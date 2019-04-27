«Боруссия» Д уступила «Шальке». Судьба чемпионства - в руках «Баварии»

27 апреля 2019, 18:25

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в домашних стенах от «Шальке», что может стать ключевым событием в борьбе за чемпионство.

«Шмели» остаются на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уже завтра «Бавария» может увеличить отрыв до 4 очков. «Шальке» остается 15-м, однако уже почти обезопасил себя от вылета.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» - «Шальке-04» 2:4 (1:2)

Голы: Гетце 14, Витсель 85 - Калиджури 18 (пенальти), Сане 28, Калиджури 62, Эмболо 86

«Боруссия»: Бюрки, Вольф, Вайгль, Аканджи, Диалло, Витсель, Дилейни (Алькасер 56), Санчо, Ройс, Геррейру (Пулишич 78), Гетце (Ларсен 83)

Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Шальке-04»: Нюбель, Калиджури (Руди 67), Сане, Стамбули, Настасич, Очипка, МакКенни (Брума 77), Омар, Сердар, Бургшталлер, Эмболо (Матондо 88)

Главный тренер: Стевенс Хуб.

Предупреждения: Калиджури 34, Сердар 36, Эмболо 45+3, МакКенни 72, Маскарелл 89, Руди 89

Удаления: Ройс 60, Вольф 65

Судья: Цвайер Феликс.