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ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей

30 апреля 2019, 13:49

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матчей 26-го тура РПЛ.

«Анжи» — «Ростов»: болельщики «Анжи» скандировали нецензурные выражения, клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

«Динамо» — «Ахмат»: болельщики «Динамо» скандировали нецензурную лексику. Штраф — 50 тыс. рублей.

«Локомотив» — «Енисей»: Сёмин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей.

«Краснодар» — ЦСКА: болельщики ЦСКА многократно использовали пиротехнические изделия, за это клуб оштрафован на 125 тыс. рублей. Тренер «Краснодара» Мусаев и главный тренер ЦСКА Гончаренко покидали пределы технической зоны, за это каждый из них получил штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Спартак» — «Рубин»: за использование болельщиками «Спартака» одного шумового устройства клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, за это он персонально оштрафован на 30 тыс. рублей.

«Уфа» — «Урал»: в этом матче Сергей Брызгалов был удален за грубую игру (прыжок в ноги сопернику Дмитрию Сысуеву в борьбе за мяч). Мы получили объяснение футболиста и фото его переписки с Сысуевым, где он неоднократно извинился. Кроме того, Сысуев подтвердил, что подкат не нанёс вреда его здоровью. Учитывая это, мы решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической — Брызгалов пропустит один матч.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Кейптаунский Аякс
   9 / 954
30 апреля в 17:34
гинер и бабаев даже свою команду грабят((( Ах ха ХА
Сам то понял, что ляпнул???
RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 16:31
использование болельщиками спартака одного шумового устройства клуб оштрафован на 10 тыс. рублей
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самоподрыв одного торпедоносца на пустой открывашке из-за эха был принят за шумовое устройство. не справедливо. верните деньги Агнольдычу)))
la_masia
la_masia
   149 / 954
30 апреля в 15:29
Не могу подобрать нормальных слов чтобы описать поведение болельщиков ЦСКА. Вы приехали на футбол или на праздник фейерверков в новогоднюю ночь? Когда нибудь петарда взорвется именно в том месте в котором вы ее проносите.
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс ответил Leha-ha50
   46 / 954
30 апреля в 15:12
гинер и бабаев даже свою команду грабят(((
Ах ха ХА
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   79 / 954
30 апреля в 14:09
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    30 апреля в 13:56
    На гуляния в праздники кому то хватит!!!
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