Дзюба: «Постараюсь как можно быстрее восстановиться»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своем повреждении, которое он получил в конце матча с «Крыльями Советов».
Спасибо за беспокойство. Оказалось не всё так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьёзное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться.
Не позорься ты, за спартак и так стыдно
Не позорься ты, за спартак и так стыдно
Если и есть такие "кабинеты" - то они называются старание,самоотдача и мастерство....короче всё то чего пока нет у вас...отставших на 17 очков....))
И твои пасквили здесь и сейчас просто неуместны.....
Здоровья Артёму !!!!!
Если и есть такие "кабинеты" - то они называются старание,самоотдача и мастерство....короче всё то чего пока нет у вас...отставших на 17 очков....))
И твои пасквили здесь и сейчас просто неуместны.....
Здоровья Артёму !!!!!
Тут всё закономерно: вложенное бабло (баблище!) рано или поздно должно было начать приносить результат.
Тут всё закономерно: вложенное бабло (баблище!) рано или поздно должно было начать приносить результат.