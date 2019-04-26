«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (91 очко) переместился на первое место, однако у «Манчестер Сити» (89 очков), идущего вторым, есть игра в запасе. «Хаддерсфилд» (14 очков) располагается на последнем месте.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун» 5:0 (3:0)
Голы: Кейта 1, Мане 23, Салах 45+1, Мане 66, Салах 83
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд (Гомес 88), Вейналдум (Шакири 73), Кейта, Хендерсон, Старридж (Окслейд-Чемберлен 73), Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Конголо, Шиндлер, Станкович, Дурм (Притчард 81), Смит, Бакуна, Хогг, Ахирн-Грант, Мбенза (Качунга 87), Мунье (Леве 65)
Главный тренер: Зиверт Ян.
Судья: Фрэнд Кевин.
Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Кардиффом».
Надеяться нужно было когда мы играли с Тотенхемом и МЮ , сейчас абсолютная безнадега , да и вангую в Нькасле вы сольетесь
Надеяться нужно было когда мы играли с Тотенхемом и МЮ , сейчас абсолютная безнадега , да и вангую в Нькасле вы сольетесь