«Атлетико» обыграл «Вальядолид» благодаря автоголу

«Атлетико» с трудом добыл победу над «Вальядолидом» в матче 35-го тура Ла Лиги.
Мадридский клуб остается на втором месте в чемпионате, отставание от «Барселоны» составляет 6 очков, отрыв от «Реала» - 9. «Вальядолид» семнадцатый и может опуститься в зону вылета, если «Жирона» завтра обыграет «Севилью».
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Вальядолид» 1:0 (0:0)
Голы: Борха Фернандес 66 (автогол)
«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа 56), Коке, Партей (Родриго Эрнандес 46), Сауль, Лемар, Гризманн, Мората (Витоло 70)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано (Антоньито 70), Фернандес Морено, Калеро Вилья, Мартинес, Плано (де ла Фуэнте 80), Мичел, Алькарас, Рубио Мартин (Тони Суарес 63), Унал, Гвардиола
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
Предупреждения: Мойано Лугано 1, Годин 5, Алькарас 35, Партей 38, Корреа 90+2
Судья: Мелеро Лопес Марио.
В предыдущем туре «матрасники» обыграли «Валенсию».
Катеначио по-испански ? Стоит ли желать такого прогресса.
Одним словом Атлетико не Аякс
Катеначио по-испански ? Стоит ли желать такого прогресса.
Одним словом Атлетико не Аякс
1-0, 1-0, 1-0...
1-0, 1-0, 1-0...