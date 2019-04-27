Рахимов: «„Динамо“ должно играть в Премьер-Лиге»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Динамо».
Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах. Быть довольным я не могу, моменты были неплохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.
Момент с забитым голом был на тоненького. Если бы была система ВАР, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я «Динамо» желаю удачи. Такой клуб должен играть в Премьер-Лиге. Желаю удачи.
В РПЛ должен играть тот клуб, который сохранил там свою прописку или же поднялся из нижнего дивизиона по итогам предыдущего сезона. Всё остальное — это эмоции и субъективные пристрастия.
В РПЛ должен играть тот клуб, который сохранил там свою прописку или же поднялся из нижнего дивизиона по итогам предыдущего сезона. Всё остальное — это эмоции и субъективные пристрастия.
Цепляется зубами но это им не поможет! Пора собирать чУмаданы и в ФНЛ!
Играют грязно, нечего им тут делать! )))
Цепляется зубами но это им не поможет! Пора собирать чУмаданы и в ФНЛ!
Играют грязно, нечего им тут делать! )))
народ на стадион не ходит,даже здесь никого нет..
самая мерзкая,продажная командишка масквабада..
народ на стадион не ходит,даже здесь никого нет..
самая мерзкая,продажная командишка масквабада..