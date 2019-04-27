«Анжи» избежал поражения от «Ростова»

«Ростов» не смог обыграть «Анжи» в матче 26-го тура РПЛ.
Дончане после этой встречи опередили «Оренбург» и вышли на 7-е место, «Анжи» остается в зоне вылета с 20 очками.
Каспийск, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» - «Ростов» 1:1 (0:1)
Голы: Закиров 77 - Еременко 35
«Анжи»: Дюпин, Гапон, Белов, Калошин, Гиголаев (Эльмурзаев 74), Закиров, Кулик, Ондуа, Ахъядов, Долгов, Понсе (Лескано 79)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, Зуев (Зайнутдинов 84), Глебов, Еременко, Антонсен Норманн, Хаджикадунич, Попов (Ионов 71), Сигурдарсон (Шомуродов 69)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Зуев 55, Эльмурзаев 83
Судья: Карасев Сергей.
В другом матче дня сыграют «Динамо» и «Ахмат».
Сегодня 02:16, редактировал Сегодня 02:17
"Мое личное", "я лично" - просто ржу в голос)))) Байкал - второй Кличко)
Ау, если что, Кличко - это фамилия, не оскорбление)
Алаверды! Absinthe второй Боря Моисеев)
Ау, если что, Моисеев - это фамилия, не оскорбление)
За что купил, за то продал! Что там ты делаешь? просто ржу в голос))))
Сегодня 02:16, редактировал Сегодня 02:17
"Мое личное", "я лично" - просто ржу в голос)))) Байкал - второй Кличко)
Ау, если что, Кличко - это фамилия, не оскорбление)
Алаверды! Absinthe второй Боря Моисеев)
Ау, если что, Моисеев - это фамилия, не оскорбление)
За что купил, за то продал! Что там ты делаешь? просто ржу в голос))))
Ау, если что, Кличко - это фамилия, не оскорбление)
Ау, если что, Кличко - это фамилия, не оскорбление)
"это я не побоюсь этого слова любитель всех оскорблять" - лооол Где знаки препинания, грамотей? Почему ты считаешь оскорблениями обычные слова? Осведомитель - осведомляет, стукач - стучит. Что оскорбительного?)
"это я не побоюсь этого слова любитель всех оскорблять" - лооол Где знаки препинания, грамотей? Почему ты считаешь оскорблениями обычные слова? Осведомитель - осведомляет, стукач - стучит. Что оскорбительного?)
Вот к примеру мы сейчас американцев называем пиндосы и что из этого? Давайте не путать конкретные случаи. Вот Вы кто по национальности? Я к примеру русский, но хохол может назвать меня ватником или ещё кем то. Направление поняли?
Вот к примеру мы сейчас американцев называем пиндосы и что из этого? Давайте не путать конкретные случаи. Вот Вы кто по национальности? Я к примеру русский, но хохол может назвать меня ватником или ещё кем то. Направление поняли?
Ри́мляне, а ты говоришь "римляне (на -нин)" если честно не понял где это (на -нин), нет этого.
Просто ради интереса, а зачем ты мне их пример привёл?
Ри́мляне, а ты говоришь "римляне (на -нин)" если честно не понял где это (на -нин), нет этого.
Просто ради интереса, а зачем ты мне их пример привёл?
P.S.
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«Анжи» остается в зоне вылета с 20 очками
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Лети, Анжа - в добрый путь )))
P.S.
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«Анжи» остается в зоне вылета с 20 очками
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Лети, Анжа - в добрый путь )))