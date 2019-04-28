«Лестер» разгромил на домашнем поле «Арсенал»

«Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче 36-го тура АПЛ.
После этого матча «Арсенал» располагается на пятой позиции (66 очков), а «Лестер» - на восьмой (51 очко).
Лестер, стадион «Кинг Пауэр»
«Лестер Сити» - «Арсенал» - 3:0 (0:0)
Голы: Тилеманс 59, Варди 86, Варди 90+5
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди (Барнс 46), Олбрайтон (Грэй 86), Тилеманс, Чудхури (Менди 79), Мэддисон, Варди.
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Папастатопулос, Колашинац, Мхитарян (Гендузи 74), Лукас Торрейра, Джака, Ивоби (Косьельни 46), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа 79).
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Мэйтленд-Найлз 8, Ндиди 13, Мэйтленд-Найлз 36, Папастатопулос 64, Перейра 65, Чилуэлл 70.
Удаление: Мэйтленд-Найлз 36
Судья: Оливер Майкл.
В другом матче тура «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму».
Жаль что лестер не всегда так играет, а то бы снова за титул бы боролись на классе разнесли канониров, варди зарешал двуху прямо прет как в чемпионском сезоне наколотил 18 голов за сезон.
Жаль что лестер не всегда так играет, а то бы снова за титул бы боролись на классе разнесли канониров, варди зарешал двуху прямо прет как в чемпионском сезоне наколотил 18 голов за сезон.
Если серьёзно, больно наблюдать за тем, как когда-то легендарная команда скатывается в статус середняка.
Если серьёзно, больно наблюдать за тем, как когда-то легендарная команда скатывается в статус середняка.
Арсенал как обычно в конце лажает
Арсенал как обычно в конце лажает