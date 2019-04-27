Адиев: «Для „Анжи“ сейчас вратарь - это полкоманды»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничью с «Ростовом».

Сложно сказать, доволен ли я результатом. Наверное, в данной ситуации мы можем занести эту игру себе в актив. Хотя, что греха таить, «Ростов» был близок ко второму голу. У нас тоже кое-какие моменты возникали. Я еще сам в игре. В концовке мы довольно хорошо взвинтили темп. Что я подумал после сэйва Дюпина в концовке? Уже неоднократно говорил, что его роль сложно переоценить. Если он будет нас выручать, то мы будем в разы больше очков набирать. Для нас сейчас вратарь - это полкоманды.