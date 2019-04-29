Орещук: «Широков сыграл на опережение и сам захотел уйти из „Динамо“»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что заместитель генерального директора по спортивным вопросам в «Динамо» Роман Широков решил покинуть московский клуб.

Наверное, Роман Широков сыграл на опережение и сам захотел уйти из «Динамо». Потому что понимал, что приходит новое руководство и, может быть, не хотел работать с новым руководством. Сложно сказать точно, почему он решил уйти. Значит должны официально на днях объявить, что приходит ВТБ.

Кардинально ли изменится состав «Динамо» в летнее трансферное окно? Это зависит от целей, поставленных ВТБ. Если будут поставлены серьезные цели перед клубом и тренерским штабом, то я думаю, что, может быть, кардинально изменится.