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«Локомотив» хочет купить игрока «Уфы»

30 апреля 2019, 19:24

Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Уфы» Дмитрию Живоглядову. Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

С «Локомотивом» у нас переговоры и не прерывались. Но по Живоглядову есть предложения не только из «Локомотива».

Дмитрий — футболист хорошего уровня. Более того, различные клубы интересуются еще четырьмя нашими игроками. Понятно, что Живоглядов входит в их число.

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фанат джигурды
фанат джигурды ответил Морозовский
   283 / 954
вчера в 09:50
Купили б сразу всю "УФУ", оптом!
Паровоз- не бомжи с крестовского!!!
Oleg1956
Oleg1956
   424 / 954
01 мая в 16:18
Уфе нечего боятся вылета. К сожалению мы Ажи и Енисей вылетаем на прямую ну Уфа в стыке с таким составом решит проблеы.
Tostao
Tostao
   336 / 954
01 мая в 15:23
А вот в "Динамо" в своё время, не пригодился. (
valt134
valt134
   288 / 954
01 мая в 15:13
Сука,цыгане херовы... Всю команду распродадут. В ФНЛ вам самое место.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Parovoznic
   15 / 954
01 мая в 14:37
Да ты не путай божий дар с яйцами! Скажи, тебя не возмущает (или не удивляет), когда болела российского клуба желает другим нашим клубам скорейшего вылета из ЕК? И того, чтобы португалы обошли нас в таблице коэффициентов? Я-то писАл именно об этом! А ты мне тут про посты об Анжи...
Я ничего не путаю и не считаю нормальным, когда болела российский
желает забугорным удачи, а своим вылета. Если ты об этом. По сути
и этим он тоже занимается. когда пишет, что топит за все наши в ЕК,
а стоит одному клубу проиграть, так начинает топить их тут же на ветке
с текстами " я так и знал, я так и говорил"...просто смешивает с грязью....
Ты считаешь это честнее ? Если ты в ЕК, будь последователен до конца.

Только речь об этом может вести кристалльный человек, не замешанный в грязи
по отношению к клубам РПЛ, не имеющим к нему никакого отношения. а просто
потому что этому челу так вздумалось. Тогда это будет выглядеть объективно.
Вот на что я упираю, и никуда не увожу тебя в сторону , а этими провокациями
занимается твой коллега по клубу вместе с конскими троллями. Думаю, ты меня понял.
Parovoznic
Parovoznic ответил NAZAR 007
   56 / 954
01 мая в 14:24
Так вот ваших это задевает, точно так же как задевает и нас, когда твой соколлега по команде заходит перед игрой наших или видя новость, где Анжи и пишет всякую ерунду оскорбительную про то типа что нам делать и где нам участвовать и какой мы клуб. А сегодня видите ли обидело, что конь так написал. У меня к паровозам всегда отношение норм было, с учетом моей работы в этой структуре, но я не бегаю по чужим веткам, думаю как и ты. с целью хайпануть и разжечь искуственный с...ч, как делает твой коллега по клубу. А потом обвиняет что мы заставляем ненавидеть Анжи из за нас. какая-то странная политика тебе не кажется ? ) Полить нас грязью, а потом мы же еще и грубияны и хамло, а истоки своего написанного не видит. Считаю, не имеешь отношения к команде, не делали тебе ничего плохого, так какого фига шастать по чужим веткам с целью нарваться на грубость .
Да ты не путай божий дар с яйцами!

Скажи, тебя не возмущает (или не удивляет), когда болела российского клуба желает другим нашим клубам скорейшего вылета из ЕК? И того, чтобы португалы обошли нас в таблице коэффициентов?
Я-то писАл именно об этом!

