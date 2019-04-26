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«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»

26 апреля 2019, 23:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (91 очко) переместился на первое место, однако у «Манчестер Сити» (89 очков), идущего вторым, есть игра в запасе. «Хаддерсфилд» (14 очков) располагается на последнем месте.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун» 5:0 (3:0)
Голы: Кейта 1, Мане 23, Салах 45+1, Мане 66, Салах 83

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд (Гомес 88), Вейналдум (Шакири 73), Кейта, Хендерсон, Старридж (Окслейд-Чемберлен 73), Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Конголо, Шиндлер, Станкович, Дурм (Притчард 81), Смит, Бакуна, Хогг, Ахирн-Грант, Мбенза (Качунга 87), Мунье (Леве 65)
Главный тренер: Зиверт Ян.

Судья: Фрэнд Кевин.

Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Кардиффом».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
27 апреля в 12:35
По определению)
galem72
galem72
   336 / 959
27 апреля в 11:45
С победой скаузов и не отпускать арабов!
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   458 / 959
27 апреля в 10:12
отлично , с победой Ливерпуль.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил fanliverpoolfan
   646 / 959
27 апреля в 09:45
Бедный не за что цепляться больше?
Charlie Scene
Charlie Scene
   361 / 959
27 апреля в 09:40
молодцы Ливерпуль.
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
27 апреля в 08:46
Салах молодец! 100игр и 69 забитых мячей за Ливерпуль...... Это результат отличный! Но боюсь за Ливерпуль я.. Ох как боюсь.... Как бы один титул они обязаны брать....ну вот какая то чуйка есть что мс пролитит мимо кассы в апл.... Только предположение...
dok66
dok66
   667 / 959
27 апреля в 08:34
Должен был , вот и разгромил
kukuruzonax
kukuruzonax
   598 / 959
27 апреля в 08:27
Ура!!! вперёд Ливерпуль!!!
13 RUS
13 RUS
   177 / 959
27 апреля в 08:27
Даже Хаддерсфилд вылетевший пропускает 5, а рвущиеся поросята в лч и к "чемпионству" 7😂
нечитайло
нечитайло
   837 / 959
27 апреля в 08:15
Нормуль
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   839 / 959
27 апреля в 08:05
Нашли кого разгромить,вы лучше барсу разгромите,на выезде ,02.05.2019-на выезде,а то как бы вас ,барса не разгромила,вам не стыдно,бюджет команд не сопоставим,одно слово срамота.
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
27 апреля в 07:55
Боюсь Италия Испания Франция... В этих странах давно чемпионат походу только ради чемпионата... Ни какой борьбы.. Ни интриг... Ни борьбы... Борруссия или Бавария! Ман. Сити или Ливерпуль... Ответы на эти вопросы получим очень скоро
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
27 апреля в 07:55
Всё таки должны стать Чемпионами Англии - это Большая честь для любой, футбольной команды...
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
27 апреля в 07:42
Ливерпуль с победой!!!
112910415
112910415
   97 / 959
27 апреля в 06:58
а вдруг...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   160 / 959
27 апреля в 06:53
Как называется медицинский термин когда люди верят в бред ?)))) очередной опрос -очередная надежда ))) Надеяться нужно было когда мы играли с Тотенхемом и МЮ , сейчас абсолютная безнадега , да и вангую в Нькасле вы сольетесь
Шансы есть всегда, а бред не бред после Бернли и Лестера посмотрим, не зря сам Гвардиола говорит, что они еще не чемпионы, знает, что если будут самоуверенны, могут и пролететь мимо АПЛ, как раз середняки АПЛ любят отбирать очки у лидеров когда им не надо, а лидеру они нужны позарез.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
27 апреля в 06:48
А в народных все равно больше поместилось ;)
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 959
27 апреля в 06:44
Как называется медицинский термин когда люди верят в бред ?)))) очередной опрос -очередная надежда )))
Надеяться нужно было когда мы играли с Тотенхемом и МЮ , сейчас абсолютная безнадега , да и вангую в Нькасле вы сольетесь
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
27 апреля в 06:20
ожидалось
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
27 апреля в 06:18
Ливерпуль с победой!
kastites
kastites
   109 / 959
27 апреля в 06:02
Печально
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
27 апреля в 05:27
Красным удачи!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Bayern Best
   67 / 959
27 апреля в 05:14
Твои слова да Богу в уши.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил SpaM-SARW
   67 / 959
27 апреля в 05:13
До сих пор 7-0 сниться?
cska plus
cska plus
   20 / 959
27 апреля в 05:13
Никого не удивили.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
27 апреля в 05:01
Ожидаемо
ОПС
ОПС
   444 / 959
27 апреля в 03:36
Счет достаточно крупный.
Zlatan35
Zlatan35 ответил SpaM-SARW
   18 / 959
27 апреля в 03:32
За двумя зайцами гонятся ни одного не достигнут, останетесь у разбитого корыта со с горькими слезами на глазах 😂😂
Вдруг поймают двух зайцев, вот это будет триумф)
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
27 апреля в 03:23
С победой
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
27 апреля в 03:13
Теперь главное чтобы Сити потерял очки.
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