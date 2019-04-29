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Савичев: «Игроки „Енисея“ понимают, что сохранить прописку в РПЛ нереально»

29 апреля 2019, 12:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Енисея» Константин Савичев после поражения от «Локомотива» признался, что его команда уже смирилась с вылетом из РПЛ.

Все игроки команды понимают, что сохранить прописку в Премьер-Лиге будет нереально. Но мы будем выходить во всех оставшихся встречах и биться до конца. Всё можно потерять, но честь всегда должна быть при тебе.

После таких матчей в раздевалке царит гробовая тишина. Да там особо и нечего кому-то говорить. Все всё понимают, поэтому в основном все сидят в тишине. Что говорит тренер? Да я думаю, что в таких ситуация и не надо ничего говорить.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 20:30
Таким малобюджетным клубам сложно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
29 апреля в 16:09
Смотрел одну игру Енисея в сезоне....
С Уралом....
Вели 2:0.....
За 5 последний минут проиграли 2:3...
Без комментариев..............
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 16:05
Сейчас поставлена определённая задача: опередить "Анжи."
Oleg1956
Oleg1956
   360 / 954
29 апреля в 15:20
Не знаю но мне лично понравилась игра с Локомотивом. Понятно что по соству есть разница но по духу были хороши. Нам в пятницу играть с ними и я не думаю что они будут сливать.
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 14:49
Вчерашняя игра понравилась.
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 14:48
Алень думает иначе.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 13:38
надо было раньше начинать играть так, как играли с Локомотивом
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 13:37
кому то нужно и проигрывать...
Питермен
Питермен
   22 / 954
29 апреля в 13:02
Значит, Федун уже определил енисей в ФНЛ.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 12:59
Стоит попробовать выиграть все матчи.
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