А ты мне тут про посты об Анжи...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Parovoznic
   15 / 954
01 мая в 14:13
Приветствую неистово!))) Не читал тут ничьих постов про Анжи, поэтому ничего не могу тебе ответить. А то, что болела ЦСКА желает поражения российским клубам в ЕК, да ещё мечтает о том, чтобы португалы опередили нас в таблице коэффициентов , - ну, не то, чтобы возмущало, а скорее удивляет) А посты вроде "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы", да ещё и от коня - забавляют, да!)) Я бы ещё понял, если бы это болела Зенита писАл, или хотя бы Краснодара. Но вот конь...))))))
Так вот ваших это задевает, точно так же как задевает
и нас, когда твой соколлега по команде заходит перед
игрой наших или видя новость, где Анжи и пишет
всякую ерунду оскорбительную про то типа что нам
делать и где нам участвовать и какой мы клуб.
А сегодня видите ли обидело, что конь так написал.
У меня к паровозам всегда отношение норм было,
с учетом моей работы в этой структуре, но я не бегаю
по чужим веткам, думаю как и ты. с целью хайпануть
и разжечь искуственный с...ч, как делает твой коллега по клубу.
А потом обвиняет что мы заставляем ненавидеть Анжи из за нас.
какая-то странная политика тебе не кажется ? ) Полить нас грязью,
а потом мы же еще и грубияны и хамло, а истоки своего написанного не видит.
Считаю, не имеешь отношения к команде, не делали тебе ничего плохого,
так какого фига шастать по чужим веткам с целью нарваться на грубость .
Parovoznic
Parovoznic ответил NAZAR 007
   56 / 954
01 мая в 14:02
Дима, приветствую ! А почему так возмутило ? Когда этот твой коллега вместе с конскими троллями своими текстами строчит мерзкий троллинг в адрес Анжи и искуственно вызывает на себя огонь, за собой этого не замечает. Да и вы замечание не сделаете. Может вам его позиция тоже близка ? Не знаю. Если не так ,то почему вас должно задевать в адрес Локо, а нас в адрес Анжи -нет ? Интересная логика у этого твоего соколлеги по клубу : я заставил ненавидеть наш Анжи по причине, что гоняю с веток синтез конских троллей и его оттуда, а они как на мёд туда. Тебе же, например, не приходит в голову прийти в гости и написать ваше место пердив и вообще чтовы делаете в вышке,вы нищеброды и в таком духе. Вот и мне не приходит. Только если совсем уж достали своим бесконечным сарказмом, где-нибудь отличусь в адрес этих товарищей. Чтобы неповадно было месяцами строчить г.., а после делать невинное выражение " а что я такого сказал" . А сейчас такие морали болеле коней в светет того, что сам творит у нас в гостях......Мягко говоря, недостойное поведение .
Приветствую неистово!)))

Не читал тут ничьих постов про Анжи, поэтому ничего не могу тебе ответить.

А то, что болела ЦСКА желает поражения российским клубам в ЕК, да ещё мечтает о том, чтобы португалы опередили нас в таблице коэффициентов , - ну, не то, чтобы возмущало, а скорее удивляет)

А посты вроде "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы", да ещё и от коня - забавляют, да!))
Я бы ещё понял, если бы это болела Зенита писАл, или хотя бы Краснодара.
Но вот конь...))))))
cska plus
cska plus
   18 / 954
01 мая в 13:26
Димон норм выглядит в этом сезоне.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   391 / 954
01 мая в 12:09
Что Локо в лч, что ЦСКА-это последующая борьба за 4 место в группе.
МапС
МапС
   81 / 954
01 мая в 11:19
Если Уфа вылетит в ФНЛ, то вся пойдёт с молотка. Держитесь, башкиры! Не хотелось бы терять такую команду.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил сулейман шлагбаум 1
   36 / 954
01 мая в 10:43
Хахаха!👍
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Parovoznic
   15 / 954
01 мая в 10:34
Забей. Тут у некоторых коней бомбит от того, что в ЛЧ будет Локомотив, а не ЦСКА. Опасаются, что кто-то другой отнимет у них их привычное 4-е место в группе. У них всё по принципу "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы" Вчера тут один конь даже выразил надежду, что нашим будут попадаться в ЛЧ исключительно арсеналы с манчестерами, и что Португалия в итоге обойдёт нас в таблице коэффициентов, - уж очень он этого хочет.
Дима, приветствую ! А почему так возмутило ?
Когда этот твой коллега вместе с конскими троллями
своими текстами строчит мерзкий троллинг в адрес Анжи
и искуственно вызывает на себя огонь, за собой этого не замечает.
Да и вы замечание не сделаете. Может вам его позиция тоже близка ? Не знаю.
Если не так ,то почему вас должно задевать в адрес Локо, а нас в адрес Анжи -нет ?
Интересная логика у этого твоего соколлеги по клубу : я заставил ненавидеть наш Анжи
по причине, что гоняю с веток синтез конских троллей и его оттуда, а они как на мёд туда.

