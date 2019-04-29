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Аршавин: «Эбуэ стоял перед зеркалом голый и танцевал. Было очень смешно»

29 апреля 2019, 11:35

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем чаще всего общался, когда выступал в составе «канониров».

В первый период больше дружил с Насри, с Сеском Фабрегасом часто общались. Потом, когда произошла смена поколений, хорошие отношения у меня складывались с немцами — с Лукашем Подольски и Пером Мертезакером. Шутили надо мной всегда. Подольски по-русски иногда ругался. Мертезакер — там другие шутки. Поделиться не могу. 

Кто больше всего дурачился из моих партнеров? Не знаю, можно ли это писать. Сейчас вспоминается, как Эбуэ стоял перед зеркалом голый и танцевал. Это было очень смешно, если честно. Просто когда было хорошее настроение. Танцевал-то он всегда, но голым перед зеркалом… Не знаю, по каким дням, но это было.

Напомним, в марте Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита».

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Все комментарии
kust07
kust07 ответил Sаshа
   82 / 954
29 апреля в 15:30
небось ты ничего не понял о чём я тебе написал если понял, но так мне ответил, то ты не очень умный человек
а как тебя понять? знаков препинания никаких,х..р пойми о чем ты пишешь и что у тебя на уме
Василий Копатович
Василий Копатович
   601 / 954
29 апреля в 15:19
Аршавин: “Эбуэ стоял перед зеркалом моей спальни голый и танцевал. Было страшно”
Sаshа
Sаshа ответил kust07
   185 / 954
29 апреля в 14:39
небось регулярно практикуешь танцы перед зеркалом?)
небось ты ничего не понял о чём я тебе написал
если понял, но так мне ответил, то ты не очень умный человек
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 14:37
Представить невозможно, что творится в лазурятнике! Андрюша наверное культивирует эту культуру в бакланнике!
Верг
Верг
   446 / 954
29 апреля в 14:25
Примерно так, только черный
kust07
kust07 ответил Sаshа
   82 / 954
29 апреля в 14:22
голым танцевать перед зеркалом с головой всё в порядке
небось регулярно практикуешь танцы перед зеркалом?)
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил тумба-юмба
   422 / 954
29 апреля в 13:06
В это время Аршавин стоял и смотрел на голого мужика? Фу,извращенец.НАВЕРНОЕ В ЗЕНИТЕ ВСЕ ТАКИЕ.
Кто его знает - редкостный чорт
Sаshа
Sаshа ответил kust07
   185 / 954
29 апреля в 12:53
Аршавин в своем уме?!такие вещи на публику говорить,с головой не все в порядке у Андрея.
голым танцевать перед зеркалом с головой всё в порядке
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова
   77 / 954
29 апреля в 12:42
Жаль, что Эбуэ в Великий Спартак не пошёл. Эбуэ и Спартак созданы друг для друга.
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова ответил Так Себе Аналитик
   77 / 954
29 апреля в 12:41
Вся Россия мечтает попариться в бане Глушакова. Филл будет топить баню.
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
29 апреля в 12:25
В это время Аршавин стоял и смотрел на голого мужика? Фу,извращенец.НАВЕРНОЕ В ЗЕНИТЕ ВСЕ ТАКИЕ.
LOpp
LOpp
   24 / 954
29 апреля в 12:24
Эбуэ мечтал, чтобы о то как он голый танцевал перед зеркалом рассказал Андрюлька
kust07
kust07
   82 / 954
29 апреля в 12:17
Аршавин в своем уме?!такие вещи на публику говорить,с головой не все в порядке у Андрея.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   78 / 954
29 апреля в 12:16
стыдно за конебомжей снова
wingback
wingback
   145 / 954
29 апреля в 11:59
Негор репетировал перед просмотром в спартаке...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 11:54
Мне кажется, на этой ветке уже минимум два человека озвучили свои латентные мечты, и это не считая Филла с его банными фантазиями, остановитесь)
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 11:54
Голубая луна всему виной.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 11:51
А Аршавин в это время в приоткрытую дверь подглядывал и мечтал о таком члене как у Эбуэ.
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
29 апреля в 11:47
голый,лазурные,бакланы-- ясно все с проекта,а дзюба,шкафчик,баня
berda2003
berda2003
   465 / 954
29 апреля в 11:45
у него наверное, причендал, как весь Аршавин, вот и любовался...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 11:40
Странно, а игроки "Арсенала" при этом рассказывали, что Андрей с ними не общался, да и английского не знал.
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