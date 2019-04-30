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Рио Фердинанд может вернуться в МЮ в качестве спортивного директора

30 апреля 2019, 05:03

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба. По информации источника, 40-летний англичанин уже встретился с исполнительным директором МЮ Эдом Вудвордом, чтобы обсудить возможное назначение.,

Отмечается, что руководство манчестерского клуба было заинтересовано в продолжении сотрудничества с Фердинандом сразу после завершения его игровой карьеры 4 года назад. Тогда этому помешали личные обстоятельства футболиста.

Недавно Фердинанд заявлял, что обязательно пригласил бы в МЮ полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил ReMiX_SPb
   205 / 954
30 апреля в 14:26
а Овермарс ваш как пример тоже не катит?
Овермарс вообще не катит. Вот были новости что он может в Арсенале должность получить - жутко против был!
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Artuom
   505 / 954
30 апреля в 13:26
Ван дер Сар генеральный директор. Тоесть он руководит сверху как раз вот такими вот спортивными и прочими директорами. Генеральный директор раздаёт указания и следит чтобы они выполнялись, планирует развитие и т.д.. А вот директора как раз вовлечены в процесс и должны хорошо знать свои обязанности.
а Овермарс ваш как пример тоже не катит?
Artuom
Artuom ответил ReMiX_SPb
   205 / 954
30 апреля в 11:56
пример ван дер Сара не катит???
Ван дер Сар генеральный директор. Тоесть он руководит сверху как раз вот такими вот спортивными и прочими директорами. Генеральный директор раздаёт указания и следит чтобы они выполнялись, планирует развитие и т.д.. А вот директора как раз вовлечены в процесс и должны хорошо знать свои обязанности.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Artuom
   505 / 954
30 апреля в 11:21
У Фердинанда есть соответствующее образование или опыт в этой сфере?? Или "тупо возьмём нашего бывшего игрока, а он уже в процессе работы разберётся что к чему"? Если второй вариант - "поздравляю" МЮ... У них уже есть Вудворт, который мало что смыслит на своей должности(он разбирается в том как заработать денег, но полный дилетант в умении при этом ещё и усилить клуб... потому что до МЮ он не работал в спортивной сфере). Вудворт пришел к власти в 13 году - по случайному совпадению именно с этого года МЮ перестал быть клубом который является претендентом на АПЛ и ЛЧ...
пример ван дер Сара не катит???
Artuom
Artuom
   205 / 954
30 апреля в 10:59
У Фердинанда есть соответствующее образование или опыт в этой сфере??
Или "тупо возьмём нашего бывшего игрока, а он уже в процессе работы разберётся что к чему"?

Если второй вариант - "поздравляю" МЮ... У них уже есть Вудворт, который мало что смыслит на своей должности(он разбирается в том как заработать денег, но полный дилетант в умении при этом ещё и усилить клуб... потому что до МЮ он не работал в спортивной сфере). Вудворт пришел к власти в 13 году - по случайному совпадению именно с этого года МЮ перестал быть клубом который является претендентом на АПЛ и ЛЧ...
galem72
galem72
   337 / 954
30 апреля в 10:47
Не знаю, хорошо это или плохо, но перемены точно нужны, потому что подписания игроков у клуба на уровне ч.шипа, причём за огромные деньги. Вообщем, нужно пытаться изменить трансферную политику.
ДСА
ДСА
   131 / 954
30 апреля в 07:04
Если много не попросит, то вполне.
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