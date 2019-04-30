СМИ: Неймар сообщил Марсело о желании перейти в «Реал»

30 апреля 2019, 07:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар этим летом хотел бы перебраться в «Реал». По словам журналиста El Chiringuito Эдуардо Инды, 27-летний форвард сообщил об этом защитнику «Реала» и партнёру по национальной команде Марсело.

Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан ранее в интервью не стал отрицать слухи об интересе «Реала» к Неймару.