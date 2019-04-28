Спортивный директор «Тамбова»: «Задача будет одна - остаться в РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб уже готовится к выходу в РПЛ. По итогам 34 туров ФНЛ «Тамбов» лидирует в турнирной таблице.
Мы уже сейчас ведем масштабную работу по усилению состава на следующий сезон. Ездим за границу, встречаемся с людьми, смотрим, обсуждаем. Менять всю команду мы не будем. Будет точечное усиление — пять-шесть позиций.
С Григоряном мы общались давно. Если у меня были какие-то вопросы, я с ним советовался, интересовался какими-то моментами. Сейчас мы, естественно, ведем конкретное обсуждение всех кандидатур — кто нам нужен, кого мы отцепляем, кого берем.
Бюджет пока неизвестен. Думаю, в ближайшие дни будет понимание. Ориентируемся на 500-600 млн рублей. В ФНЛ мы играли с бюджетом 370 млн рублей. Рост бюджета будет осуществлен за счет дохода от телеправ и за счет спонсоров.
Конечно, в первом сезоне у нас будет одна задача — любым способом остаться в Премьер-Лиге. Будет тяжело, но мы сделаем всё, что от нас зависит. Если нам хватило 370 млн, чтобы идти на первом месте в ФНЛ, то всё реально. Всё должно получиться.