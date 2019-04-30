Рио Фердинанд может вернуться в МЮ в качестве спортивного директора

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба. По информации источника, 40-летний англичанин уже встретился с исполнительным директором МЮ Эдом Вудвордом, чтобы обсудить возможное назначение.,
Отмечается, что руководство манчестерского клуба было заинтересовано в продолжении сотрудничества с Фердинандом сразу после завершения его игровой карьеры 4 года назад. Тогда этому помешали личные обстоятельства футболиста.
Недавно Фердинанд заявлял, что обязательно пригласил бы в МЮ полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Или "тупо возьмём нашего бывшего игрока, а он уже в процессе работы разберётся что к чему"?
Если второй вариант - "поздравляю" МЮ... У них уже есть Вудворт, который мало что смыслит на своей должности(он разбирается в том как заработать денег, но полный дилетант в умении при этом ещё и усилить клуб... потому что до МЮ он не работал в спортивной сфере). Вудворт пришел к власти в 13 году - по случайному совпадению именно с этого года МЮ перестал быть клубом который является претендентом на АПЛ и ЛЧ...
Или "тупо возьмём нашего бывшего игрока, а он уже в процессе работы разберётся что к чему"?
Если второй вариант - "поздравляю" МЮ... У них уже есть Вудворт, который мало что смыслит на своей должности(он разбирается в том как заработать денег, но полный дилетант в умении при этом ещё и усилить клуб... потому что до МЮ он не работал в спортивной сфере). Вудворт пришел к власти в 13 году - по случайному совпадению именно с этого года МЮ перестал быть клубом который является претендентом на АПЛ и ЛЧ...