«Айнтрахт» сыграл вничью с «Гертой»

«Айнтрахт» поделил очки с «Гертой» в матче 31-го тура чемпионата Германии.
«Айнтрахт» (54 очка) располагается на четвертом месте, «Герта» (37 очков) - 11-я.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Герта» 0:0
«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Фернандеш (Торро 47), Да Коста, Де Гузман (Пасьенса 77), Роде (Виллемс 62), Костич, Йович, Ребич
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Лустенбергер, Рекик, Платтенхардт, Скьельбред, Миттельштедт, Лазаро (Дилросун 70), Дуда (Леки 79), Калу, Ибишевич (Зелке 64)
Главный тренер: Дардаи Паль.
Предупреждения: Клюнтер 31, Дуда 70, Платтенхардт 74, Клюнтер 80
Удаление: Клюнтер 80
Судья: Яблонски Свен.
В параллельном матче «Лейпциг» одержал победу над «Фрайбургом».