«Спартак» сможет расстаться с Глушаковым, выплатив ему 1,5 млн евро

27 апреля 2019, 17:52

СМИ сообщили финансовые условия, при которых «Спартак» сможет разорвать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

В соглашении есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения с хавбеком по своей инициативе. «Красно-белым» придется выплатить Глушакову половину зарплаты за период, остающийся до окончания срока контракта.

Договор с 32-летним игроком рассчитан до конца июня 2020 года, а оклад Глушакова составляет 3 млн евро в год. Таким образом, «Спартак» вправе расстаться с футболистом, заплатив ему около 1,5 млн евро.