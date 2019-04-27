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«Анжи» избежал поражения от «Ростова»

27 апреля 2019, 18:21
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» не смог обыграть «Анжи» в матче 26-го тура РПЛ.

Дончане после этой встречи опередили «Оренбург» и вышли на 7-е место, «Анжи» остается в зоне вылета с 20 очками.

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - «Ростов» 1:1 (0:1)
Голы: Закиров 77 - Еременко 35

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Белов, Калошин, Гиголаев (Эльмурзаев 74), Закиров, Кулик, Ондуа, Ахъядов, Долгов, Понсе (Лескано 79)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, Зуев (Зайнутдинов 84), Глебов, Еременко, Антонсен Норманн, Хаджикадунич, Попов (Ионов 71), Сигурдарсон (Шомуродов 69)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Зуев 55, Эльмурзаев 83

Судья: Карасев Сергей.

В другом матче дня сыграют «Динамо» и «Ахмат».

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Все комментарии
Просто идиот
Просто идиот
   251 / 954
28 апреля в 15:22
Овцепасы купили матч.
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 13:25
что это, Валера ?!
Dominators
Dominators
   546 / 954
28 апреля в 12:47
Все ясно , Ростов забил на чемпионат и все силы бросит на Кубок . Ждем и надеемся увидеть настоящих бойцов , а не вальяжных снисходительных мастеров футбола , в битве с Локомотивом в Ростове и после этого в финале . Удачи Ростову . Ну и Анжи тоже пожелаю удачи в противостоянии с Уфой , в борьбе за переходные игры .Христос Воскрес .
Shamil79
Shamil79
   686 / 954
28 апреля в 09:36
Байкал бросил все дела прбежпд тролить
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
28 апреля в 00:37
Как говорится:,,Ни себе,ни людям".При чём этот эпитет применим к обеим сторонам.
vovinho11
vovinho11
   309 / 954
27 апреля в 22:56
Да, можно сказать позор. Ну и Робин Гуды наши
Лакшери
Лакшери
   195 / 954
27 апреля в 22:35
Ростов огорчил конечно , чего расслабились то ? ЛЕ не нужно ? Или уже начали соперников недооценивать ?
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
27 апреля в 22:30
Absinthe3
Сегодня 02:16, редактировал Сегодня 02:17
"Мое личное", "я лично" - просто ржу в голос)))) Байкал - второй Кличко)
Ау, если что, Кличко - это фамилия, не оскорбление)

Алаверды! Absinthe второй Боря Моисеев)
Ау, если что, Моисеев - это фамилия, не оскорбление)

