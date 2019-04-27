Зидан предположил, что некоторые игроки хотят уйти из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан откровенно прокомментировал ситуацию с игроками, которые нечасто попадают в стартовый состав команды.
Если у них действующий контракт, они могут остаться, даже если понимают, что не будут играть в каждом матче.
И всё же я думаю, что все они хотят играть. Если бы спросили меня, я бы хотел уйти куда-нибудь еще, чтобы получать больше игровых минут.
Когда в составе 22-23 футболиста, некоторые неизбежно будут играть реже. И если кому-то нет места в команде, ему лучше уйти.
По слухам, команду могут покинуть Иско, Гарет Бэйл и Даниэль Себальос.
Дадут ли тебе время,построить новый Реал???
Тупые навесы уже не прут,Марсело или Регилон?,вернётся ли Ашраф с Хамесом?...
Пздц много вопросов..
Да и тень Маура всегда будет маячить.
Дадут ли тебе время,построить новый Реал???
Тупые навесы уже не прут,Марсело или Регилон?,вернётся ли Ашраф с Хамесом?...
Пздц много вопросов..
Да и тень Маура всегда будет маячить.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114633/zidan-zinedin-real
Кто распускает такие слухи, подумал Бэйл, и рассмеялся)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114633/zidan-zinedin-real
Кто распускает такие слухи, подумал Бэйл, и рассмеялся)
Те же кто остается и выходит очень редко - или футболисты для которых на первом месте деньги(а не собственные достижения), или же они сами себя обманывают, заявляя будто учатся чему-то новому на тренировках и наблюдая за одноклубниками.
Те же кто остается и выходит очень редко - или футболисты для которых на первом месте деньги(а не собственные достижения), или же они сами себя обманывают, заявляя будто учатся чему-то новому на тренировках и наблюдая за одноклубниками.