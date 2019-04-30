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«Зенит» предложил ЦСКА за Фернандеса 20 млн евро

30 апреля 2019, 13:47

«Зенит» претендует на защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сине-бело-голубые» предложили за 28-летнего футболиста 20 млн евро, однако ожидается, что «армейцы» на первое предложение ответят отказом. Переговоры ведут лично президенты клубов - Александр Медведев и Евгений Гинер.

В марте экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что хотел приобрести Фернандеса в свою команду.

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Союзник противников
Союзник противников ответил Катерина Измайлова
   20 / 954
вчера в 10:28
Я жду Огунсанью. Чтобы он сел мне на колени в баньке Глушакова.
Лучше ты к нему.
Баба Яга против
Баба Яга против
   393 / 954
01 мая в 17:57
За 45 минимум
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
01 мая в 16:28
Марио неприкосновенный!
Stavropol19
Stavropol19
01 мая в 10:55
Единственный иностранец, который с моей стороны пользуется безмерным уважением ,за его профессионализм.
Сп62
Сп62
   469 / 954
01 мая в 10:09
Разговор о Марио, а обсуждают Спартак. Такую популярность да другим бы клубам. Ан, не дано!
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   365 / 954
01 мая в 03:08
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
       796 / 954
    01 мая в 01:29
    Цена завышена? Не подойдет Зениту? Так в сборной то, где игроки из разных клубов, играет достойно. И в Зените не потеряется. Цена соответствует уровню Фернандеса. Но ЦСКА не стоит отдавать ключевого игрока в клуб-конкурент.
    Гавроша
    Гавроша ответил grazie100
       30 / 954
    01 мая в 00:42
    Матч Тв это и будет постоянныхм трофеем Сартака.
    Точно, на большее сартаку рассчитывать не приходится!
    grazie100
    grazie100
       468 / 954
    01 мая в 00:11
    Матч Тв это и будет постоянныхм трофеем Сартака.
    Гавроша
    Гавроша ответил ПерекатиПоле
       30 / 954
    30 апреля в 23:14
    Если говорить цифрами, то 19-я команда Европы, попавшая в ЛЧ, хочет купить у 32-й команды Европы правого защитника, за хорошие деньги. Почему бомбит у болельщиков 89-й команды Европы, не понятно.
    А их всегда бомбит:
    на теплоходе музыка играет
    спартак с тоской стоит на берегу
    у федуна умишка не хватает
    и не идут трофеи к спартаку
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    30 апреля в 23:11
    Не стоит покупать - гинер если и продаст, то за столько, что он того стоить не будет. Лучше другого найти.
    шацк
    шацк
    30 апреля в 22:59
    Возьмите Лешу Козлова за 10)) Вряд ли Гинер отпустит к конкуренту игрока...
    удав
    удав
       129 / 954
    30 апреля в 22:44
    игрок хороший, и усиление необходимо в защите,но ценник космос=)Да и Гинер не продаст
    рус фан
    рус фан ответил Гавроша
       236 / 954
    30 апреля в 21:56
    Я не очень приветствую - швырнуть 20 млн за 28 летнего игрока.... Думаю, можно и получше найти. А новость наверняка вылетела из тарасовки.
    Ну в России лучшего правого защитника пока не видно, Смольников много двигается, а толку мало, 20 млн много согласен, но тут уж рынок таков, усиление это будет и это главное, может лет на пять, позицию качественно закроет.
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       186 / 954
    30 апреля в 21:55
    Поторопились со своим предложением. Чемпионат еще не закончен.
    Гавроша
    Гавроша ответил Garrincha58
       30 / 954
    30 апреля в 21:48
    Это утка
    Из тарасовки.
    Гавроша
    Гавроша ответил pomor45
       30 / 954
    30 апреля в 21:48
    Гинер, продав Фернандеса, сможет купить Влашича.
    Значит не стоит покупать.
    Гавроша
    Гавроша ответил рус фан
       30 / 954
    30 апреля в 21:43
    Фернандес лучше Смольникова на мой взгляд, он усилит Зенит, 20 млн нормальная цена, но Гинер наверняка больше выторгует.
    Я не очень приветствую - швырнуть 20 млн за 28 летнего игрока.... Думаю, можно и получше найти. А новость наверняка вылетела из тарасовки.
    kust07
    kust07
       83 / 954
    30 апреля в 21:39
    а смысл?! Зенит и так силен,укомплектован по уши
    рус фан
    рус фан
       236 / 954
    30 апреля в 21:39
    Фернандес лучше Смольникова на мой взгляд, он усилит Зенит, 20 млн нормальная цена, но Гинер наверняка больше выторгует.
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    30 апреля в 21:37
    А пупсиков как бомбит - вся свиноферма сбежалась. Видно их игрока продают.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       80 / 954
    30 апреля в 21:37
    Если говорить цифрами, то 19-я команда Европы, попавшая в ЛЧ, хочет купить у 32-й команды Европы правого защитника, за хорошие деньги.
    Почему бомбит у болельщиков 89-й команды Европы, не понятно.
    Palex
    Palex ответил Tostao
       49 / 954
    30 апреля в 21:36
    А слабо самим найти, как это делают армейцы! Научились только у соседей перекупать и тырить, да тралить Южную Америку.
    Ну вот зачем ты ерничаешь? Ясно же,как божий день,что это галимая утка.Ни те,ни другие, не будут перекупать друг у друга футболистов.
    Гавроша
    Гавроша ответил Великолепный
       30 / 954
    30 апреля в 21:36
    Супер Марио стоит больше Минимум тридцатку надо предлагать за него. За двадцатку не обломится.
    Да за 28 летнего игрока и 20 много.
    Absinthe
    Absinthe
       483 / 954
    30 апреля в 21:30
    20 лямов за ЭТО?) Смех сквозь слезы...народные газовые слезы)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       266 / 954
    30 апреля в 21:13
    Цель понятна - коней разорить !
    johncamp
    johncamp ответил parallels
       935 / 954
    30 апреля в 21:06
    с трудом верится. но если гинер задумает его продавать - то больше зенита никто не даст, так что сделка будет выгодной. + за паспорт доплата будет. + за усиление прямого конкурента сдерут) не сильно хочется, чтобы этот трансфер случился. много лет не покупаем друг у друга - и так и надо бы оставить. но некем заменить косячного смольникова, в россии подходящих кандидатов, кроме фернандеса, нет.
    Гинер распотрашит на бабло, именно, а левый бек ещё, я уж не говорю про центр всего)) тут тоже по тридцатке? чёт не весело
    johncamp
    johncamp
       935 / 954
    30 апреля в 21:02
    на счёт европ, Марио, конечно, хорош, но возраст и сложится ли там, как здесь? на счёт договорённости, если по обоюдному согласию, почему бы и нет? опять же зп... по крайней мере, если этот переход и осуществится, ни коняшки, ни мы не будем свистеть в его адрес - хороший игрок и честный человек. p.s. Леонорыч всегда прагматичен, 3 тут, все это понимают
    Против_всех
    Против_всех
       464 / 954
    30 апреля в 20:58
    Газпромовские крысы, во всей своей красе!
    pomor45
    pomor45
       74 / 954
    30 апреля в 20:54
    Гинер, продав Фернандеса, сможет купить Влашича.
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