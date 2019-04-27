Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о роли церкви в своей жизни.
Я не рассматриваю вопрос похода в храм с точки зрения везения-невезения. Для меня церковь очень важна, хожу в нее каждую неделю. Жизнь очень короткая, и важно не потерять ответственности перед Богом за то, как я живу, как отношусь к семье, футболу, своим близким, не делаю ли я то, что может быть противно Богу.
Напомним, что несколько месяцев назад у Панченко родилась дочь.
Почитай лучше авторитетные источники, пишущие про Ислам. В частности, известного русского мыслителя, Владимира Соловьева.
Без обид, но у тебя много заблуждений и ошибочных стереотипов, которые ничем не подтверждены.
Мира тебе)
Почитай лучше авторитетные источники, пишущие про Ислам. В частности, известного русского мыслителя, Владимира Соловьева.
Без обид, но у тебя много заблуждений и ошибочных стереотипов, которые ничем не подтверждены.
Мира тебе)
Иисус человек. И подтверждают это истинные Евангелие, не измененные, и сам Иисус признавал себя человеком и называл сыном в контексте раба, а не физическом.
Иисус человек. И подтверждают это истинные Евангелие, не измененные, и сам Иисус признавал себя человеком и называл сыном в контексте раба, а не физическом.
Полигамия была необходимостью во времена пророка Мухаммада, потому как большое количество мужчин погибли на многочисленных войнах, и полигамия была жизненно важна. Но сегодня, не смотря на допущение многоженства, Ислам приветствует в первую очередь моногамию.
Блуд? Ну вот, что ты пишешь? Отношения официально зарегистрированы, права женщин прописаны, при чем вообще здесь блуд? Сравни количество разводов, одиноких матерей у вас и у мусульман. Институт брака и взаимоотношений между мужчиной и женщиной там на совсем другом уровне.
Коран предписывает как человеку поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Право, личностные взаимоотношения, социальная составляющая - это и многое другое прописано в Коране. Ограничение свободы это стереотип. Дело в отличном от вашего уклада жизни и только. Можешь, глянуть статистику довольством своей жизнью мусульман в условном ОАЭ, уверен большинство выразят как минимум удовлетворение.
И почему ты сравниваешь Бога - Единого и Единственного с великим пророком, но ЧЕЛОВЕКОМ?
У тебя много заблуждений и неверных стереотипов касательно Ислама.
Полигамия была необходимостью во времена пророка Мухаммада, потому как большое количество мужчин погибли на многочисленных войнах, и полигамия была жизненно важна. Но сегодня, не смотря на допущение многоженства, Ислам приветствует в первую очередь моногамию.
Блуд? Ну вот, что ты пишешь? Отношения официально зарегистрированы, права женщин прописаны, при чем вообще здесь блуд? Сравни количество разводов, одиноких матерей у вас и у мусульман. Институт брака и взаимоотношений между мужчиной и женщиной там на совсем другом уровне.
Коран предписывает как человеку поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Право, личностные взаимоотношения, социальная составляющая - это и многое другое прописано в Коране. Ограничение свободы это стереотип. Дело в отличном от вашего уклада жизни и только. Можешь, глянуть статистику довольством своей жизнью мусульман в условном ОАЭ, уверен большинство выразят как минимум удовлетворение.
И почему ты сравниваешь Бога - Единого и Единственного с великим пророком, но ЧЕЛОВЕКОМ?
У тебя много заблуждений и неверных стереотипов касательно Ислама.
Я так понимаю ты начитался дешевых книжек, и имеешь в корне неверное представление об Исламе в целом и Коране в частности. Коран не имеет изъянов и обладает огромной силой. Об этом можно говорить долго, подтверждая эти утверждения авторитетными источниками и достоверными исследованиями.
Я так понимаю ты начитался дешевых книжек, и имеешь в корне неверное представление об Исламе в целом и Коране в частности. Коран не имеет изъянов и обладает огромной силой. Об этом можно говорить долго, подтверждая эти утверждения авторитетными источниками и достоверными исследованиями.
Если бы ты разбирался в религии Ислам, то увидел бы разительные отличия Ислама от Христианства и Иудаизма.
"Нахватался"? Ты о чем? Если говорить о схожести этих трех религий, то это потому что все эти три религии от Единого Бога, и имеют общие положения. Вот только в современном христинстве и иудаизме многие моменты сводов и правил были утрачены, либо переделаны в угоду правителей. В Коране нет изменений за всю историю, и он говорит о том же, о чем первоначальные Евангелие и Тора.
Если бы ты разбирался в религии Ислам, то увидел бы разительные отличия Ислама от Христианства и Иудаизма.
"Нахватался"? Ты о чем? Если говорить о схожести этих трех религий, то это потому что все эти три религии от Единого Бога, и имеют общие положения. Вот только в современном христинстве и иудаизме многие моменты сводов и правил были утрачены, либо переделаны в угоду правителей. В Коране нет изменений за всю историю, и он говорит о том же, о чем первоначальные Евангелие и Тора.