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Панченко рассказал о роли церкви в своей жизни

27 апреля 2019, 16:45

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о роли церкви в своей жизни.

Я не рассматриваю вопрос похода в храм с точки зрения везения-невезения. Для меня церковь очень важна, хожу в нее каждую неделю. Жизнь очень короткая, и важно не потерять ответственности перед Богом за то, как я живу, как отношусь к семье, футболу, своим близким, не делаю ли я то, что может быть противно Богу.

Напомним, что несколько месяцев назад у Панченко родилась дочь.  

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Все комментарии
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 13:21
серьёзный парень
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил la-respect0
   54 / 954
28 апреля в 00:07
Полигамия во времена пророка Мухаммада была ЖИЗНЕННОЙ необзодимостью, женщин было намного больше чем мужчин, стоял вопрос ВЫЖИВАНИЯ. Вот тебе и хахах. Ты не въезжаешь в то, что я пишу.
Почитай лучше авторитетные источники, пишущие про Ислам. В частности, известного русского мыслителя, Владимира Соловьева.
Без обид, но у тебя много заблуждений и ошибочных стереотипов, которые ничем не подтверждены.
Мира тебе)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил la-respect0
   54 / 954
27 апреля в 23:58
Бог Един и Он Единственный. Понимаешь?
Иисус человек. И подтверждают это истинные Евангелие, не измененные, и сам Иисус признавал себя человеком и называл сыном в контексте раба, а не физическом.
la-respect0
la-respect0 ответил Y.N.W.A.
   457 / 954
27 апреля в 23:47
Нее, полигамия была во времена Мухамеда пороком, не неси чушь.Необходимым было во времена Соломона,а не когда Христос уже открыл людям Истину.Тут ты бред написал , необходимо,аххаха.
la-respect0
la-respect0 ответил Y.N.W.A.
   457 / 954
27 апреля в 23:45
Не , Бог сказал - вы подобие мое.Будьте бодобны Мне.Только нужно отречься от мирского,от похоти и т.д.Твоя ошибка в том , что ты не хочешь это принимать).
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил la-respect0
   54 / 954
27 апреля в 23:20
Твоя главная ошибка в том, что ты пытаешься полно понять Бога. Это невозможно. Это абсолютно недостягаемая категория для человеческого сознания. Мы знаем только то, что нам дозволено знать, те Атрибуты Бога, которые Он позволил нашему уму и чувству осознать. Что значит, Аллах не есть любовь? Посыл Бога среди прочего любить. Ты же опять пытаешься наделить Бога чистр человеческим качеством.
Полигамия была необходимостью во времена пророка Мухаммада, потому как большое количество мужчин погибли на многочисленных войнах, и полигамия была жизненно важна. Но сегодня, не смотря на допущение многоженства, Ислам приветствует в первую очередь моногамию.
Блуд? Ну вот, что ты пишешь? Отношения официально зарегистрированы, права женщин прописаны, при чем вообще здесь блуд? Сравни количество разводов, одиноких матерей у вас и у мусульман. Институт брака и взаимоотношений между мужчиной и женщиной там на совсем другом уровне.
Коран предписывает как человеку поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Право, личностные взаимоотношения, социальная составляющая - это и многое другое прописано в Коране. Ограничение свободы это стереотип. Дело в отличном от вашего уклада жизни и только. Можешь, глянуть статистику довольством своей жизнью мусульман в условном ОАЭ, уверен большинство выразят как минимум удовлетворение.
И почему ты сравниваешь Бога - Единого и Единственного с великим пророком, но ЧЕЛОВЕКОМ?
У тебя много заблуждений и неверных стереотипов касательно Ислама.
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
27 апреля в 22:58
Кирилл полный антипод Кокоши с Мамаем
la-respect0
la-respect0 ответил Y.N.W.A.
   457 / 954
27 апреля в 22:47
По характеристикам Аллаха ты не познаешь как Личность,а Христос открывается во всем.Аллах не есть Любовь , полигамия одобрена в Коране , у нас же это блуд...долгая дискуссия..Ислам не дает свободы человеку - тупо делай как говорит Аллах, не задавайся вопросами.А Христос - это нечто большее).
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил la-respect0
   54 / 954
27 апреля в 22:35
При чем здесь время. Истина находится вне времени, и в разные периоды к разным народам отправлялись различные откровения. И то, что Тора или Евангелие были ниспосланы раньше, ничуть не имеет значения в контексте истинности или значения Корана.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил la-respect0
   54 / 954
27 апреля в 22:32
Коран был ниспослан Всевышним пророку Мухаммаду через ангела Джибраила.
Я так понимаю ты начитался дешевых книжек, и имеешь в корне неверное представление об Исламе в целом и Коране в частности. Коран не имеет изъянов и обладает огромной силой. Об этом можно говорить долго, подтверждая эти утверждения авторитетными источниками и достоверными исследованиями.
la-respect0
la-respect0 ответил Y.N.W.A.
   457 / 954
27 апреля в 22:21
В то время как Танах был за 500 лет до н.э
la-respect0
la-respect0 ответил Y.N.W.A.
   457 / 954
27 апреля в 22:20
500-ые года - дата написания (типа откровения) Корана.
la-respect0
la-respect0 ответил Y.N.W.A.
   457 / 954
27 апреля в 22:19
Какую историю имеет Коран по сравнению с Танахом или Евангелием?
la-respect0
la-respect0 ответил Y.N.W.A.
   457 / 954
27 апреля в 22:17
Ну Сатана отец лжи, поэтому ему ничего не стоит изменить пять смысл религии.Поэтому евреи не приняли своего Машиаха (Христа), или на вашем - Иса...хотя все пророки предрекали , что евреи облажаются.Более всего постарался Иссайя,но,увы
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил la-respect0
   54 / 954
27 апреля в 21:52
Что за откровенный бред ты пишешь?
Если бы ты разбирался в религии Ислам, то увидел бы разительные отличия Ислама от Христианства и Иудаизма.
"Нахватался"? Ты о чем? Если говорить о схожести этих трех религий, то это потому что все эти три религии от Единого Бога, и имеют общие положения. Вот только в современном христинстве и иудаизме многие моменты сводов и правил были утрачены, либо переделаны в угоду правителей. В Коране нет изменений за всю историю, и он говорит о том же, о чем первоначальные Евангелие и Тора.
Lewa2708
Lewa2708
   165 / 954
27 апреля в 17:33
21 век...
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
27 апреля в 17:31
Грехи замаливает.
la-respect0
la-respect0 ответил Шишанутый
   457 / 954
27 апреля в 17:18
Ну да ... Которая появилась позже всех остальных ,явно походит за Истину,смешав Христианство и Иудаизм)).В каббале ваш пророк не шарил,был изгнан за ереси в еврейских общинах)) - нахватался всего понемногу и,вуаля, - Ислам...
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 17:09
Молодец конечно но надо ходить в мечеть. Может когда нибудь ты придеш к тому чтобы принять Ислам и получиш спасенее. Ислам - это единственая правельная религия. Кто принял Ислам тот при успел.
la-respect0
la-respect0
   457 / 954
27 апреля в 17:03
Красавчик!)
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