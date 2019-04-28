Барриос: «Мне трудно представить свой переход в „Спартак“»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о российском чемпионате. Футболист перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале этого года.

Сейчас мне проще давать оценки российскому футболу, поскольку я уже какое-то время здесь играю. Чемпионаты похожи тем, что оба они довольно затратные физически. Все матчи проходят интенсивно, футболисты тратят очень много энергии за 90 минут. Множество единоборств, желания атаковать соперника. В России все команды стараются коллективно двигать мяч. В Аргентине же есть команды, которые строят свою игру вокруг одного центрального нападающего.

На мой взгляд, в России высокий уровень, все команды достаточно сильны в защите. Не совру, если скажу, что для меня здесь не было ни одного легкого матча.

Мне трудно представить свой переход в «Спартак». Я счастлив в «Зените»: у нас прекрасный стадион, яркие болельщики, мы слышим их поддержку всегда. Буду делать всё на благо нашей команды. Кроме того, я не думаю о том, что ждет меня завтра или послезавтра.