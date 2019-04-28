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Оздоев: «Матч с „Крыльями Советов“ будет для нас уроком»

28 апреля 2019, 20:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Начали хорошо, но сказалась наша расслабленность. Получили вообще ненужные голы из ничего. Это такая игра, когда расслабляешься, а затем не можешь снова взвинтить темп. Для нас это будет уроком, осталось четыре тура. Хорошо, что так произошло для нас. Главное, выиграли. Игра была полностью наша, должны были забивать дальше-дальше, но так получилось. Мы полностью контролировали ситуацию, сами себе привезли. Это будет для нас уроком.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   147 / 959
29 апреля в 09:30
Вообще-то, уроков у вас в этом сезоне достаточно, чтобы не наступать на одни и те же грабли, как вы делаете уже не раз. Достаточно вспомнить поражение от Анжи в первом круге, когда Зенит выигрывал 1-0 по конец матча, но умудрился слить 1-2 или тот же первый матч с Динамо Минск проигранный со счетом 0-4. Не нужно сами себе усложнять жизнь. Оформите золото и потом развлекайтесь, как хотите.
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
29 апреля в 05:32
Игра была равна - играли два 77 .
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
28 апреля в 22:59
Надеемся
poodle
poodle
   244 / 959
28 апреля в 22:25
да всё нормально,пару капель валидола не испортит сердце!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   889 / 959
28 апреля в 22:08
Да, в этом году зенит реально силен, но как игроки этой команды любят себя хвалить это конечно пи.... Ц
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
28 апреля в 21:54
Нельзя бросать играть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
28 апреля в 21:46
3:0 в первые 30 минут - не должны расслаблять.....это непрофессионально....
grazie100
grazie100
   384 / 959
28 апреля в 21:22
Морозовский человек очень обиженный на всех и на всё вокруг себя и просим его не беспокоить.Он в не может прийти в себя из-за замечательной игры го любимой команды Спартак.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
28 апреля в 21:05
Вы не обучаемы, а зубрёжка не поможет!
kastites
kastites
   109 / 959
28 апреля в 20:59
Нельзя так шутить
Palex
Palex
   50 / 959
28 апреля в 20:57
Да все нормально,вопросов нет,такое иногда в футболе случается
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