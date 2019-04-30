«Локомотив» хочет купить игрока «Уфы»

Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Уфы» Дмитрию Живоглядову. Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

С «Локомотивом» у нас переговоры и не прерывались. Но по Живоглядову есть предложения не только из «Локомотива».

Дмитрий — футболист хорошего уровня. Более того, различные клубы интересуются еще четырьмя нашими игроками. Понятно, что Живоглядов входит в их число.