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«Тоттенхэм» теряет очки в матче с «Вест Хэмом»

27 апреля 2019, 16:20
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче 36-го тура АПЛ.

После этой встречи «Тоттенхэм» остается на третьей позиции в таблице (70 очков), а «Вест Хэм» - на одиннадцатой (46 очков).

Лондон, стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 0:1 (0:0)
Гол: Антонио 67

«Тоттенхэм»: Льорис, Фойт, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Эриксен, Дайер, Роуз (Янссен 77), Алли (Ваньяма 85), Моура (Льоренте 66), Сон.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Райс, Антонио, Нобл (Огбонна 85), Снодграсс (Мба Обьянг 77), Андерсон, Арнаутович (Лукас 80).
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

Предупреждения: Снодграсс 26, Фредерикс 89.

Судья: Тэйлор Энтони.

В другом матче тура «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд».

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Шишанутый
Шишанутый ответил заDOOMчивый
   7 / 954
28 апреля в 23:59
ребятки забыли что команды РоналдУ не прошли именно Аякс и одна из них была избита на родном стадионе, вторая чудом избежала катования. Шпоры не исключение.... Исходя из Ваших умозаключений, Реалу и Юве вообще нечего делать в ЛЧ.
Так они и вылетели. Если хочеш играть в Лч то надо проходить клубы вроде Аякса. Это ж не ТОП какой! Вон в чемпе Фееноорд им 6 мечей отгрузил. Так и надо их мочить а не вату катать как делали с Реал Юве. Я думаю Тоттен не повотрит их ошибок!!
https://www.soccer.ru/news/1097902/van-persi-robin
sparxx2
sparxx2 ответил Брулин
   253 / 954
28 апреля в 23:05
Кароч ТТХ и ЛЧ не выиграют и в четвёрку не попадут. Скриньте
А ты заскринел ))))))))))))))))) ?????????? Или ты уже понял что не прав ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Шишанутый
   267 / 954
28 апреля в 23:00
Ну уж если Аякс не проходить то я не знаю... Тогда не чего делать в Лч! Думаю ТТХ-Барса финал будет.
ребятки забыли что команды РоналдУ не прошли именно Аякс и одна из них была избита на родном стадионе, вторая чудом избежала катования. Шпоры не исключение.... Исходя из Ваших умозаключений, Реалу и Юве вообще нечего делать в ЛЧ.
Vasya Vasev
Vasya Vasev ответил abramjan
28 апреля в 10:27
огребет курятник от аякса как пить дать
за портовой следи
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Шишанутый
   36 / 954
28 апреля в 01:02
Ты забыл кого выбил Аякс до этого?
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
28 апреля в 01:00
Шпоры похоже всеми мыслями в Лиге Чемпионов.
azkan
azkan
   151 / 954
27 апреля в 23:55
Уххх.. какой результат! Статистику увидел охренел!
Неужели куры так плохо играли? Вот был бы хохот если на пятом завершат)))
Шишанутый
Шишанутый ответил заDOOMчивый
   7 / 954
27 апреля в 22:07
АЯКС далеко не халява,хотя пожалуй слабое звено это посредственный голкипер. Так вот для Шпор любая команда была бы труднопроходимой,хотя с Барсой они вроде бы в групповухе играли и на Уэмбли очень даже смотрительно,хотя и отгребли. Как на мой взгляд,даже с нами Шпорам было относительно полегче,чем с набравшими уверенность подростками. Только конечно у Аякса есть проблема, ведь с фаворитами они были лузерами и выигрывали,а вот сейчас они как бы фавориты в паре и это может сыграть злую шутку. А в чемпике могут и на 5 место отправится, будь Арсенал по стабильней, уже бы с 3 на 4 были. Челси тоже никакое и МЮ сдулся, вот на общем фоне бройлеры и занимают отличное место,но всё может измениться.
Ну уж если Аякс не проходить то я не знаю... Тогда не чего делать в Лч! Думаю ТТХ-Барса финал будет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Шишанутый
   267 / 954
27 апреля в 21:44
Тотенхем просто сделал ставку на Лч и правельно сделал я считаю. Полуфинал с Аяксом это халява, легче сопернека в полуфинале не найти. Отличные шансы у кур на финал а там все может случится! А вот Ливер ошибся погнавшись за двумя зайцами и останется не с чем. В Апл свои очки разбазарил пустив Сити вперед а в Лч от каталонского кабенета огребет.
АЯКС далеко не халява,хотя пожалуй слабое звено это посредственный голкипер. Так вот для Шпор любая команда была бы труднопроходимой,хотя с Барсой они вроде бы в групповухе играли и на Уэмбли очень даже смотрительно,хотя и отгребли. Как на мой взгляд,даже с нами Шпорам было относительно полегче,чем с набравшими уверенность подростками.
Только конечно у Аякса есть проблема, ведь с фаворитами они были лузерами и выигрывали,а вот сейчас они как бы фавориты в паре и это может сыграть злую шутку.
