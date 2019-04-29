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Орлов: «Момент с Азмуном и Дзюбой нужно внести в учебники футбола»

29 апреля 2019, 13:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Сейчас в чемпионате России каждой команде тяжело даются матчи. Никто не должен ожидать, что «Зенит» вынесет всех подряд со счетом 3:0. Семак долго шел к тому, чтобы наиграть атакующий футбол, когда в матчах создается множество голевых моментов. Связка Азмун-Дзюба еще только сыгрываются, это очень перспективная пара. Мне понравилось, как Азмун стартовал в зону, куда отдавал голевую передачу Артем Дзюба. Все это было сделано быстро, на высоких скоростях. Этот момент надо внести в учебники футбола, чтобы видели, какое может быть великолепное синхронное движение двух атакующих футболистов в атаке.

Понятно, что всё идет к тому, что «Зенит» станет чемпионом России, но чего торопиться? После каждого тура задают вопрос: «Зенит» чемпион? Когда вручат титул чемпиона, тогда «Зенит» будет чемпионом. Почему никто не говорит про превосходство «Зенита» в чемпионате по всем компонентам? Почти во всех показателях «Зенит» лучше всех клубов РПЛ, правда, пропустил в чемпионате многовато. Но это говорит о том, что у «Зенита» возрастные защитники, это проблема для будущего «Зенита». Надо будет приобретать молодых игроков и немного омолодить состав, чтобы сыграть достойно в Лиге чемпионов. Семак проводит хорошую работу. Весь его тренерский штаб заслуживает пятерку с плюсом.

Как Оздоев заиграл! Мы такого Оздоева нигде не видели, он просто начал оправдывать доверие тренеров, которые изначально в него верили. Сейчас он превратился в очень важного и хорошего полузащитника. Всё дело в тренировках и дополнительной работе над собой.

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Все комментарии
firtreeman
firtreeman ответил Димoн
   152 / 954
29 апреля в 23:31
Всё потому, что в Зените тренер Семак, а не какой то пиджак))))
До покупки сладкого трио Азмун-Ракицкий-Барриос Семака похлеще пиджака костерили
Wolf77785
Wolf77785 ответил 25процентный клоун
   42 / 954
29 апреля в 22:34
матч с Вильярреалом надо внести в учебники по деревообработке
Лучше уж Арсенал-спартак или Паок!
Carradona
Carradona
29 апреля в 22:26
Самый безграмотный, слепой, и продажный комментатор. Так открыто болеть за Зенит во время комментирования матча когда идёт трансляции по всей России, это верх не уважение и не профессионализм.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
29 апреля в 17:55
Да, и не говори Геннадий Сергеевич! Я бы сказал, что это была образцовопоказательная атака Зенита. Не все так умеют действовать в РПЛ!
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
29 апреля в 17:46
В учебники по футболу надо внести как судье не замечать одиннадцати метровые в ворота зенита.
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
29 апреля в 17:43
В ЛЧ мы увидим в какие учебники их надо выносить.
Tepliz
Tepliz
29 апреля в 17:24
Внести в учебники футбола. Ну и тыркнуло Орлова. Там скорее всего защиту надо хаять. Что такого великого сделали Дзюба и Азмун, просто забили гол и все. Европейский топ клуб ни когда это не позволит им сделать, а как известно Зенит уже как лет 5-6 не играл ни с одним топовым клубом. Вот когда сыграют тогда и будем рассуждать о внесении Дзюбы и Азмуна в учебники футбола.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
29 апреля в 16:24
Кран маркиз эрнани зе на выход. Набиуллин мак маммана под вопросом!
kastites
kastites
   105 / 954
29 апреля в 16:10
ЗЕНИТ Чемпион!!!!
Димoн
Димoн ответил susanin ultrazenith
   33 / 954
29 апреля в 15:40
Зенит - чемпион!
Никто не сомневается) только ни одна хрюшка в этом никогда не признается))))))
Заполярный
Заполярный ответил Литейный 4
   282 / 954
29 апреля в 15:28
Нырки свиней тоже надо внести в футбольные аналы. Особенно в этом преуспел негр с куском белого ковролина на башке. Гыгыгы
уж не лазурным свиньям об этом писать
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
29 апреля в 15:22
Зенит - чемпион!
rubinovyi2
rubinovyi2
   384 / 954
29 апреля в 15:20
"Мне понравилось, как Азмун стартовал в зону, куда отдавал голевую передачу Артем Дзюба."

То есть Артемка закинул мяч от фонаря,к счастью Азмун увидел это и стартанул туда..,да это непременно надо внести во все учебники,причем по любой тематике.))))
Sysanin101
Sysanin101
   284 / 954
29 апреля в 15:07
А вы спросите у Семака.
Когда он последний раз открывал учебник????
Примеров для включения МНОГО, но вся беда в том, что тренеры сами "с усами", а в учебники НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ.
ЛЕНЯТСЯ!!!
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 14:47
Гене надо подсказать, что пора на печи лежать.
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 14:46
Снова Гена жжот.
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 14:44
много интересного узнал, особенно об Орлове...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
29 апреля в 14:43
Нырки свиней тоже надо внести в футбольные аналы. Особенно в этом преуспел негр с куском белого ковролина на башке. Гыгыгы
Димoн
Димoн
   33 / 954
29 апреля в 14:36
Всё потому, что в Зените тренер Семак, а не какой то пиджак))))
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
29 апреля в 14:33
Чёс...
удав
удав
   124 / 954
29 апреля в 14:28
одна здравая мысль -надо омоложение линии обороны.
Озеров
Озеров
   90 / 954
29 апреля в 14:25
Почему никто не говорит про превосходство «Зенита» в чемпионате по всем компонентам?


А кто не говорит?

Все говорят

Семак, Дзюба, Миллер

Даже Кокорин из Бутырки подвизгивает
25процентный клоун
25процентный клоун ответил makkie
   19 / 954
29 апреля в 14:21
Божович ручная лазурная дворняга
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Grabovsky
   19 / 954
29 апреля в 14:20
тяжелые выходные? я то тут при чем?
Grabovsky
Grabovsky ответил 25процентный клоун
   797 / 954
29 апреля в 14:17
С Ливерпулем иди пересмотри. С сокера хоть выходишь домашний
firtreeman
firtreeman
   152 / 954
29 апреля в 14:16
А моменты Орлова нужно внести в учебники логопедии
makkie
makkie
   11 / 954
29 апреля в 14:11
Еще бы написать учебник об игре Крыльев в моменты с пропущенными мячами.
Стоят, считают ворон, а соперник забивает и катает стеночки в штрафной.
И это команда Божовича? Мда)
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
29 апреля в 14:07
матч с Вильярреалом надо внести в учебники по деревообработке
sn_spb
sn_spb ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   524 / 954
29 апреля в 14:07
А в бане говорят они еще лучше взаимодействуют((( ахх ахх ах ха хах ха
По поводу бани это вроде к Спартаку.
sn_spb
sn_spb ответил firtreeman
   524 / 954
29 апреля в 14:06
Будущие Роналду с Месси будут технике у Дзюбы учиться?
причем тут технике учиться? о технике вроде слова не написано.

Орлов говорит о том, что разыграно было как по нотам. все четко.

хотя кому я объясняю.
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