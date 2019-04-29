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Орещук: «Широков сыграл на опережение и сам захотел уйти из „Динамо“»

29 апреля 2019, 14:18

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что заместитель генерального директора по спортивным вопросам в «Динамо» Роман Широков решил покинуть московский клуб.

Наверное, Роман Широков сыграл на опережение и сам захотел уйти из «Динамо». Потому что понимал, что приходит новое руководство и, может быть, не хотел работать с новым руководством. Сложно сказать точно, почему он решил уйти. Значит должны официально на днях объявить, что приходит ВТБ.

Кардинально ли изменится состав «Динамо» в летнее трансферное окно? Это зависит от целей, поставленных ВТБ. Если будут поставлены серьезные цели перед клубом и тренерским штабом, то я думаю, что, может быть, кардинально изменится.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
29 апреля в 15:24
Рома хитрый типок.
Озеров
Озеров
   90 / 954
29 апреля в 15:13
Рома и по командам так же бегал

Ему место там где нужно поменьше делать

Да побольше сладких косточек получать
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 14:44
Рома теперь пойдёт в хрющатник, федун любит таких.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 14:29
Рома и бакланам первым успел дать рука об руку!
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 14:24
Сбежал в самый ответственный момент.
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