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«Боруссия» Д уступила «Шальке». Судьба чемпионства - в руках «Баварии»

27 апреля 2019, 18:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 4Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в домашних стенах от «Шальке», что может стать ключевым событием в борьбе за чемпионство.

«Шмели» остаются на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уже завтра «Бавария» может увеличить отрыв до 4 очков. «Шальке» остается 15-м, однако уже почти обезопасил себя от вылета.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» - «Шальке-04» 2:4 (1:2)
Голы: Гетце 14, Витсель 85 - Калиджури 18 (пенальти), Сане 28, Калиджури 62, Эмболо 86

«Боруссия»: Бюрки, Вольф, Вайгль, Аканджи, Диалло, Витсель, Дилейни (Алькасер 56), Санчо, Ройс, Геррейру (Пулишич 78), Гетце (Ларсен 83)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Шальке-04»: Нюбель, Калиджури (Руди 67), Сане, Стамбули, Настасич, Очипка, МакКенни (Брума 77), Омар, Сердар, Бургшталлер, Эмболо (Матондо 88)
Главный тренер: Стевенс Хуб.

Предупреждения: Калиджури 34, Сердар 36, Эмболо 45+3, МакКенни 72, Маскарелл 89, Руди 89

Удаления: Ройс 60, Вольф 65

Судья: Цвайер Феликс.

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RoninSibir
RoninSibir ответил Bavaria_M
   586 / 954
29 апреля в 09:11
С победой тебя) молодцы поставили выскочка на место, показали кто в руре хозяин) а бд пусть дальше непонятно куда тратит бабло
Спасибо!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил vastudio
   36 / 954
29 апреля в 07:41
Простой то непростой,только не думаю,что Бавария сделает Боруссии ещё один подарок.
vastudio
vastudio ответил Саня Локомотив
   331 / 954
29 апреля в 01:25
Дортмунд сегодня собственноручно вручил серебрянную салатницу Мюнхену.
У Мюнхена ещё на выезде игра с Лейпцигом. Очень непростой выезд.
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 14:08
Бавария станет чемпионом.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   650 / 954
28 апреля в 01:08
Шальке идиоты, ради интереса футбола могли бы поддаться, а с баварией наверное раздвинут. Ни за что ведь не претендовали
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
28 апреля в 01:07
Судьи Шальке вытянули всё же из пропасти...
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Leha-ha50
   650 / 954
28 апреля в 01:06
Как и Ливерпуль
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
28 апреля в 01:04
Дортмунд сегодня собственноручно вручил серебрянную салатницу Мюнхену.
kmhb
kmhb
   517 / 954
27 апреля в 22:46
Пересмотрел щас удаления. Это 100% удаления. Нельзя так играть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
27 апреля в 21:52
Бавария чемпион.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил RoninSibir
   393 / 954
27 апреля в 21:45
С победой тебя) молодцы поставили выскочка на место, показали кто в руре хозяин) а бд пусть дальше непонятно куда тратит бабло
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Scuderia Ferrari
   393 / 954
27 апреля в 21:43
У бд ща бабла должно быть не меньше, все вопросы к рук-ву куда дели бабло, и поч покупают шлак в защиту и ворота, так что не надо тут сравнивать и делать акцент на бабло.
XL-965
XL-965
   389 / 954
27 апреля в 21:38
Боруссия сама виновата что разбазарила такое
очковое преимущество. Чемпионом станет Бавария, но немецкий футбол очень сильно деградировал, если в таком состоянии команда выиграла чемпионат , и ЛЧ наглядное тому подтверждение.
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
27 апреля в 21:22
желтые сами виноваты
ошалевший
ошалевший ответил Kirill Erokhin
   379 / 954
27 апреля в 21:13
Рефери конечно, приложил руку к результату с 1-3 отыгрываться в 9 очень сложно, но БВБ сами упустили ход матча. Бавария скорее всего станет чемпионом, хотя назвать этот сезон для Баварии супер удачным все равно нельзя.
ну красные поделу,вторая на повторе вообще неприятно смотрелась,на грани переломов
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 20:57
Огромный отрыв разбазарила Боруссия. Жаль, но виноваты сами.
RoninSibir
RoninSibir
   586 / 954
27 апреля в 20:30
Хорошая новость.
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
27 апреля в 20:18
Фортуна сыграла за Баварию!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Apsny
   534 / 954
27 апреля в 19:53
Донный донного, и все равно Бабария при своем донстве выигрывает у еще более донных соперников, днищечемпионат.
Зато в испанской симулянтской лиге все отлично, каталонские симулянты, которые падают от прикосновения, постоянно выигрывают чемпионат без конкуренции. Симулянт лига - чемпионат одной команды
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
27 апреля в 19:53
Второе место тоже почетное для Боруссии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
27 апреля в 19:45
Тяжелый случай...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   162 / 954
27 апреля в 19:44
Рефери конечно, приложил руку к результату с 1-3 отыгрываться в 9 очень сложно, но БВБ сами упустили ход матча. Бавария скорее всего станет чемпионом, хотя назвать этот сезон для Баварии супер удачным все равно нельзя.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
27 апреля в 19:43
Жаль,было бы разнообразие
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
27 апреля в 19:43
Мда, два удаления в стане шмелей все же сказались на их игре во втором тайме! И при этом, они все равно умудрились забить кобальтовым) В прошлом сезоне в Дортмунде вышел самый настоящий триллер, да и сейчас рурское дерби вышло на ура, бесспорно. Нет, Боруссии не быть в этом сезоне чемпионом! Шальке и их преданных фанатов с непростой победой в дерби)
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   567 / 954
27 апреля в 19:43
Имея такой гандикап Зимой, Боруссия своими руками/ногами про76а это чемпионство.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
27 апреля в 19:35
Поделом выскочкам.
kmhb
kmhb ответил Apsny
   517 / 954
27 апреля в 19:18
Донный донного, и все равно Бабария при своем донстве выигрывает у еще более донных соперников, днищечемпионат.
Ну да, в лалиге зато борьба до последнего тура.
kmhb
kmhb
   517 / 954
27 апреля в 19:16
Вот что мне нравится в рурском дерби - это абсолютно непредсказуемый результат.
Apsny
Apsny
   45 / 954
27 апреля в 19:16
Донный донного, и все равно Бабария при своем донстве выигрывает у еще более донных соперников, днищечемпионат.
kmhb
kmhb
   517 / 954
27 апреля в 19:14
У нас, как не крути, два мега матча впереди. Так что еще ничего не ясно
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