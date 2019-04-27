Митрески: «Ни один россиянин не готов прямо сейчас заиграть в топ-клубе»

Бывший игрок «Спартака» Игор Митрески считает, что российским футболистам не нужно уезжать из страны.

Кому из российских футболистов посоветовали бы уехать в Европу? Если ехать в Европу, то только в топ-клубы топ-чемпионатов. В средние команды даже Англии или Испании нет смысла перебираться. В Европе немало проблем, плюс налоги. Если уезжать, то как Аршавин или Павлюченко в Англию. Просто в России сейчас все хорошо. Построили много стадионов, есть стабильность во многих командах. Мне кажется, пока ни один россиянин не готов прямо сейчас заиграть в топ-клубе. Подрастают неплохие молодые ребята. Может быть, они себя проявят. Поэтому для россиян лучший вариант — оставаться в России. Я бы никому не советовал уезжать.