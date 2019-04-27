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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Гертой»

27 апреля 2019, 18:22
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 0Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

«Айнтрахт» поделил очки с «Гертой» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

«Айнтрахт» (54 очка) располагается на четвертом месте, «Герта» (37 очков) - 11-я.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Герта» 0:0

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Фернандеш (Торро 47), Да Коста, Де Гузман (Пасьенса 77), Роде (Виллемс 62), Костич, Йович, Ребич
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Лустенбергер, Рекик, Платтенхардт, Скьельбред, Миттельштедт, Лазаро (Дилросун 70), Дуда (Леки 79), Калу, Ибишевич (Зелке 64)
Главный тренер: Дардаи Паль.

Предупреждения: Клюнтер 31, Дуда 70, Платтенхардт 74, Клюнтер 80

Удаление: Клюнтер 80

Судья: Яблонски Свен.

В параллельном матче «Лейпциг» одержал победу над «Фрайбургом».

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Все комментарии
HERTHA BERLIN
HERTHA BERLIN
сегодня в 12:19
Не плохой результат!
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
27 апреля в 19:55
Главное победить Челси. Явно было видно что Айнтрахт экономит силы.
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
27 апреля в 18:43
Мде что то Франкфурт сдал, эх
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
27 апреля в 18:32
ожидаемо
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