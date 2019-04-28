«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителя

«Спартак-2» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 34-го тура ФНЛ.
После этого матча «Спартак-2» занимает десятую позицию в таблице (45 очков), а «Тамбов» уверенно лидирует (66 очков).
Москва, стадион Спартак им. Федора Черенкова
«Спартак-2» - «Тамбов» - 2:2 (0:1)
Голы: Бакаев 47, Фольмер 85 - Аппаев 45, Обухов 90+1 (пенальти)
Нереализованный пенальти: - Кленкин 22
«Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Мамин, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Полубояринов, Рудковский (Маркитесов 78), Бакаев (Фольмер 70), Нимели, Руденко.
«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Олабиран (Галиулин 46), Кленкин (Обухов 62), Младен (Мурнин 74), Чуперка, Килин, Аппаев (Альшин 63), Мамтов.
Предупреждения: Кащелан 9, Петрунин 21, Аппаев 36, Мамин 90, Мурнин 90+4.
Судья: Владимир Сельдяков.
В другом матче тура «Зенит-2» с крупным счетом переиграл «Краснодар-2».