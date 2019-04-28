Оздоев: «Матч с „Крыльями Советов“ будет для нас уроком»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Начали хорошо, но сказалась наша расслабленность. Получили вообще ненужные голы из ничего. Это такая игра, когда расслабляешься, а затем не можешь снова взвинтить темп. Для нас это будет уроком, осталось четыре тура. Хорошо, что так произошло для нас. Главное, выиграли. Игра была полностью наша, должны были забивать дальше-дальше, но так получилось. Мы полностью контролировали ситуацию, сами себе привезли. Это будет для нас уроком.