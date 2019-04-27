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Рахимов: «„Динамо“ должно играть в Премьер-Лиге»

27 апреля 2019, 21:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Динамо».

Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах. Быть довольным я не могу, моменты были неплохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.

Момент с забитым голом был на тоненького. Если бы была система ВАР, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я «Динамо» желаю удачи. Такой клуб должен играть в Премьер-Лиге. Желаю удачи.

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Все комментарии
poodle
poodle
   265 / 954
28 апреля в 15:07
динамо должно быть в пердиве,вместе со спартаком,там им самое место!
galem72
galem72
   333 / 954
28 апреля в 12:14
"...клуб должен играть в Премьер-Лиге..."

В РПЛ должен играть тот клуб, который сохранил там свою прописку или же поднялся из нижнего дивизиона по итогам предыдущего сезона. Всё остальное — это эмоции и субъективные пристрастия.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
28 апреля в 08:46
пусть в Премьер-Лиге играют Крылья Советов, более интересная команда
CВИН
CВИН
   618 / 954
28 апреля в 05:23
пусть играют
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
28 апреля в 00:19
Где Где Дн... Москва должно играть? ))
Цепляется зубами но это им не поможет! Пора собирать чУмаданы и в ФНЛ!
Играют грязно, нечего им тут делать! )))
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
27 апреля в 22:43
"Такой клуб должен играть в Премьер-Лиге." Ключевое слово играть. Достойных много, жаль "играть" мало кто может. Окопы, траншеи, хождение пешком по полю, пока не пропустишь. Но иногда выдают наши клубы огненные матчи. Имеем, что имеем. ИМХО.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
27 апреля в 22:37
Для начала надо в ФНЛ очистится и свиней туда же прихватить. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 22:11
Сама игра была снотворная.Это не футбол,а какая - то туфта.
drug01
drug01
   118 / 954
27 апреля в 22:09
Чтобы играть нужны очки,....
pomor45
pomor45
   75 / 954
27 апреля в 21:58
Должен играть, а не играет. Вот в ФНЛ играл.
parallels
parallels
   3 / 954
27 апреля в 21:51
нет.
alexamit
alexamit
   341 / 954
27 апреля в 21:50
Не пойте дифирамбы тухлому клубу господин Рахимов!
Питер рулит
Питер рулит
   85 / 954
27 апреля в 21:48
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