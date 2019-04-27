«Тоттенхэм» теряет очки в матче с «Вест Хэмом»

«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче 36-го тура АПЛ.
После этой встречи «Тоттенхэм» остается на третьей позиции в таблице (70 очков), а «Вест Хэм» - на одиннадцатой (46 очков).
Лондон, стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 0:1 (0:0)
Гол: Антонио 67
«Тоттенхэм»: Льорис, Фойт, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Эриксен, Дайер, Роуз (Янссен 77), Алли (Ваньяма 85), Моура (Льоренте 66), Сон.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Райс, Антонио, Нобл (Огбонна 85), Снодграсс (Мба Обьянг 77), Андерсон, Арнаутович (Лукас 80).
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
Предупреждения: Снодграсс 26, Фредерикс 89.
Судья: Тэйлор Энтони.
В другом матче тура «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд».
https://www.soccer.ru/news/1097902/van-persi-robin
https://www.soccer.ru/news/1097902/van-persi-robin
Неужели куры так плохо играли? Вот был бы хохот если на пятом завершат)))
Неужели куры так плохо играли? Вот был бы хохот если на пятом завершат)))
Только конечно у Аякса есть проблема, ведь с фаворитами они были лузерами и выигрывали,а вот сейчас они как бы фавориты в паре и это может сыграть злую шутку.
А в чемпике могут и на 5 место отправится, будь Арсенал по стабильней, уже бы с 3 на 4 были. Челси тоже никакое и МЮ сдулся, вот на общем фоне бройлеры и занимают отличное место,но всё может измениться.
Только конечно у Аякса есть проблема, ведь с фаворитами они были лузерами и выигрывали,а вот сейчас они как бы фавориты в паре и это может сыграть злую шутку.
А в чемпике могут и на 5 место отправится, будь Арсенал по стабильней, уже бы с 3 на 4 были. Челси тоже никакое и МЮ сдулся, вот на общем фоне бройлеры и занимают отличное место,но всё может измениться.
Тьфу!!
Тьфу!!
аппетит должен у вас всех пропасть -следующий сезон без лч близок.
аппетит должен у вас всех пропасть -следующий сезон без лч близок.