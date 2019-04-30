«Локомотив» хочет купить игрока «Уфы»

Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Уфы» Дмитрию Живоглядову. Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.
С «Локомотивом» у нас переговоры и не прерывались. Но по Живоглядову есть предложения не только из «Локомотива».
Дмитрий — футболист хорошего уровня. Более того, различные клубы интересуются еще четырьмя нашими игроками. Понятно, что Живоглядов входит в их число.
желает забугорным удачи, а своим вылета. Если ты об этом. По сути
и этим он тоже занимается. когда пишет, что топит за все наши в ЕК,
а стоит одному клубу проиграть, так начинает топить их тут же на ветке
с текстами " я так и знал, я так и говорил"...просто смешивает с грязью....
Ты считаешь это честнее ? Если ты в ЕК, будь последователен до конца.
Только речь об этом может вести кристалльный человек, не замешанный в грязи
по отношению к клубам РПЛ, не имеющим к нему никакого отношения. а просто
потому что этому челу так вздумалось. Тогда это будет выглядеть объективно.
Вот на что я упираю, и никуда не увожу тебя в сторону , а этими провокациями
занимается твой коллега по клубу вместе с конскими троллями. Думаю, ты меня понял.
желает забугорным удачи, а своим вылета. Если ты об этом. По сути
и этим он тоже занимается. когда пишет, что топит за все наши в ЕК,
а стоит одному клубу проиграть, так начинает топить их тут же на ветке
с текстами " я так и знал, я так и говорил"...просто смешивает с грязью....
Ты считаешь это честнее ? Если ты в ЕК, будь последователен до конца.
Только речь об этом может вести кристалльный человек, не замешанный в грязи
по отношению к клубам РПЛ, не имеющим к нему никакого отношения. а просто
потому что этому челу так вздумалось. Тогда это будет выглядеть объективно.
Вот на что я упираю, и никуда не увожу тебя в сторону , а этими провокациями
занимается твой коллега по клубу вместе с конскими троллями. Думаю, ты меня понял.
Скажи, тебя не возмущает (или не удивляет), когда болела российского клуба желает другим нашим клубам скорейшего вылета из ЕК? И того, чтобы португалы обошли нас в таблице коэффициентов?
Я-то писАл именно об этом!
А ты мне тут про посты об Анжи...
Скажи, тебя не возмущает (или не удивляет), когда болела российского клуба желает другим нашим клубам скорейшего вылета из ЕК? И того, чтобы португалы обошли нас в таблице коэффициентов?
Я-то писАл именно об этом!
А ты мне тут про посты об Анжи...
и нас, когда твой соколлега по команде заходит перед
игрой наших или видя новость, где Анжи и пишет
всякую ерунду оскорбительную про то типа что нам
делать и где нам участвовать и какой мы клуб.
А сегодня видите ли обидело, что конь так написал.
У меня к паровозам всегда отношение норм было,
с учетом моей работы в этой структуре, но я не бегаю
по чужим веткам, думаю как и ты. с целью хайпануть
и разжечь искуственный с...ч, как делает твой коллега по клубу.
А потом обвиняет что мы заставляем ненавидеть Анжи из за нас.
какая-то странная политика тебе не кажется ? ) Полить нас грязью,
а потом мы же еще и грубияны и хамло, а истоки своего написанного не видит.
Считаю, не имеешь отношения к команде, не делали тебе ничего плохого,
так какого фига шастать по чужим веткам с целью нарваться на грубость .
и нас, когда твой соколлега по команде заходит перед
игрой наших или видя новость, где Анжи и пишет
всякую ерунду оскорбительную про то типа что нам
делать и где нам участвовать и какой мы клуб.
А сегодня видите ли обидело, что конь так написал.
У меня к паровозам всегда отношение норм было,
с учетом моей работы в этой структуре, но я не бегаю
по чужим веткам, думаю как и ты. с целью хайпануть
и разжечь искуственный с...ч, как делает твой коллега по клубу.
А потом обвиняет что мы заставляем ненавидеть Анжи из за нас.
какая-то странная политика тебе не кажется ? ) Полить нас грязью,
а потом мы же еще и грубияны и хамло, а истоки своего написанного не видит.
Считаю, не имеешь отношения к команде, не делали тебе ничего плохого,
так какого фига шастать по чужим веткам с целью нарваться на грубость .
Не читал тут ничьих постов про Анжи, поэтому ничего не могу тебе ответить.
А то, что болела ЦСКА желает поражения российским клубам в ЕК, да ещё мечтает о том, чтобы португалы опередили нас в таблице коэффициентов , - ну, не то, чтобы возмущало, а скорее удивляет)
А посты вроде "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы", да ещё и от коня - забавляют, да!))
Я бы ещё понял, если бы это болела Зенита писАл, или хотя бы Краснодара.
Но вот конь...))))))
Не читал тут ничьих постов про Анжи, поэтому ничего не могу тебе ответить.
