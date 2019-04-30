«Зенит» предложил ЦСКА за Фернандеса 20 млн евро

30 апреля 2019, 13:47

«Зенит» претендует на защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сине-бело-голубые» предложили за 28-летнего футболиста 20 млн евро, однако ожидается, что «армейцы» на первое предложение ответят отказом. Переговоры ведут лично президенты клубов - Александр Медведев и Евгений Гинер.

В марте экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что хотел приобрести Фернандеса в свою команду.