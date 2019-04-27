Рахимов: «„Динамо“ должно играть в Премьер-Лиге»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Динамо».

Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах. Быть довольным я не могу, моменты были неплохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.

Момент с забитым голом был на тоненького. Если бы была система ВАР, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я «Динамо» желаю удачи. Такой клуб должен играть в Премьер-Лиге. Желаю удачи.