Тебе же, например, не приходит в голову прийти в гости и написать ваше место пердив
и вообще чтовы делаете в вышке,вы нищеброды и в таком духе. Вот и мне не приходит.

Только если совсем уж достали своим бесконечным сарказмом, где-нибудь отличусь
в адрес этих товарищей. Чтобы неповадно было месяцами строчить г.., а после делать
невинное выражение " а что я такого сказал" . А сейчас такие морали болеле коней
в светет того, что сам творит у нас в гостях......Мягко говоря, недостойное поведение .
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 09:28
Пригодится Живоглядов !Локомотиву.
Mike_smile
Mike_smile
01 мая в 09:26
К нам его в ФК НН, капитанить будет
beefs
beefs
   196 / 954
01 мая в 09:19
Распродажа начинается...
andrefino13
andrefino13
   607 / 954
01 мая в 09:05
Добротный игрок.Я за.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 08:35
Обляков,Стоцкий,Дивеев,Живоглядов и пр...
Уфе самой вообще чтоль игроки не нужны....???
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил VV V
   285 / 954
01 мая в 08:14
Государственный Локомотив начал косить под частный ЦСКА (покупает защитника Уфы), сейчас бабла из федерального государственного бюджета накидает Уфе, вместо строительства шпал по всей необъятной России.....поставит автобус Сёмина, об...ётся в Лиге Чемпионов и будет всё хорошо....так как за государственные бабки никто отвечать не будет....максимум, президент Локомотива Василий Кикнадзе, которого уже давно пора депортировать в Грузию, вынесет строгий выговор Сёмину.
Шпалы не " строят", " умный" ты наш. Кстати, если ты действительно " умный", может скажешь, кому принадлежит фраза - " не люблю, когда надутый ***дон мнит себя дирижаблем" ?
Kuvkil
Kuvkil
01 мая в 07:06
И еще потом Игбуна на Смолова поменять бы
Parovoznic
Parovoznic ответил Байкал-38
   56 / 954
01 мая в 04:03
Понял, общение бесполезно, обида на первом месте, раз уже на такие слова как "юноша" и "сможешь стать таким-же умным, как я" переходите. Хотя из этого возраста давно уже вышел! Но суть не в этом, а в вашей обиде, которая заставляет писать оскорбления, но это уже ваши проблемы. Так вот буду действительно умным и не буду таким отвечать!
Забей.

Тут у некоторых коней бомбит от того, что в ЛЧ будет Локомотив, а не ЦСКА.
Опасаются, что кто-то другой отнимет у них их привычное 4-е место в группе.
У них всё по принципу "Наш клуб в ЕК - Дартаньян, а все остальные - пи@@@сы"

