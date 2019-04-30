СМИ: Неймар сообщил Марсело о желании перейти в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар этим летом хотел бы перебраться в «Реал». По словам журналиста El Chiringuito Эдуардо Инды, 27-летний форвард сообщил об этом защитнику «Реала» и партнёру по национальной команде Марсело.
Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан ранее в интервью не стал отрицать слухи об интересе «Реала» к Неймару.
Деньги, бабы, клубы, тусовки и все. Забили на футбол.
Деньги, бабы, клубы, тусовки и все. Забили на футбол.
Петушка подадут минимум за 200 млн.
А это большой финансовый риск.
Петушка подадут минимум за 200 млн.
А это большой финансовый риск.
Да нужен, во все дыры барсу потаскать!
Да нужен, во все дыры барсу потаскать!