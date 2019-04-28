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Барриос: «Мне трудно представить свой переход в „Спартак“»

28 апреля 2019, 20:29

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о российском чемпионате. Футболист перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале этого года.

Сейчас мне проще давать оценки российскому футболу, поскольку я уже какое-то время здесь играю. Чемпионаты похожи тем, что оба они довольно затратные физически. Все матчи проходят интенсивно, футболисты тратят очень много энергии за 90 минут. Множество единоборств, желания атаковать соперника. В России все команды стараются коллективно двигать мяч. В Аргентине же есть команды, которые строят свою игру вокруг одного центрального нападающего.

На мой взгляд, в России высокий уровень, все команды достаточно сильны в защите. Не совру, если скажу, что для меня здесь не было ни одного легкого матча.

Мне трудно представить свой переход в «Спартак». Я счастлив в «Зените»: у нас прекрасный стадион, яркие болельщики, мы слышим их поддержку всегда. Буду делать всё на благо нашей команды. Кроме того, я не думаю о том, что ждет меня завтра или послезавтра.

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Все комментарии
4RT
4RT
   252 / 954
29 апреля в 09:08
Ты и в Питере вчера нормально клоунадой занимался
Гавроша
Гавроша ответил Заполярный
   30 / 954
29 апреля в 06:17
И ЭТОМУ СНЕЖКУ ДЮБА ДАЛ ГАЗУ ПОНЮХАТЬ.
Дзюба рад что из тарасовки вырвался - сегодня во всех четырех голах Зенита принял участие.

Ну а ты, как истинный пупсик, можешь ликовать - лучшие остались в спартаке, вот и плететесь на 5 месте, да и оттуда вас выкинут.
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   30 / 954
29 апреля в 06:15
Согласен! Не зря ж вы его тихо ненавидите! А он тащит вам назло!
За своим спартаком смотри.
Исмет
Исмет
   538 / 954
29 апреля в 03:32
Бариус ты беспантовый.
wingback
wingback
   145 / 954
29 апреля в 00:16
А причём здесь спартак? И ,кстати, что это такое?
Озеров
Озеров ответил starche
   90 / 954
28 апреля в 22:48
Завидуй молча и готовься опустится в таблице ещё ниже.
Тебе надо ты и опускайся

Я себя с командой не ассоциирую
Palex
Palex ответил Олег Борткевич
   51 / 954
28 апреля в 22:27
Да, неплохой опорник,но немножко корявенький.
starche
starche ответил Озеров
   204 / 954
28 апреля в 22:23
Если бы чувак знал Что думает про него Вираж Он не был бы так уверен в своем выборе
Завидуй молча и готовься опустится в таблице ещё ниже.
starche
starche
   204 / 954
28 апреля в 22:21
А при чём здесь мясо!?
Footbolista
Footbolista ответил Питерский Пивасик
   10 / 954
28 апреля в 22:03
Барриос ещё закидает пару двушечек Спартаку,до своего отъезда в Реал Мадрид
Как анекдот сойдет)...
Морозовский
Морозовский ответил Wolf77785
   5 / 954
28 апреля в 21:58
Да и Дзюба!
Согласен! Не зря ж вы его тихо ненавидите! А он тащит вам назло!
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
28 апреля в 21:52
До 35 лет о спартаке можно и не задумываться.
Заполярный
Заполярный
   282 / 954
28 апреля в 21:49
И ЭТОМУ СНЕЖКУ ДЮБА ДАЛ ГАЗУ ПОНЮХАТЬ.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Морозовский
   42 / 954
28 апреля в 21:47
Конь может сказать о невозможности перехода в "Спартак", а хто такой "Зенит"? Баклан Ромка Широков и в"Спартак", и в "ЦСКА"переходил, опять же, Вовка Быстров - до сих пор спит в футболке "Спартака" и целует по утрам ромбик! Барриос совсем не догоняет!
Да и Дзюба!
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   459 / 954
28 апреля в 21:22
чушь порет. может он имел ввиду Ривер Плейт?
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
28 апреля в 21:21
Млять один хрюкает в цска не пойду, второй в спартак не хочет. Вас приглашают чтоли туда? Вот когда будет предложение тогда и разглагольствуйте...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 21:17
Конь может сказать о невозможности перехода в "Спартак", а хто такой "Зенит"? Баклан Ромка Широков и в"Спартак", и в "ЦСКА"переходил, опять же, Вовка Быстров - до сих пор спит в футболке "Спартака" и целует по утрам ромбик! Барриос совсем не догоняет!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   172 / 954
28 апреля в 21:16
Цепкий паренек, играет с настроением. Молодец.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
28 апреля в 21:11
Барриос хорош, а попасть в мясо,считай завязать с футболом
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   235 / 954
28 апреля в 21:04
Барриос ещё закидает пару двушечек Спартаку,до своего отъезда в Реал Мадрид
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   8 / 954
28 апреля в 21:02
Ой, пол года назад он не знал о существовании Зенита и Спартака, а щас громкими фразами бросается. Газпромовские деньги уже мозг промыли.
Он и сейчас Спартак не знает...)))
makkie
makkie
   11 / 954
28 апреля в 21:01
Оставайся-ка ты, уголёк, в Зените - очень контрастно смотрится на поле и в графических схемах на Соккере :)))
Озеров
Озеров
   90 / 954
28 апреля в 20:55
Если бы чувак знал

Что думает про него Вираж

Он не был бы так уверен в своем выборе
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
28 апреля в 20:53
Дословно:
"Смогли бы вы перейти в «Спартак» из «Зенита»? (Роман, болельщик «Спартака»)"
Барриос: Я счастлив в Зените! Какой еще на ... спартак?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
   6 / 954
28 апреля в 20:46
Другая лысая алжирка уже под Пересом, опоздал киевский рейтузник.
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 20:45
Он болт забил на мясо
LOpp
LOpp
   24 / 954
28 апреля в 20:45
Ой, пол года назад он не знал о существовании Зенита и Спартака, а щас громкими фразами бросается.
Газпромовские деньги уже мозг промыли.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
28 апреля в 20:42
Кариока был на голову сильнее
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
28 апреля в 20:39
Еще, кстати, в "Спартак" не так просто перейти из России, Федун свои сафари устраивает в Бразилии, Африке и тому подобных жарких странах. Вот недавно до Алжира добрался, Софьюшку привез, а теперь ее уже продать хочет. Не полюбилась ему лысая алжирка(.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
28 апреля в 20:37
Барриос, в России переход в "Спартак" в народе называется "зашквар", и употребляй именно это слово, чтобы не оскорблять другие, достойные клубы.
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