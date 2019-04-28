Барриос: «Мне трудно представить свой переход в „Спартак“»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о российском чемпионате. Футболист перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале этого года.
Сейчас мне проще давать оценки российскому футболу, поскольку я уже какое-то время здесь играю. Чемпионаты похожи тем, что оба они довольно затратные физически. Все матчи проходят интенсивно, футболисты тратят очень много энергии за 90 минут. Множество единоборств, желания атаковать соперника. В России все команды стараются коллективно двигать мяч. В Аргентине же есть команды, которые строят свою игру вокруг одного центрального нападающего.
На мой взгляд, в России высокий уровень, все команды достаточно сильны в защите. Не совру, если скажу, что для меня здесь не было ни одного легкого матча.
Мне трудно представить свой переход в «Спартак». Я счастлив в «Зените»: у нас прекрасный стадион, яркие болельщики, мы слышим их поддержку всегда. Буду делать всё на благо нашей команды. Кроме того, я не думаю о том, что ждет меня завтра или послезавтра.
Ну а ты, как истинный пупсик, можешь ликовать - лучшие остались в спартаке, вот и плететесь на 5 месте, да и оттуда вас выкинут.
Ну а ты, как истинный пупсик, можешь ликовать - лучшие остались в спартаке, вот и плететесь на 5 месте, да и оттуда вас выкинут.
Я себя с командой не ассоциирую
Я себя с командой не ассоциирую
Что думает про него Вираж
Он не был бы так уверен в своем выборе
Что думает про него Вираж
Он не был бы так уверен в своем выборе
"Смогли бы вы перейти в «Спартак» из «Зенита»? (Роман, болельщик «Спартака»)"
Барриос: Я счастлив в Зените! Какой еще на ... спартак?
"Смогли бы вы перейти в «Спартак» из «Зенита»? (Роман, болельщик «Спартака»)"
Барриос: Я счастлив в Зените! Какой еще на ... спартак?
Газпромовские деньги уже мозг промыли.
Газпромовские деньги уже мозг промыли.