Орлов: «Момент с Азмуном и Дзюбой нужно внести в учебники футбола»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ .

Сейчас в чемпионате России каждой команде тяжело даются матчи. Никто не должен ожидать, что «Зенит» вынесет всех подряд со счетом 3:0. Семак долго шел к тому, чтобы наиграть атакующий футбол, когда в матчах создается множество голевых моментов. Связка Азмун-Дзюба еще только сыгрываются, это очень перспективная пара. Мне понравилось, как Азмун стартовал в зону, куда отдавал голевую передачу Артем Дзюба. Все это было сделано быстро, на высоких скоростях. Этот момент надо внести в учебники футбола, чтобы видели, какое может быть великолепное синхронное движение двух атакующих футболистов в атаке.

Понятно, что всё идет к тому, что «Зенит» станет чемпионом России, но чего торопиться? После каждого тура задают вопрос: «Зенит» чемпион? Когда вручат титул чемпиона, тогда «Зенит» будет чемпионом. Почему никто не говорит про превосходство «Зенита» в чемпионате по всем компонентам? Почти во всех показателях «Зенит» лучше всех клубов РПЛ , правда, пропустил в чемпионате многовато. Но это говорит о том, что у «Зенита» возрастные защитники, это проблема для будущего «Зенита». Надо будет приобретать молодых игроков и немного омолодить состав, чтобы сыграть достойно в Лиге чемпионов. Семак проводит хорошую работу. Весь его тренерский штаб заслуживает пятерку с плюсом.

Как Оздоев заиграл! Мы такого Оздоева нигде не видели, он просто начал оправдывать доверие тренеров, которые изначально в него верили. Сейчас он превратился в очень важного и хорошего полузащитника. Всё дело в тренировках и дополнительной работе над собой.