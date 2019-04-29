«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Облака 120 млн евро

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать голкипера «Атлетико» Яна Облака, сообщает ESPN FC. Манкунианцы готовы заплатить за вратаря сумму отступных в размере 120 миллионов евро.
Напомним, что в середине апреля Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года.
А Де Хеа очень зависит от своего псих. состояния. Он, когда пришел в Мю был оч неубедителен, потом втянулся, начал тащить, поверил в себя и заслуженно одно время был лучшим кипером. А сейчас, вся эта канитель в команде плохо влияет на него, и он плывет. Я бы его оставил, и главной целью сделал Де Лигта. За те же 120 лямов Аякс его лично доставит на Траффорд.
А Де Хеа очень зависит от своего псих. состояния. Он, когда пришел в Мю был оч неубедителен, потом втянулся, начал тащить, поверил в себя и заслуженно одно время был лучшим кипером. А сейчас, вся эта канитель в команде плохо влияет на него, и он плывет. Я бы его оставил, и главной целью сделал Де Лигта. За те же 120 лямов Аякс его лично доставит на Траффорд.
По Де хеи показательным видится переход о котором он так желает.Как не странно ,играть он стал плохо в тот момент, когда он затребывал слишком много, а клуб на эти суммы идти не хочет. Спасибо руководству,за подписание санчеса, на таких условиях. Теперь и пожимаем плоды)))
По Де хеи показательным видится переход о котором он так желает.Как не странно ,играть он стал плохо в тот момент, когда он затребывал слишком много, а клуб на эти суммы идти не хочет. Спасибо руководству,за подписание санчеса, на таких условиях. Теперь и пожимаем плоды)))
Ну и пример Ван Дейка показателен, как один игрок в защите может влиять на всю команду в целом.
Ну и пример Ван Дейка показателен, как один игрок в защите может влиять на всю команду в целом.
Да и на самом деле как то надоело постоянно наблюдать как он хочет,не хочет подписывать контракт,в Реал и тд.
Погба туда же бы отправить.
Да и на самом деле как то надоело постоянно наблюдать как он хочет,не хочет подписывать контракт,в Реал и тд.
Погба туда же бы отправить.