«Лейпциг» одержал победу над «Фрайбургом»

«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» (64 очка) располагается на третьем месте, «Фрайбург» (32 очка) - 13-й.
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«Лейпциг» - «Фрайбург» 2:1 (1:0)
Голы: Вернер 19, Форсберг 78 (пенальти) - Грифо 66
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Клостерманн 75), Конате, Орбан, Кампль, Лаймер, Забитцер, Айдара (Форсберг 71), Хальстенберг, Поульсен, Вернер (Илсанкер 83)
Главный тренер: Рангник Ральф.
«Фрайбург»: Шволов, Шлоттербек, Шлоттербек, Хайнц, Хефлер, Франтц (Штенцель 79), Хаберер, Абраши (Гондорф 58), Гюнтер, Хелер (Нидерлехнер 87), Грифо
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
Предупреждения: Хайнц 29, Абраши 44, Шлоттербек 54, Лаймер 54, Хефлер 61, Забитцер 67, Хаберер 84, Кампль 90
Судья: Шредер Роберт.
В параллельном матче «Айнтрахт» сыграл вничью с «Гертой».