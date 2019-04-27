ГлавнаяНовости

Зидан предположил, что некоторые игроки хотят уйти из «Реала»

27 апреля 2019, 19:24

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан откровенно прокомментировал ситуацию с игроками, которые нечасто попадают в стартовый состав команды.

Если у них действующий контракт, они могут остаться, даже если понимают, что не будут играть в каждом матче. 

И всё же я думаю, что все они хотят играть. Если бы спросили меня, я бы хотел уйти куда-нибудь еще, чтобы получать больше игровых минут.

Когда в составе 22-23 футболиста, некоторые неизбежно будут играть реже. И если кому-то нет места в команде, ему лучше уйти.

По слухам, команду могут покинуть Иско, Гарет Бэйл и Даниэль Себальос.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Было бы здорово сыграть „Золотой матч“ с „Манчестер Сити“»
Сегодня, 19:34 Комментарии5
Вальверде: «Хави может стать тренером „Барселоны“ через несколько лет»
Сегодня, 19:29 Комментарии1
Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»
Сегодня, 19:09 Комментарии0
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии3
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии7
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fekir-1111
fekir-1111
   630 / 959
28 апреля в 17:23
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       87 / 959
    27 апреля в 23:00
    Бейл и Себальос на 99% OUT
    No problem
    No problem
       221 / 959
    27 апреля в 21:47
    Справишься ли ты сам,с этим гемором???
    Дадут ли тебе время,построить новый Реал???
    Тупые навесы уже не прут,Марсело или Регилон?,вернётся ли Ашраф с Хамесом?...
    Пздц много вопросов..
    Да и тень Маура всегда будет маячить.
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 959
    27 апреля в 19:54
    Все верно Зидан делает. Нужна чистка в составе.
    Zlatan35
    Zlatan35 ответил STVA 1
       18 / 959
    27 апреля в 19:50
    Бэйл вроде решил остаться
    По слухам, команду могут покинуть Иско, Гарет Бэйл и Даниэль Себальос.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114633/zidan-zinedin-real

    Кто распускает такие слухи, подумал Бэйл, и рассмеялся)
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 959
    27 апреля в 19:37
    Бэйл вроде решил остаться
    Artuom
    Artuom
       202 / 959
    27 апреля в 19:32
    Всё правильно! Если игрок профессионал и хочет развиваться - нужно как можно больше практики.
    Те же кто остается и выходит очень редко - или футболисты для которых на первом месте деньги(а не собственные достижения), или же они сами себя обманывают, заявляя будто учатся чему-то новому на тренировках и наблюдая за одноклубниками.
    ДСА
    ДСА
       132 / 959
    27 апреля в 19:31
    А побеждать то не кому!
    Doping87
    Doping87
       90 / 959
    27 апреля в 19:29
    Иско ещё поможет Реалу.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100