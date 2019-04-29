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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Облака 120 млн евро

29 апреля 2019, 18:18

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать голкипера «Атлетико» Яна Облака, сообщает ESPN FC. Манкунианцы готовы заплатить за вратаря сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

Напомним, что в середине апреля Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
30 апреля в 13:18
Ну по сути шило на мыло, у матраса все кипера бракованые, кроме пива ничего нет, что курт что дырка хе, что облок.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил bsww
   69 / 954
30 апреля в 01:41
Я правильно понимаю фантастику, которая может вырисовываться в этой трансферной саге. МЮ покупает у Атлетико Мадрид Облака. МЮ продают Реал Мадрид Де Хеа. Реал Мадрид продают Куртуа Атлетико Мадрид
ага, и все трансферы по 120 млн. круговорт этакий грузовичка денег
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Igo0rek
   69 / 954
30 апреля в 01:39
Манчестер Юнайтед нужно перестраивать команду, на это минимум 600 миллионов уйдет в ближайшие два окна. А иначе результата не будет.
на кого перенастраивать? кого они могут купить даже за 600 млн и чем они будут лучше тех игроков, которые есть, за миллиард? покупать Облака это какая-то утятина, имея ДеХеа
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил bsww
   230 / 954
30 апреля в 01:31
Я правильно понимаю фантастику, которая может вырисовываться в этой трансферной саге. МЮ покупает у Атлетико Мадрид Облака. МЮ продают Реал Мадрид Де Хеа. Реал Мадрид продают Куртуа Атлетико Мадрид
Интересное предположение)
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   598 / 954
29 апреля в 22:31
очень много как рОН СТОИТ
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Igo0rek
   620 / 954
29 апреля в 21:21
Манчестер Юнайтед нужно перестраивать команду, на это минимум 600 миллионов уйдет в ближайшие два окна. А иначе результата не будет.
Жозе за 1 окно освоит эту сумму, остальные и за 3-4 окна не справятся.
4ел
4ел ответил Y.N.W.A.
   736 / 954
29 апреля в 21:19
Де Лигт. Правда, в Мю он переходить вряд ли захочет. А Де Хеа очень зависит от своего псих. состояния. Он, когда пришел в Мю был оч неубедителен, потом втянулся, начал тащить, поверил в себя и заслуженно одно время был лучшим кипером. А сейчас, вся эта канитель в команде плохо влияет на него, и он плывет. Я бы его оставил, и главной целью сделал Де Лигта. За те же 120 лямов Аякс его лично доставит на Траффорд.
аякс в настоящее время практически фарм-клуб барсуков.Даже при большом желании мю, сомневаюсь, что, что-то получится сделать. Думаю, что все уже решено. А если и можно, то опять же- предоставить условие, аля как с Санчесом (платить зарплату в разы превышающую которую планируют барсуки).Только не пойму, накой мю 2й геморой.От 1го не избавится...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Y.N.W.A.
   620 / 954
29 апреля в 21:17
Де Лигт. Правда, в Мю он переходить вряд ли захочет. А Де Хеа очень зависит от своего псих. состояния. Он, когда пришел в Мю был оч неубедителен, потом втянулся, начал тащить, поверил в себя и заслуженно одно время был лучшим кипером. А сейчас, вся эта канитель в команде плохо влияет на него, и он плывет. Я бы его оставил, и главной целью сделал Де Лигта. За те же 120 лямов Аякс его лично доставит на Траффорд.
аяксида вроде Барса присмотрела... и зачем ему идти в какой то МЮ, уж тогда лучше к нам набираться опыта в обойме с Инопланетянином.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 21:15
120 лямов за того,кто три мяча в Турине отгрёб? да у вас же есть ДДХ такой же. продайте испанца и купите по-дешману Кариуса, результат тот же, только денег сохраните.
Медив
Медив
   174 / 954
29 апреля в 21:03
