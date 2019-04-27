«Спартак» сможет расстаться с Глушаковым, выплатив ему 1,5 млн евро

СМИ сообщили финансовые условия, при которых «Спартак» сможет разорвать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.
В соглашении есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения с хавбеком по своей инициативе. «Красно-белым» придется выплатить Глушакову половину зарплаты за период, остающийся до окончания срока контракта.
Договор с 32-летним игроком рассчитан до конца июня 2020 года, а оклад Глушакова составляет 3 млн евро в год. Таким образом, «Спартак» вправе расстаться с футболистом, заплатив ему около 1,5 млн евро.
Уж потерпели бы до окончания чемпионата.
Уж потерпели бы до окончания чемпионата.
Ему надо от агрессии избавляться.
Может и хорошо, что такая ситуация случилась - будет уроком на будущее... а если нет - улетит вслед за Глушаковым.
Ему надо от агрессии избавляться.
Может и хорошо, что такая ситуация случилась - будет уроком на будущее... а если нет - улетит вслед за Глушаковым.
Качали героя, качали, уронили попинали!!!
Это Спартак!!! Цирк отдыхает!!!
Качали героя, качали, уронили попинали!!!
Это Спартак!!! Цирк отдыхает!!!
В итоге и Марибору сливали, и в чемпионате шли через пень-колоду из-за амбиций Глушака. Он ведь пока улучшенный контракт не получил, даже играть отказывался... а форму 2 года набрать не может)
В итоге и Марибору сливали, и в чемпионате шли через пень-колоду из-за амбиций Глушака. Он ведь пока улучшенный контракт не получил, даже играть отказывался... а форму 2 года набрать не может)