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СМИ: Неймар сообщил Марсело о желании перейти в «Реал»

30 апреля 2019, 07:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар этим летом хотел бы перебраться в «Реал». По словам журналиста El Chiringuito Эдуардо Инды, 27-летний форвард сообщил об этом защитнику «Реала» и партнёру по национальной команде Марсело

Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан ранее в интервью не стал отрицать слухи об интересе «Реала» к Неймару.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   338 / 954
сегодня в 00:43
В Анжи тебе дорога))) Был в Барсе, чего рыпался-то?))
амурец
амурец
   84 / 954
01 мая в 06:46
тогда лучше Мбаппе
Zely
Zely ответил marvel777
   297 / 954
30 апреля в 22:30
У его, что своей головы нет, чтобы думать?! К советам прислушиваться нужно, но поступать как считаешь сам! Я так думаю!
marvel777
marvel777 ответил Zely
   267 / 954
30 апреля в 22:13
Говоря о напыщенности и наглости мальца Неймана, я получал ответы типа: «не гоже завидовать», и.т.д.и.т.п . Где же Вы все сейчас, поклонники таланта «великого» Бразилиа?! Что же Вы молчите?
причем здесь Нейман ? это известный математик из США
Zely
Zely
   297 / 954
30 апреля в 21:46
Говоря о напыщенности и наглости мальца Неймана, я получал ответы типа: «не гоже завидовать», и.т.д.и.т.п . Где же Вы все сейчас, поклонники таланта «великого» Бразилиа?! Что же Вы молчите?
mortid
mortid
   318 / 954
30 апреля в 19:32
Нет, как футболист Неймар хороший, как человек овно.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
30 апреля в 18:44
Уже поправился, и решил бросить еще одну команду?
Doker_05_
Doker_05_ ответил RedRedTeam
   854 / 954
30 апреля в 18:23
Наоборот
RedRedTeam
RedRedTeam ответил BARCELONA-BEST
   315 / 954
30 апреля в 18:22
Это будет конец его карьеры. Петушка подадут минимум за 200 млн. А это большой финансовый риск.
Ее красная цена 200 млн тугриков.
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Doker_05_
   315 / 954
30 апреля в 18:19
На мой взгляд лучше было бы подписать Мбаппе, а Неймар пусть остается в ПСЖ, это его уровень
Хочешь сказать неймар лучше чем Мбаппе?
Doker_05_
Doker_05_
   854 / 954
30 апреля в 18:14
На мой взгляд лучше было бы подписать Мбаппе, а Неймар пусть остается в ПСЖ, это его уровень
berda2003
berda2003
   481 / 954
30 апреля в 16:22
хочет спрятаться.
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   259 / 954
30 апреля в 15:59
У Барсы есть повод еще больше жахать Мадридский сброд..В эттом году от души мы порезвились..
BenderBender
BenderBender ответил Ruslan3132
   525 / 954
30 апреля в 15:58
Да. Он привыкший в деревнях играть.
BenderBender
BenderBender
   525 / 954
30 апреля в 15:57
Не нужна там эта 75
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
30 апреля в 15:47
Это проблема всех бразильцев.
Деньги, бабы, клубы, тусовки и все. Забили на футбол.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
30 апреля в 15:43
Это будет конец его карьеры.
Петушка подадут минимум за 200 млн.
А это большой финансовый риск.
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 954
30 апреля в 14:44
Хорошо что Марсело не решает в Реале эти дела...Оставлять надо Неймера в ПСЖ до конца карьеры! Это его уровень, его деревня. После ухода Мбаппе он, вероятно, выйдет из тени ))
shur
shur
   657 / 954
30 апреля в 14:30
    Рональду мой кумир
    Рональду мой кумир
       613 / 954
    30 апреля в 12:58
    особа не усилит
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       69 / 954
    30 апреля в 12:19
    его уровень - Спартак
    Знатог
    Знатог
       356 / 954
    30 апреля в 12:14
    Какой Неймар кот в мешке? дурацкие вопросы.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Брулин
       124 / 954
    30 апреля в 12:03
    Неймар сообщил, что скучает по Барселоне, счастлив в ПСЖ и хочет уйти в Реал.
    Ты в точку попал.Неймар классический подлейший лицемер-счастлив в Париже,скучает по Барселонк,хочет в Реал
    13 RUS
    13 RUS
       176 / 954
    30 апреля в 11:59
    Барыга на ушко ему сообщил что будет больше шейхов платить?
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       156 / 954
    30 апреля в 11:43
    потерялся пацан,
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Garrincha58
       36 / 954
    30 апреля в 11:39
    Ну и сравнение у тебя...Поставил в один ряд замечательного технаря всех времён и распутную,хрустальную девку...
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    30 апреля в 11:37
    Неймар сообщил, что скучает по Барселоне, счастлив в ПСЖ и хочет уйти в Реал.
    Zlatan35
    Zlatan35
       17 / 954
    30 апреля в 11:34
    Осталось ещё побывать в тени Карима Бензема и можно завершать футбольную карьеру)
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
       36 / 954
    30 апреля в 11:33
    Валютная проститутка!!!
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил 112910415
       36 / 954
    30 апреля в 11:33
    Да он явно даже на Реал не наиграл...Какой в ж*пу Реал???В Сегунду если только!
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