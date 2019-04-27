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Адиев: «Для „Анжи“ сейчас вратарь - это полкоманды»

27 апреля 2019, 18:53
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничью с «Ростовом».

Сложно сказать, доволен ли я результатом. Наверное, в данной ситуации мы можем занести эту игру себе в актив. Хотя, что греха таить, «Ростов» был близок ко второму голу. У нас тоже кое-какие моменты возникали. Я еще сам в игре. В концовке мы довольно хорошо взвинтили темп. Что я подумал после сэйва Дюпина в концовке? Уже неоднократно говорил, что его роль сложно переоценить. Если он будет нас выручать, то мы будем в разы больше очков набирать. Для нас сейчас вратарь - это полкоманды.

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Все комментарии
grifon2013
grifon2013
   749 / 954
27 апреля в 23:16
он не только классно играет,но и руководит хорошо обороной
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
27 апреля в 20:04
хороший вратарь для всех полкоманды, не только для Анжи
161регион
161регион
   189 / 954
27 апреля в 19:32
Дюпин как всегда на высоте,зачетный вратарь....надо забирать в Ростов.....Кафанов из него сделает лучшего вратаря РПЛ
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
27 апреля в 19:29
В том-то и беда...По окончанию сезона заберут его в клуб где есть деньги, в тот же условный Спартак...
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 19:16
У парня большое будущее, Дюпин просто красава.
Сашка Охотник
Сашка Охотник
   733 / 954
27 апреля в 19:00
Из-за Дюпина и Адиева не хочется, чтобы Анжи вылетал. Прекрасный вратарь и отличный тренер
161регион
161регион
   189 / 954
27 апреля в 18:54
Уважаю этого тренера....Адиев красава
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