А то, что болела ЦСКА желает поражения российским клубам в ЕК, да ещё мечтает о том, чтобы португалы опередили нас в таблице коэффициентов , - ну, не то, чтобы возмущало, а скорее удивляет)
А посты вроде "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы", да ещё и от коня - забавляют, да!))
Я бы ещё понял, если бы это болела Зенита писАл, или хотя бы Краснодара.
Но вот конь...))))))
Когда этот твой коллега вместе с конскими троллями
своими текстами строчит мерзкий троллинг в адрес Анжи
и искуственно вызывает на себя огонь, за собой этого не замечает.
Да и вы замечание не сделаете. Может вам его позиция тоже близка ? Не знаю.
Если не так ,то почему вас должно задевать в адрес Локо, а нас в адрес Анжи -нет ?
Интересная логика у этого твоего соколлеги по клубу : я заставил ненавидеть наш Анжи
по причине, что гоняю с веток синтез конских троллей и его оттуда, а они как на мёд туда.
Тебе же, например, не приходит в голову прийти в гости и написать ваше место пердив
и вообще чтовы делаете в вышке,вы нищеброды и в таком духе. Вот и мне не приходит.
Только если совсем уж достали своим бесконечным сарказмом, где-нибудь отличусь
в адрес этих товарищей. Чтобы неповадно было месяцами строчить г.., а после делать
невинное выражение " а что я такого сказал" . А сейчас такие морали болеле коней
в светет того, что сам творит у нас в гостях......Мягко говоря, недостойное поведение .
Когда этот твой коллега вместе с конскими троллями
своими текстами строчит мерзкий троллинг в адрес Анжи
и искуственно вызывает на себя огонь, за собой этого не замечает.
Да и вы замечание не сделаете. Может вам его позиция тоже близка ? Не знаю.
Если не так ,то почему вас должно задевать в адрес Локо, а нас в адрес Анжи -нет ?
Интересная логика у этого твоего соколлеги по клубу : я заставил ненавидеть наш Анжи
по причине, что гоняю с веток синтез конских троллей и его оттуда, а они как на мёд туда.
Тебе же, например, не приходит в голову прийти в гости и написать ваше место пердив
и вообще чтовы делаете в вышке,вы нищеброды и в таком духе. Вот и мне не приходит.
Только если совсем уж достали своим бесконечным сарказмом, где-нибудь отличусь
в адрес этих товарищей. Чтобы неповадно было месяцами строчить г.., а после делать
невинное выражение " а что я такого сказал" . А сейчас такие морали болеле коней
в светет того, что сам творит у нас в гостях......Мягко говоря, недостойное поведение .
Уфе самой вообще чтоль игроки не нужны....???
Уфе самой вообще чтоль игроки не нужны....???
Тут у некоторых коней бомбит от того, что в ЛЧ будет Локомотив, а не ЦСКА.
Опасаются, что кто-то другой отнимет у них их привычное 4-е место в группе.
У них всё по принципу "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы"
Вчера тут один конь даже выразил надежду, что нашим будут попадаться в ЛЧ исключительно арсеналы с манчестерами, и что Португалия в итоге обойдёт нас в таблице коэффициентов, - уж очень он этого хочет.
Тут у некоторых коней бомбит от того, что в ЛЧ будет Локомотив, а не ЦСКА.
Опасаются, что кто-то другой отнимет у них их привычное 4-е место в группе.
У них всё по принципу "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы"
Вчера тут один конь даже выразил надежду, что нашим будут попадаться в ЛЧ исключительно арсеналы с манчестерами, и что Португалия в итоге обойдёт нас в таблице коэффициентов, - уж очень он этого хочет.
- - - - - - - - - -
Что эти два слова делают в одном предложении?)
- - - - - - - - - -
Что эти два слова делают в одном предложении?)
Так вот буду действительно умным и не буду таким отвечать!
Так вот буду действительно умным и не буду таким отвечать!
Если уж дальше продолжать тему, то давай посмотрим на, что живёт ЦСКА, без гос поддержки он тоже не обходится.
Гинер входит в структуру государства, одно то, что он контролировал Росгосстрах-Жизнь говорит об многом. Тему можно развить и капнуть глубже, но она будет точно не в вашу пользу.
Так, что смиритесь с нынешним положением! К ЦСКА всегда относился с уважением и вижу, что команда перспективная, но прежде чем обвинять других, посмотрите на себя, а потом уже говорите.
Если уж дальше продолжать тему, то давай посмотрим на, что живёт ЦСКА, без гос поддержки он тоже не обходится.
Гинер входит в структуру государства, одно то, что он контролировал Росгосстрах-Жизнь говорит об многом. Тему можно развить и капнуть глубже, но она будет точно не в вашу пользу.
Так, что смиритесь с нынешним положением! К ЦСКА всегда относился с уважением и вижу, что команда перспективная, но прежде чем обвинять других, посмотрите на себя, а потом уже говорите.