Потом приехал какой-то Фло, когда в команде играли такие ребята Бесчастных, Ширко. Сначала мы недоумевали, откуда вообще набирают этих людей. Потом оставалось только смеяться над ситуацией и работать. На тренировках издевались над приезжими. Когда спартаковцы начинали играть в свой футбол, они даже мяч не могли найти. Сейчас понимаю, почему это происходило и как агенты шептали руководству на ухо, что мой парень лучший. Но, мне на их месте, было бы даже стыдно предлагать условного Фло «Спартаку». В то время люди ничего не стеснялись.

Самый несуразный футболист? Фло. Он вообще не знал, что такое футбол. Помню были еще Йенчи, Петкович… Да много кто был. Когда еще тренером был Романцев и все только начиналось, у нас на сборах работало больше 30 человек. Мы играли на Кубок Анталии. Олег Иванович в играх делал всего 2-3 замены. Остальных выпускать было просто стыдно.