Савичев: «Игроки „Енисея“ понимают, что сохранить прописку в РПЛ нереально»

Полузащитник «Енисея» Константин Савичев после поражения от «Локомотива» признался, что его команда уже смирилась с вылетом из РПЛ .

Все игроки команды понимают, что сохранить прописку в Премьер-Лиге будет нереально. Но мы будем выходить во всех оставшихся встречах и биться до конца. Всё можно потерять, но честь всегда должна быть при тебе.

После таких матчей в раздевалке царит гробовая тишина. Да там особо и нечего кому-то говорить. Все всё понимают, поэтому в основном все сидят в тишине. Что говорит тренер? Да я думаю, что в таких ситуация и не надо ничего говорить.