А в чемпике могут и на 5 место отправится, будь Арсенал по стабильней, уже бы с 3 на 4 были. Челси тоже никакое и МЮ сдулся, вот на общем фоне бройлеры и занимают отличное место,но всё может измениться.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
27 апреля в 21:40
на Энфилде молотки были втоптаны в газон 4-0, в ответке ничейка,когда курочки смеялись,типа не могЕт Ливерпульль выиграть у этих середняков. Да вот курочки, вас поджарили на родном мангале... ах-ха-ах!
abramjan
abramjan ответил Шишанутый
   403 / 954
27 апреля в 21:31
Тотенхем просто сделал ставку на Лч и правельно сделал я считаю. Полуфинал с Аяксом это халява, легче сопернека в полуфинале не найти. Отличные шансы у кур на финал а там все может случится! А вот Ливер ошибся погнавшись за двумя зайцами и останется не с чем. В Апл свои очки разбазарил пустив Сити вперед а в Лч от каталонского кабенета огребет.
огребет курятник от аякса как пить дать
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
27 апреля в 21:16
Тотенхем просто сделал ставку на Лч и правельно сделал я считаю. Полуфинал с Аяксом это халява, легче сопернека в полуфинале не найти. Отличные шансы у кур на финал а там все может случится! А вот Ливер ошибся погнавшись за двумя зайцами и останется не с чем. В Апл свои очки разбазарил пустив Сити вперед а в Лч от каталонского кабенета огребет.
alexov222
alexov222
   126 / 954
27 апреля в 21:08
смотрел только первые 20мин и конец с 85-й..сейчас почитал про игру,болелы за отсутствием формы у всей команды,обращают внимание на Янсена.Если он сегодня лучший игрок в команде,то можно представить,что происходит с другими..у Сони и Алли какието проблемы с ногами-feeling strained-растяжение,напряжение,усталость. Тоби и Эриксен уже давно далеки от своего лучшего. Что ж,остается только надеятъся,что сумеют настроиться на игру с Аяксом и сыграют не как сегодня. мешок с голубцами отварили и потом пожарили,так почему не пройти Аякс
violent
violent
   743 / 954
27 апреля в 20:58
и грянул гром
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
27 апреля в 20:49
отдыхают перед ЛЧ?
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
27 апреля в 20:41
ТТХ на фарте ЛЧ возьмёт, там ему компенсируются неудачи в чемпионате.
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Romeo 777
   848 / 954
27 апреля в 20:09
Завтра в МЮ-Челси ждём автоголы с обеих сторон, лишь бы слить игру!!!
Vasya Vasev
Vasya Vasev ответил Bayern Best
27 апреля в 20:01
Аякс их вообще порвет.
Сити уже порвали))))))
Vizor
Vizor ответил Romeo 777
27 апреля в 19:52
Последние игры чемпионата среди претендентов на ЛЧ странные, то МЮ дома сливается, то Арсенал проигрывает, Челси в ничейку гоняет дома, теперь Шпоры проигрывают...никто не хочет в ЛЧ
Реально ерунда какая-то творится
Migelito
Migelito
   697 / 954
27 апреля в 19:45
Неожиданно, однако. Но все равно шпорам быть в ЛЧ по любому
Finn88
Finn88 ответил Romeo 777
   605 / 954
27 апреля в 19:37
В этом что-то есть🤔
Finn88
Finn88
   605 / 954
27 апреля в 19:36
Ееееессссссссссссс. Я доволен😋
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
27 апреля в 19:29
Все теряют очки ,а МЮ все не хочет залезать в четверку..., А хотелось бы конечно
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
27 апреля в 19:25
По сути, как бы глупо это не звучало, удивляться нечему, ведь вест хем ох какой неудобный соперник для шпор! Статистика тому подтверждение.
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
27 апреля в 18:30
Последние игры чемпионата среди претендентов на ЛЧ странные, то МЮ дома сливается, то Арсенал проигрывает, Челси в ничейку гоняет дома, теперь Шпоры проигрывают...никто не хочет в ЛЧ
cannongun
cannongun
   117 / 954
27 апреля в 18:20
Сыграли шпоры как долбаные ватники. Ваще не увидел огня почти ни у кого. Эриксен, Алли фэйспалм, Лоренте и Янссен ваще за гранью
Тьфу!!
Димoн
Димoн
   33 / 954
27 апреля в 18:10
кто то теряет, а кто то находит)
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
27 апреля в 18:05
Теряет очки? По-моему Вест Хэм уже не первый сезон обыгрывает шпор хотя бы в одном из двух матчей) Так что здесь нет ничего удивительного! Если Тоттенхэм не выиграет ЛЧ в этом сезоне, то Почеттино наверняка уйдет из команды.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Vera - Waltham Forest
   54 / 954
27 апреля в 17:41
Ты так за нас переживаешь.... Аппетит не пропал ?
вы мне параллельны.
аппетит должен у вас всех пропасть -следующий сезон без лч близок.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   314 / 954
27 апреля в 17:32
Жаль, что продули.... Едем дальше
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