За что купил, за то продал! Что там ты делаешь? просто ржу в голос))))
CВИН
CВИН
   618 / 954
27 апреля в 22:26
Ростовский спартак
Indian
Indian
   684 / 954
27 апреля в 21:34
ФК Ростов мутный клуп, что в очередной раз показали
офигенный
офигенный
   596 / 954
27 апреля в 21:30
Афигеть слив
Absinthe3
Absinthe3
   141 / 954
27 апреля в 21:16
"Мое личное", "я лично" - просто ржу в голос)))) Байкал - второй Кличко)
Ау, если что, Кличко - это фамилия, не оскорбление)
Absinthe3
Absinthe3 ответил сканер
   141 / 954
27 апреля в 20:56
Потому что он тролль.))
И еще тот самый)
сканер
сканер ответил Absinthe3
   242 / 954
27 апреля в 20:53
байкал прячется за чс) Но отвечу ему сюда: "это я не побоюсь этого слова любитель всех оскорблять" - лооол Где знаки препинания, грамотей? Почему ты считаешь оскорблениями обычные слова? Осведомитель - осведомляет, стукач - стучит. Что оскорбительного?)
Потому что он тролль.))
Absinthe3
Absinthe3
   141 / 954
27 апреля в 20:49
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил Kuprin
       141 / 954
    27 апреля в 20:43
    Ты лучше расскажи всем тут, искатель справедливости, почему ты с такими как абсент дружбы водишь которые об*ирают вечно ЦСКА, разве это не твои подручные ?
    У тебя, кто опускает Цска дружить нельзя, верно?)))
    Absinthe3
    Absinthe3
       141 / 954
    27 апреля в 20:42
    Оо, кони жаловаться пошли)))
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил Байкал-38.
       187 / 954
    27 апреля в 20:30
    Это звучит больше как сарказм!
    Никакого сарказма .Служил с таджиками , азербайджанцами , узбеками , белорусами и литовцами. Ни к кому ,кроме последних претензий нет. Все -люди. Из этих-один ЧЕЛОВЕК .остальные-(бан).
    beefs
    beefs
       191 / 954
    27 апреля в 20:28
    Привет Карпину...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил НЕ президент рфс
       226 / 954
    27 апреля в 20:22
    Да лишь бы человек был хороший , а как назвать неважно.
    Это звучит больше как сарказм!
    RIR68
    RIR68 ответил Absinthe6
       112 / 954
    27 апреля в 20:21
    По-моему, только Еременко хотел выиграть...
    по-моему Ростов обдрисентился7
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил НЕ президент рфс
       226 / 954
    27 апреля в 20:21
    А когда была Югославия , мы их называли "юги" , и правила русского языка были ни при чём.
    Так это мы их звали, не путайте истории!!!
    Вот к примеру мы сейчас американцев называем пиндосы и что из этого? Давайте не путать конкретные случаи. Вот Вы кто по национальности? Я к примеру русский, но хохол может назвать меня ватником или ещё кем то. Направление поняли?
    Sergey Z
    Sergey Z
       135 / 954
    27 апреля в 20:20
    Ростов - разочаровывает!
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил Байкал-38.
       187 / 954
    27 апреля в 20:19
    Привет! Моё личное мнение, не мне это решать, как посчитают так пусть себя и называют и тем более причём тут правильный русский? Тут скорее всего неправильный русский и неправильный дагестанский (тут прошу извинения, наречий много и не могу с точностью сказать какой язык у какого населения) Тут немного спор был о другом. Я лично с кем служил и вообще встречался с дагестанцами всегда слышал "мы даги".
    Да лишь бы человек был хороший , а как назвать неважно.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил Oleg1956
       226 / 954
    27 апреля в 20:16
    Байкал привет. А как ты сам думаешь на правильном русском языке сказать мы Даги или мы Даге.
    Привет! Моё личное мнение, не мне это решать, как посчитают так пусть себя и называют и тем более причём тут правильный русский? Тут скорее всего неправильный русский и неправильный дагестанский (тут прошу извинения, наречий много и не могу с точностью сказать какой язык у какого населения) Тут немного спор был о другом. Я лично с кем служил и вообще встречался с дагестанцами всегда слышал "мы даги".
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил Байкал-38.
       187 / 954
    27 апреля в 20:12
    Так почему они тогда не называют себе "мы дагЕ", а называют себя "дагИ", тем более они дагЕстанцы, а не дагИстанцы! Ты какой то неправильный пример привёл. Я лишь хочу сказать, что я даже в общении с назаром никогда не включал национальность, так что меня лично этим попрекать не надо. Если есть неприязнь, то эта неприязнь к человеку, а не как к национальности. Я больше скажу я служил на Кавказе и у меня со многими кавказцами отношения хорошие, а с некоторыми дружеские! В этом списке есть и дагестанцы и чеченцы и азербайджанцы и многие другие национальности. Я ещё раз скажу: давайте не путать личную неприязнь с межнациональной!!! С назаром у нас свои счёты и не надо сюда лезть.
    А когда была Югославия , мы их называли "юги" , и правила русского языка были ни при чём.
    Sunny.
    Sunny.
       163 / 954
    27 апреля в 20:12
    Раскатали договорняк , эх Валера видать обратно в спартак намылился
    Oleg1956
    Oleg1956 ответил Jum13
       360 / 954
    27 апреля в 20:10
    Я думаю, что правильно - мы дагестанцы. А то так получатся русы, даги, кирги, чечи, укры, белы, таты и прочая ))) P.S. =================== «Анжи» остается в зоне вылета с 20 очками =================== Лети, Анжа - в добрый путь )))
    Я спрашивал на языке слэнга. Конечно если исходить из правописания ты прав.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       226 / 954
    27 апреля в 20:08
    Житель Парижа. В указанном выше слове ударение следует ставить на слог с последней буквой А — парижАне
    Ри́мляне, а ты говоришь "римляне (на -нин)" если честно не понял где это (на -нин), нет этого.

    Просто ради интереса, а зачем ты мне их пример привёл?
    Jum13
    Jum13 ответил Oleg1956
       52 / 954
    27 апреля в 20:07
    Я думаю, что правильно - мы дагестанцы. А то так получатся русы, даги, кирги, чечи, укры, белы, таты и прочая )))

    P.S.

    ===================
    «Анжи» остается в зоне вылета с 20 очками
    ===================

    Лети, Анжа - в добрый путь )))
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