Знакомо. Но это от обиды. Челси тоже мог с тем же успехом взять кого то подешевле, но заплатил тупо чтобы показать, что могут
bsww
bsww
   326 / 954
29 апреля в 20:05
Я правильно понимаю фантастику, которая может вырисовываться в этой трансферной саге. МЮ покупает у Атлетико Мадрид Облака. МЮ продают Реал Мадрид Де Хеа. Реал Мадрид продают Куртуа Атлетико Мадрид
MSN-thebest
MSN-thebest
   500 / 954
29 апреля в 19:56
МЮ как обычно готов платить за облака...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 4ел
   54 / 954
29 апреля в 19:41
Де Лигт. Правда, в Мю он переходить вряд ли захочет.
А Де Хеа очень зависит от своего псих. состояния. Он, когда пришел в Мю был оч неубедителен, потом втянулся, начал тащить, поверил в себя и заслуженно одно время был лучшим кипером. А сейчас, вся эта канитель в команде плохо влияет на него, и он плывет. Я бы его оставил, и главной целью сделал Де Лигта. За те же 120 лямов Аякс его лично доставит на Траффорд.
Colchoneros
Colchoneros
   271 / 954
29 апреля в 19:40
Хрен вам а не Облак!
goalaktika
goalaktika
   705 / 954
29 апреля в 19:38
Руководство МЮ в надежде вернуть клуб на вершину АПЛ, все покупают кучу ненужных игроков. Облак конечно крутой кипер, но ДеХеа не слабее его. Эти деньги лучше бы потратили на другие трансферы
4ел
4ел ответил Y.N.W.A.
   736 / 954
29 апреля в 19:36
Не во вратаре дело, а в обороне. Облак в том числе так хорошо выглядит, потому что у него оборона одна из лучших в мире. Ну и пример Ван Дейка показателен, как один игрок в защите может влиять на всю команду в целом.
Согласен. Ну а где за адекватные деньги взять топового защитника.Кулибали кот в мешке, да еще и дороже почти в 2 раза, нежели Ливерпуль заплатил за Ван дейка.С таким трансфером можно прилично сесть в лужу.
По Де хеи показательным видится переход о котором он так желает.Как не странно ,играть он стал плохо в тот момент, когда он затребывал слишком много, а клуб на эти суммы идти не хочет. Спасибо руководству,за подписание санчеса, на таких условиях. Теперь и пожимаем плоды)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
29 апреля в 19:29
А ведь это не самая проблемная позиция?!?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   54 / 954
29 апреля в 19:27
Не во вратаре дело, а в обороне. Облак в том числе так хорошо выглядит, потому что у него оборона одна из лучших в мире.
Ну и пример Ван Дейка показателен, как один игрок в защите может влиять на всю команду в целом.
Фрэнсис
Фрэнсис ответил Federico
29 апреля в 19:21
пусть и роковая ошибка ддх, даст крайне малые шансы зацепиться за ЛЧ след сезона, но не стоит забывать о тех матчах, когда он тащил команду. Зачем сразу искать нового вратаря, когда у тебя есть топ. Будто проблема МЮ - это только вратарь...
По контракту скорее всего договориться не могут,остался год.Вроде как требует зп на уровне 500 тысяч.(предлагают 350к).
Да и на самом деле как то надоело постоянно наблюдать как он хочет,не хочет подписывать контракт,в Реал и тд.
Погба туда же бы отправить.
Rizo1
Rizo1 ответил Federico
   255 / 954
29 апреля в 19:19
пусть и роковая ошибка ддх, даст крайне малые шансы зацепиться за ЛЧ след сезона, но не стоит забывать о тех матчах, когда он тащил команду. Зачем сразу искать нового вратаря, когда у тебя есть топ. Будто проблема МЮ - это только вратарь...
бабло много просит...уже свои условия толкает клубу! аля моська!
Federico
Federico
   648 / 954
29 апреля в 19:15
пусть и роковая ошибка ддх, даст крайне малые шансы зацепиться за ЛЧ след сезона, но не стоит забывать о тех матчах, когда он тащил команду. Зачем сразу искать нового вратаря, когда у тебя есть топ. Будто проблема МЮ - это только вратарь...
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
29 апреля в 19:05
а ДДХ уже ушел?
Igo0rek
Igo0rek
   136 / 954
29 апреля в 18:43
Манчестер Юнайтед нужно перестраивать команду, на это минимум 600 миллионов уйдет в ближайшие два окна. А иначе результата не будет.
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