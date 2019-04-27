Зидан предположил, что некоторые игроки хотят уйти из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан откровенно прокомментировал ситуацию с игроками, которые нечасто попадают в стартовый состав команды.

Если у них действующий контракт, они могут остаться, даже если понимают, что не будут играть в каждом матче.

И всё же я думаю, что все они хотят играть. Если бы спросили меня, я бы хотел уйти куда-нибудь еще, чтобы получать больше игровых минут.

Когда в составе 22-23 футболиста, некоторые неизбежно будут играть реже. И если кому-то нет места в команде, ему лучше уйти.