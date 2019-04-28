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«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителя

28 апреля 2019, 16:07
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Спартак-2» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 34-го тура ФНЛ.

После этого матча «Спартак-2» занимает десятую позицию в таблице (45 очков), а «Тамбов» уверенно лидирует (66 очков).

Москва, стадион Спартак им. Федора Черенкова

«Спартак-2» - «Тамбов» - 2:2 (0:1)
Голы: Бакаев 47, Фольмер 85 - Аппаев 45, Обухов 90+1 (пенальти)
Нереализованный пенальти: - Кленкин 22

«Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Мамин, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Полубояринов, Рудковский (Маркитесов 78), Бакаев (Фольмер 70), Нимели, Руденко.

«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Олабиран (Галиулин 46), Кленкин (Обухов 62), Младен (Мурнин 74), Чуперка, Килин, Аппаев (Альшин 63), Мамтов.

Предупреждения: Кащелан 9, Петрунин 21, Аппаев 36, Мамин 90, Мурнин 90+4.

Судья: Владимир Сельдяков.

В другом матче тура «Зенит-2» с крупным счетом переиграл «Краснодар-2».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 16:38
Для Тамбова - это существенная потеря очков.
tolctoy
tolctoy
   261 / 954
28 апреля в 16:30
Молодцы СПАРТАК-2.Достойная смена растёт,что бы громить кобыл и бакланов.
makkie
makkie
   11 / 954
28 апреля в 16:27
Отобрали очки у лидера, да так, что те отскочили с пенальти на 90+1 минуте :)
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 16:26
Боевая ничья!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
28 апреля в 16:21
Тамбов притормозил что то
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