Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о роли церкви в своей жизни.

Я не рассматриваю вопрос похода в храм с точки зрения везения-невезения. Для меня церковь очень важна, хожу в нее каждую неделю. Жизнь очень короткая, и важно не потерять ответственности перед Богом за то, как я живу, как отношусь к семье, футболу, своим близким, не делаю ли я то, что может быть противно Богу.