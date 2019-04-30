«Зенит» предложил ЦСКА за Фернандеса 20 млн евро

«Зенит» претендует на защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сине-бело-голубые» предложили за 28-летнего футболиста 20 млн евро, однако ожидается, что «армейцы» на первое предложение ответят отказом. Переговоры ведут лично президенты клубов - Александр Медведев и Евгений Гинер.
В марте экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что хотел приобрести Фернандеса в свою команду.
на теплоходе музыка играет
спартак с тоской стоит на берегу
у федуна умишка не хватает
и не идут трофеи к спартаку
на теплоходе музыка играет
спартак с тоской стоит на берегу
у федуна умишка не хватает
и не идут трофеи к спартаку
Почему бомбит у болельщиков 89-й команды Европы, не понятно.
Почему бомбит у болельщиков 89-й команды Европы, не понятно.