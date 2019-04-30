Рио Фердинанд может вернуться в МЮ в качестве спортивного директора

30 апреля 2019, 05:03

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба. По информации источника, 40-летний англичанин уже встретился с исполнительным директором МЮ Эдом Вудвордом, чтобы обсудить возможное назначение.,

Отмечается, что руководство манчестерского клуба было заинтересовано в продолжении сотрудничества с Фердинандом сразу после завершения его игровой карьеры 4 года назад. Тогда этому помешали личные обстоятельства футболиста.