Вчера тут один конь даже выразил надежду, что нашим будут попадаться в ЛЧ исключительно арсеналы с манчестерами, и что Португалия в итоге обойдёт нас в таблице коэффициентов, - уж очень он этого хочет.
Parovoznic
Parovoznic ответил VV V
   56 / 954
01 мая в 04:00
Государственный Локомотив начал косить под частный ЦСКА (покупает защитника Уфы), сейчас бабла из федерального государственного бюджета накидает Уфе, вместо строительства шпал по всей необъятной России.....поставит автобус Сёмина, об...ётся в Лиге Чемпионов и будет всё хорошо....так как за государственные бабки никто отвечать не будет....максимум, президент Локомотива Василий Кикнадзе, которого уже давно пора депортировать в Грузию, вынесет строгий выговор Сёмину.
"...частный ЦСКА"
- - - - - - - - - -
Что эти два слова делают в одном предложении?)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил VV V
   36 / 954
01 мая в 00:59
Твой еврей такие замуты делает с гос.баблом,что тебе и не снилось...Если конюшня обделалась жидиньким,не нужно теперь злобу выплёскивать на других и писать бредятину маразматика...Будь достойнее,взрослый ведь человек...
VV V
VV V ответил Байкал-38
   303 / 954
01 мая в 00:49
Понял, общение бесполезно, обида на первом месте, раз уже на такие слова как "юноша" и "сможешь стать таким-же умным, как я" переходите. Хотя из этого возраста давно уже вышел! Но суть не в этом, а в вашей обиде, которая заставляет писать оскорбления, но это уже ваши проблемы. Так вот буду действительно умным и не буду таким отвечать!
Спасибо, за хороший русский язык, спасибо, и не держи на меня зла, это же дискуссия.....она может нравится, а может нет.....ещё спишемся, если, конечно, случай даст.....
Байкал-38
Байкал-38 ответил VV V
   26 / 954
01 мая в 00:22
Есть спонсор титульный, а есть спонсор генеральный, то есть владелец, читай больше, юноша, интересуйся экономикой и жизнью страны, только тогда, юноша, ты сможешь стать таким-же умным, как я .
Понял, общение бесполезно, обида на первом месте, раз уже на такие слова как "юноша" и "сможешь стать таким-же умным, как я" переходите. Хотя из этого возраста давно уже вышел! Но суть не в этом, а в вашей обиде, которая заставляет писать оскорбления, но это уже ваши проблемы.
Так вот буду действительно умным и не буду таким отвечать!
VV V
VV V ответил Байкал-38
   303 / 954
01 мая в 00:06
Ну давай начнём с того, что я лично от тебя ничего не хочу! Ну, а во вторых в твоих словах я вижу только обиду, не более того. Если уж дальше продолжать тему, то давай посмотрим на, что живёт ЦСКА, без гос поддержки он тоже не обходится. Гинер входит в структуру государства, одно то, что он контролировал Росгосстрах-Жизнь говорит об многом. Тему можно развить и капнуть глубже, но она будет точно не в вашу пользу. Так, что смиритесь с нынешним положением! К ЦСКА всегда относился с уважением и вижу, что команда перспективная, но прежде чем обвинять других, посмотрите на себя, а потом уже говорите.
Есть спонсор титульный, а есть спонсор генеральный, то есть владелец, читай больше, юноша, интересуйся экономикой и жизнью страны, только тогда, юноша, ты сможешь стать таким-же умным, как я .
Байкал-38
Байкал-38 ответил VV V
   26 / 954
30 апреля в 23:56
Локомотив всегда сидел на шее у государства и покупал за общие государственные деньги страны почти любого футболиста, вместо строительства платформ и шпал.....и ты хочешь, чтобы я уважал этого расхитителя государственной программы по модернизации страны ???
Ну давай начнём с того, что я лично от тебя ничего не хочу! Ну, а во вторых в твоих словах я вижу только обиду, не более того.
Если уж дальше продолжать тему, то давай посмотрим на, что живёт ЦСКА, без гос поддержки он тоже не обходится.
Гинер входит в структуру государства, одно то, что он контролировал Росгосстрах-Жизнь говорит об многом. Тему можно развить и капнуть глубже, но она будет точно не в вашу пользу.
Так, что смиритесь с нынешним положением! К ЦСКА всегда относился с уважением и вижу, что команда перспективная, но прежде чем обвинять других, посмотрите на себя, а потом уже говорите.
VV V
VV V ответил Байкал-38
   303 / 954
30 апреля в 23:25
Я понимаю, обидно, что ЦСКА так об..., но не до такой же степени, что бы такое про Локо писать! Уважайте свой клуб, но и соперников тоже.
Локомотив всегда сидел на шее у государства и покупал за общие государственные деньги страны почти любого футболиста, вместо строительства платформ и шпал.....и ты хочешь, чтобы я уважал этого расхитителя государственной программы по модернизации страны ???
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   26 / 954
30 апреля в 23:18
Уфа - это наша корова и мы ее доим!!!( Ганчаренко).
Согласен, вряд ли его Локо купит, так как он точно в состав проходить не будет. Скорее всего всего Уфа хочет подогреть интерес.
Байкал-38
Байкал-38 ответил VV V
   26 / 954
30 апреля в 23:15
Государственный Локомотив начал косить под частный ЦСКА (покупает защитника Уфы), сейчас бабла из федерального государственного бюджета накидает Уфе, вместо строительства шпал по всей необъятной России.....поставит автобус Сёмина, об...ётся в Лиге Чемпионов и будет всё хорошо....так как за государственные бабки никто отвечать не будет....максимум, президент Локомотива Василий Кикнадзе, которого уже давно пора депортировать в Грузию, вынесет строгий выговор Сёмину.
Я понимаю, обидно, что ЦСКА так об..., но не до такой же степени, что бы такое про Локо писать! Уважайте свой клуб, но и соперников тоже.
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