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Дзюба: «Постараюсь как можно быстрее восстановиться»

30 апреля 2019, 17:48

Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своем повреждении, которое он получил в конце матча с «Крыльями Советов».

Спасибо за беспокойство. Оказалось не всё так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьёзное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил mikysss
   293 / 954
вчера в 22:26
так а че ты хотел, в кабинетах сразу после ЧМ решили что бомжевик должен чемпом быть в этом сезоне
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил mikysss
       8 / 954
    30 апреля в 21:34
    так а че ты хотел, в кабинетах сразу после ЧМ решили что бомжевик должен чемпом быть в этом сезоне
    Ага.....в кабинетах порешали чтоб Дзюба забил Саудовской Аравии,Египту и Испании...и затем чтоб он внёс весомый вклад в чемпионство своего клуба....
    Если и есть такие "кабинеты" - то они называются старание,самоотдача и мастерство....короче всё то чего пока нет у вас...отставших на 17 очков....))
    И твои пасквили здесь и сейчас просто неуместны.....

    Здоровья Артёму !!!!!
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    30 апреля в 21:25
    ПОЖАЛУЙСТА!
    OLESOCC
    OLESOCC
       404 / 954
    30 апреля в 21:04
    Дзюба хоть и бревно, но это наше бревно!!!
    feris1
    feris1
       235 / 954
    30 апреля в 20:39
    Здоровья!
    mikysss
    mikysss ответил Parovoznic
       146 / 954
    30 апреля в 20:26
    Да при чём тут кабинеты? Тут всё закономерно: вложенное бабло (баблище!) рано или поздно должно было начать приносить результат.
    баблище вкладывалось когда халка со шницелем покупали за 100к евро, а тут баблище в кабинетах вкладывалось
    kotmyshka
    kotmyshka
       122 / 954
    30 апреля в 20:05
    здоровья
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    30 апреля в 18:50
    Восстанавливайся быстрей, нужен на поле.
    Parovoznic
    Parovoznic ответил МапС
       56 / 954
    30 апреля в 18:41
    Качественное полено - хрен сломаешь.
    Вот он вам покоя не даёт!)))))))))))))))))))))))
    Parovoznic
    Parovoznic ответил mikysss
       56 / 954
    30 апреля в 18:33
    так а че ты хотел, в кабинетах сразу после ЧМ решили что бомжевик должен чемпом быть в этом сезоне
    Да при чём тут кабинеты?
    Тут всё закономерно: вложенное бабло (баблище!) рано или поздно должно было начать приносить результат.
    mikysss
    mikysss ответил Parovoznic
       146 / 954
    30 апреля в 18:27
    Похоже, в этом году Зенит станет чемпионом даже в том случае, если Дзюба ваще на поле выходить перестанет
    так а че ты хотел, в кабинетах сразу после ЧМ решили что бомжевик должен чемпом быть в этом сезоне
    MACBARTON
    MACBARTON
       165 / 954
    30 апреля в 18:12
    Походу пришло время ЗЕ покер отгружать))))
    МапС
    МапС
       81 / 954
    30 апреля в 18:08
    Качественное полено - хрен сломаешь.
    Димoн
    Димoн
       32 / 954
    30 апреля в 17:57
    Здоровья Дзюбе, выздоравливай, Артём
    Parovoznic
    Parovoznic
       56 / 954
    30 апреля в 17:57
    Похоже, в этом году Зенит станет чемпионом даже в том случае, если Дзюба ваще на поле выходить перестанет
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 954
    30 апреля в 17:51
    Здоровья💪💪
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