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«Лестер» разгромил на домашнем поле «Арсенал»

28 апреля 2019, 15:55
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче 36-го тура АПЛ.

После этого матча «Арсенал» располагается на пятой позиции (66 очков), а «Лестер» - на восьмой (51 очко).

Лестер, стадион «Кинг Пауэр»

«Лестер Сити» - «Арсенал» - 3:0 (0:0)
Голы: Тилеманс 59, Варди 86, Варди 90+5

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди (Барнс 46), Олбрайтон (Грэй 86), Тилеманс, Чудхури (Менди 79), Мэддисон, Варди.
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Папастатопулос, Колашинац, Мхитарян (Гендузи 74), Лукас Торрейра, Джака, Ивоби (Косьельни 46), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа 79).
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз 8, Ндиди 13, Мэйтленд-Найлз 36, Папастатопулос 64, Перейра 65, Чилуэлл 70.

Удаление: Мэйтленд-Найлз 36

Судья: Оливер Майкл.

В другом матче тура «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму»

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Все комментарии
hoper
hoper ответил ars14
   742 / 954
29 апреля в 20:17
По сути там нечего делать всей тройке в лице МЮ,Челси и Арсенала))Но тем не менее думаю что Челси застолбит за собой четвертую позицию
пожалуй с тобой соглашусь.Но как болельщика МЮ меня больше волнует моя команда.Хотя повторюсь у Челси и Арса тоже сезон так себе вышел
Foxes
Foxes
   269 / 954
29 апреля в 10:23
На классе!
ZaZizu
ZaZizu ответил Serge_1
   615 / 954
29 апреля в 09:54
Ещё раз повторюсь:эмери не понял до сих пор,что это не примера и тут невозможно выиграть матч одной парой классных игроков в атаке! Для того чтобы прбеддать в АПЛ нужен костяк из 5 игроков,умеющих играть на скорости в одно время касание. Искать и покупать за любые деньги второго Касорлу,на ххх всех этих улыбающихся гламурных тихоходов в лице джаки,обамы,гендузи,джэнки, эля! и если уж решили расстаться с Месутом,купите Лансини!
azkan
azkan
   151 / 954
29 апреля в 08:13
Видел в повторе игру. Действительно мрачновато. Тем более без Найлза еще хуже будет. Неужели Челси проигрывая все и вся будет в ЛЧ?! Надо же..
DXTK
DXTK
   140 / 954
28 апреля в 21:57
смотрю Вроджерс не плохо так зашел, может действительно еще и МС испортит жизнь.


Жаль что лестер не всегда так играет, а то бы снова за титул бы боролись на классе разнесли канониров, варди зарешал двуху прямо прет как в чемпионском сезоне наколотил 18 голов за сезон.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   314 / 954
28 апреля в 19:35
Фигня, что сами по самые по здесь в шоколаде, главное, что у соседей хата сгорела)) Юрик... ну что сказать? Дальше нецензурщина, едри его медь!!!!
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   459 / 954
28 апреля в 19:28
отлично , лисы , просто отлично
Князь Московский
Князь Московский ответил Steven Gerrard 008
   13 / 954
28 апреля в 19:19
Если ты про победу Юве в ЛЧ, то да, не увижу)
Главное, что я увижу, а тебе здоровья и не хворать. Аха-ха)
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
28 апреля в 18:44
Слабых команд в Англии не бывает - как и авторитетов на футбольном поле...
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил nikoladolgov
   848 / 954
28 апреля в 18:31
Даёшь Арсенал в чемпионат Узбекистана! Глядишь, и титулы придут...

Если серьёзно, больно наблюдать за тем, как когда-то легендарная команда скатывается в статус середняка.
spartach091
spartach091
   215 / 954
28 апреля в 18:29
Ахахахах
Арсенал как обычно в конце лажает
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
28 апреля в 18:19
Да, во втором тайме канониры буквально развалились в обороне! Особенно в концовке встречи. Похоже, что основной упор Эмери делает на победу в Лиге Европы) Ну что же, это вполне логично, учитывая его успехи с Севильей!
dok66
dok66
   688 / 954
28 апреля в 18:19
Думал 2-0 , а оно вон оно как
Roman73
Roman73
   123 / 954
28 апреля в 18:17
Жив старина Варди ! Жив и даже не пьянствует !
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил Так Себе Аналитик
28 апреля в 18:16
В том-то и дело, ждет ли?) Тоже об этом думаю.
Не будьте детьми!Ман Ю тоже вон после сэра Алекса все перестраивается,уже до ручки доперестраивался.И Арсенал и Ман Юнайтед десятки лет были сугубо тренерскими командами двух великих ТРЕНЕРОВ.Мое мнение:обоим никакие деньги не помогут,помочь могут только ТРЕНЕРЫ(коих мы пока не способны предугадать),а деньги тогда просто не помешают...
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
28 апреля в 18:12
Тренеришка вообще никакой!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
28 апреля в 17:56
Арсенал сдулся. Гыгыгы
LMI
LMI ответил nikoladolgov
   657 / 954
28 апреля в 17:54
Усманчик , пора Арсенал переименовать в Пахтакор.
А узбек давно продал свои акции, если ты не в теме
Karkaz
Karkaz
   531 / 954
28 апреля в 17:49
Все под контролем, Эмери повелитель лиги европы, ему не нужна какая то лига чемпионов
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 17:48
Красавцы
Питермен
Питермен
   22 / 954
28 апреля в 17:43
Красивый разгром тренеришки. арсенал должен быть вне топ4 и должен вылететь из ЛЕ обязательно, пока тренеришка тарасовский там
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь Московский
   74 / 954
28 апреля в 17:30
Если ты про победу Юве в ЛЧ, то да, не увижу)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LMI
   14 / 954
28 апреля в 17:28
Диагноз окончателен - АРСЕНАЛ УМЕР НАВСЕГДА !!!!!!!! Конец легендарному клубу. А какой кошмар будет в следующем сезоне, хоть и не смотри вовсе
К сожалению, мне кажется, ты глубже других смотришь... В том-то и дело, что не будет никакой перестройки, будет 7-8 место с этими же инвалидами.
LMI
LMI
   657 / 954
28 апреля в 17:25
Диагноз окончателен - АРСЕНАЛ УМЕР НАВСЕГДА !!!!!!!! Конец легендарному клубу. А какой кошмар будет в следующем сезоне, хоть и не смотри вовсе
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
28 апреля в 17:22
ахахах нет слов
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 954
28 апреля в 17:16
Раздавили детский сад
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
28 апреля в 17:15
Усманчик , пора Арсенал переименовать в Пахтакор.
ars14
ars14 ответил hoper
   600 / 954
28 апреля в 17:08
А МЮ вообще делать не х... в бигфо с такой игрой
По сути там нечего делать всей тройке в лице МЮ,Челси и Арсенала))Но тем не менее думаю что Челси застолбит за собой четвертую позицию
Князь Московский
Князь Московский ответил Steven Gerrard 008
   13 / 954
28 апреля в 17:06
Ничего, прервётся эта полоса невезения в АПЛ
Но ты этого не увидишь. Аха-ха)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
   14 / 954
28 апреля в 17:03
Не расстраиваемся. Очевидно, что нас ждём нехилая перестройка после Венгера. Но многое зависит и от того, сколько Эмери выделят денег..
В том-то и дело, ждет ли?) Тоже об этом думаю.
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