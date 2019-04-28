Спортивный директор «Тамбова»: «Задача будет одна - остаться в РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб уже готовится к выходу в РПЛ . По итогам 34 туров ФНЛ «Тамбов» лидирует в турнирной таблице.

Мы уже сейчас ведем масштабную работу по усилению состава на следующий сезон. Ездим за границу, встречаемся с людьми, смотрим, обсуждаем. Менять всю команду мы не будем. Будет точечное усиление — пять-шесть позиций.

С Григоряном мы общались давно. Если у меня были какие-то вопросы, я с ним советовался, интересовался какими-то моментами. Сейчас мы, естественно, ведем конкретное обсуждение всех кандидатур — кто нам нужен, кого мы отцепляем, кого берем.

Бюджет пока неизвестен. Думаю, в ближайшие дни будет понимание. Ориентируемся на 500-600 млн рублей. В ФНЛ мы играли с бюджетом 370 млн рублей. Рост бюджета будет осуществлен за счет дохода от телеправ и за счет спонсоров.