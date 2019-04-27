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«Лейпциг» одержал победу над «Фрайбургом»

27 апреля 2019, 18:25
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

«Лейпциг» (64 очка) располагается на третьем месте, «Фрайбург» (32 очка) - 13-й.

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«Лейпциг» - «Фрайбург» 2:1 (1:0)
Голы: Вернер 19, Форсберг 78 (пенальти) - Грифо 66

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Клостерманн 75), Конате, Орбан, Кампль, Лаймер, Забитцер, Айдара (Форсберг 71), Хальстенберг, Поульсен, Вернер (Илсанкер 83)
Главный тренер: Рангник Ральф.

«Фрайбург»: Шволов, Шлоттербек, Шлоттербек, Хайнц, Хефлер, Франтц (Штенцель 79), Хаберер, Абраши (Гондорф 58), Гюнтер, Хелер (Нидерлехнер 87), Грифо
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

Предупреждения: Хайнц 29, Абраши 44, Шлоттербек 54, Лаймер 54, Хефлер 61, Забитцер 67, Хаберер 84, Кампль 90

Судья: Шредер Роберт.

В параллельном матче «Айнтрахт» сыграл вничью с «Гертой».

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ДСА
ДСА
   133 / 954
27 апреля в 18:31
Так и должно было быть.
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