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«Атлетико» обыграл «Вальядолид» благодаря автоголу

27 апреля 2019, 19:08
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

«Атлетико» с трудом добыл победу над «Вальядолидом» в матче 35-го тура Ла Лиги.

Мадридский клуб остается на втором месте в чемпионате, отставание от «Барселоны» составляет 6 очков, отрыв от «Реала» - 9. «Вальядолид» семнадцатый и может опуститься в зону вылета, если «Жирона» завтра обыграет «Севилью».

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Вальядолид» 1:0 (0:0)
Голы: Борха Фернандес 66 (автогол)

«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа 56), Коке, Партей (Родриго Эрнандес 46), Сауль, Лемар, Гризманн, Мората (Витоло 70)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано (Антоньито 70), Фернандес Морено, Калеро Вилья, Мартинес, Плано (де ла Фуэнте 80), Мичел, Алькарас, Рубио Мартин (Тони Суарес 63), Унал, Гвардиола
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

Предупреждения: Мойано Лугано 1, Годин 5, Алькарас 35, Партей 38, Корреа 90+2

Судья: Мелеро Лопес Марио.

В предыдущем туре «матрасники» обыграли «Валенсию».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   168 / 954
28 апреля в 00:38
халява как обычно!!
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
27 апреля в 22:06
Атлетико поблагодарить Вальядолид не забыли
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
27 апреля в 20:54
Поздравляю Атлетико с победой
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Happyboy Barca
   106 / 954
27 апреля в 20:51
скоро чемпионский матч в испании
хрен с вами) хоть и не было достойных на это время соперников.
Roman73
Roman73 ответил Wolf77785
   123 / 954
27 апреля в 20:44
неверно!! Там почти все матчи 2-0 вообще-то, 1-0 редкость
Для команды , входящей в европейскую десятку--мало, 1,5 гола за игру в среднем.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Roman73
   42 / 954
27 апреля в 20:38
Ох и нудная эта команда, Атлетико. 1-0, 1-0, 1-0...
неверно!! Там почти все матчи 2-0 вообще-то, 1-0 редкость
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
27 апреля в 20:23
1:0 мой любимый счёт.
Roman73
Roman73
   123 / 954
27 апреля в 20:18
Атлетико, в нынешнем составе, тренере, философии не ветвь развития футбола, не прогрессо. Это путь для андердогов, путь гадких утят , которые никогда не становятся белыми лебедями.Результат --следствие игры. Атлетико и прогресс ? прогресс чего ?
Катеначио по-испански ? Стоит ли желать такого прогресса.
Одним словом Атлетико не Аякс
Roman73
Roman73
   123 / 954
27 апреля в 20:10
Ох и нудная эта команда, Атлетико.
1-0, 1-0, 1-0...
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
27 апреля в 20:08
Что то Гризманн затих.
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил Шишанутый
   356 / 954
27 апреля в 20:07
на результативность посмотри и увидишь . у Матрасом все матчи почти 1:0 , вот не нужно сейчас левые правые голы говорить , есть Вар , есть решение судей
Colchoneros
Colchoneros
   271 / 954
27 апреля в 19:46
Браво Атлетико Мадрид!
Шишанутый
Шишанутый ответил BarsfanBaku
   7 / 954
27 апреля в 19:45
при всем уважением к матрасам , но клуб который выигрывает ели в 1 мяч не заслуживает чемпионство . мое мнение . не важно что я топлю за Барсу
Твоя Барса на Камп Ноу тоже выйграла с таким же счетом у Валядолида причем с помощью двух левых пенок одну из которых гном благополучно смазал. Значит исходя из твоих же слов чемпеонство Барсы не заслуженое!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   154 / 954
27 апреля в 19:43
скоро чемпионский матч в испании
Шишанутый
Шишанутый ответил Брулин
   7 / 954
27 апреля в 19:43
Уж как-то скромно Атлетико дома сыграли с командой из низов.
1-0 классическая победа Атлетико. Фирменый стиль!)
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   356 / 954
27 апреля в 19:42
при всем уважением к матрасам , но клуб который выигрывает ели в 1 мяч не заслуживает чемпионство . мое мнение . не важно что я топлю за Барсу
loko7
loko7
   335 / 954
27 апреля в 19:36
Скромная победа над скромной командой.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил starche
   92 / 954
27 апреля в 19:31
Вот и хорошо. Не пускайте на вторую строчку маргариновый мешок!
Это не РПЛ, там всем пофиг, если ты не первое место
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
27 апреля в 19:30
Это просто победа!
Брулин
Брулин
   29 / 954
27 апреля в 19:26
Уж как-то скромно Атлетико дома сыграли с командой из низов.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
27 апреля в 19:21
тухлый клубишко = два раза раздвинувший ножки перед реалом = все что надо знать о тухлетико
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
27 апреля в 19:19
Атлетико с победой!!!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
27 апреля в 19:16
С трудом выиграл
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 19:15
Тухлая победа.
particular
particular ответил Димoн
   1 / 954
27 апреля в 19:14
повезло Атлетико
Автогол стал спасительным валидолом для Атлетико от Вальядолида..:))
Димoн
Димoн
   33 / 954
27 апреля в 19:11
повезло Атлетико
starche
starche
   204 / 954
27 апреля в 19:10
Вот и хорошо. Не пускайте на вторую строчку маргариновый мешок!
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