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Митрески: «Ни один россиянин не готов прямо сейчас заиграть в топ-клубе»

27 апреля 2019, 11:35

Бывший игрок «Спартака» Игор Митрески считает, что российским футболистам не нужно уезжать из страны.

Кому из российских футболистов посоветовали бы уехать в Европу? Если ехать в Европу, то только в топ-клубы топ-чемпионатов. В средние команды даже Англии или Испании нет смысла перебираться. В Европе немало проблем, плюс налоги. Если уезжать, то как Аршавин или Павлюченко в Англию. Просто в России сейчас все хорошо. Построили много стадионов, есть стабильность во многих командах. Мне кажется, пока ни один россиянин не готов прямо сейчас заиграть в топ-клубе. Подрастают неплохие молодые ребята. Может быть, они себя проявят. Поэтому для россиян лучший вариант — оставаться в России. Я бы никому не советовал уезжать. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
27 апреля в 19:32
Никто не дорос до топ клубов, так и варятся в своем соку
ABir
ABir
   176 / 954
27 апреля в 15:54
Никто никуда и не собирается
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
27 апреля в 13:06
Ни одному европейсому топ-клубу не нужен ни один россиянин. Аршавиных больше нет, Черышев играет. Других не наблюдается даже в ближайшей перспективе. Чтобы совершенствоваться, расти надо уезжать в Европу, но только не в топ-клуб, а в добротный европейский клуб Англии, Испании, Германии. Черышев в топ-клубе(Реал) просидел в запасе Черышев в добротном клубе играет, в Валенсии. Это как пример, лучше учиться на чужих ошибках, а не делать свои, тратить драгоценное молодое время, на прозябании в топ-клубе, в запасе. Но как уехать в Европу, когда тебя никто не приглашает.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135 ответил alexamit
   459 / 954
27 апреля в 12:56
А кому наши деревяшки нужны в Европе?Там бегать надо и в пас точно играть,да и ворота попадать неплохо бы.А у нас игрочишки ни того,ни другого,ни третьего делать не умеют.
ты абсолютно прав.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 12:37
"Кажется" - определяющее слово в мнении Митрески)
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
27 апреля в 12:35
Вся Европа в "Зенит" рвётся - от звёзд отбоя нету! Маркизио подтвердит!
alexamit
alexamit
   341 / 954
27 апреля в 12:23
А кому наши деревяшки нужны в Европе?Там бегать надо и в пас точно играть,да и ворота попадать неплохо бы.А у нас игрочишки ни того,ни другого,ни третьего делать не умеют.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 12:08
Печально.
МапС
МапС
   80 / 954
27 апреля в 12:07
Доходчиво разъяснил. Да они шипко и не дёргаются в европу. Их и здесь неплохо кормят.
VV V
VV V
   300 / 954
27 апреля в 11:58
Всё верно.....почти каждый футболист на Планете мечтает играть в государственном шипко богатом клубе Зенит, ведь только в Зените, может ещё и в Локомотиве, можно получать , именно получать, а не зарабатывать, государственные деньги страны !
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
27 апреля в 11:43
Разложил всё как есть.
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