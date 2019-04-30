ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матчей 26-го тура РПЛ .

«Анжи» — «Ростов»: болельщики «Анжи» скандировали нецензурные выражения, клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

«Динамо» — «Ахмат»: болельщики «Динамо» скандировали нецензурную лексику. Штраф — 50 тыс. рублей.

«Локомотив» — «Енисей»: Сёмин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей.

«Краснодар» — ЦСКА : болельщики ЦСКА многократно использовали пиротехнические изделия, за это клуб оштрафован на 125 тыс. рублей. Тренер «Краснодара» Мусаев и главный тренер ЦСКА Гончаренко покидали пределы технической зоны, за это каждый из них получил штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Спартак» — «Рубин»: за использование болельщиками «Спартака» одного шумового устройства клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, за это он персонально оштрафован на 30 тыс. рублей.

«Уфа» — «Урал»: в этом матче Сергей Брызгалов был удален за грубую игру (прыжок в ноги сопернику Дмитрию Сысуеву в борьбе за мяч). Мы получили объяснение футболиста и фото его переписки с Сысуевым, где он неоднократно извинился. Кроме того, Сысуев подтвердил, что подкат не нанёс вреда его здоровью. Учитывая это, мы решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической — Брызгалов пропустит один матч.