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«Спартак» сможет расстаться с Глушаковым, выплатив ему 1,5 млн евро

27 апреля 2019, 17:52

СМИ сообщили финансовые условия, при которых «Спартак» сможет разорвать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

В соглашении есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения с хавбеком по своей инициативе. «Красно-белым» придется выплатить Глушакову половину зарплаты за период, остающийся до окончания срока контракта.

Договор с 32-летним игроком рассчитан до конца июня 2020 года, а оклад Глушакова составляет 3 млн евро в год. Таким образом, «Спартак» вправе расстаться с футболистом, заплатив ему около 1,5 млн евро.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   295 / 954
28 апреля в 09:35
глушаков один из вас!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил pomor45
   208 / 954
27 апреля в 23:57
А на стадионе проводите бои гладиаторов.
Вот купим 70% новеньких ,тогда и побьёмся ! ))
МапС
МапС
   80 / 954
27 апреля в 23:28
Пусть Федун расплатится с ним вениками на эту сумму.
КАМЮ
КАМЮ
   120 / 954
27 апреля в 22:29
Неужели Федуну, до сих пор, никто не объяснил, что деньги в футбольных клубах тратят на приобретение игроков , а не наоборот
pomor45
pomor45 ответил Алексей Коротеев
   75 / 954
27 апреля в 22:28
Раздайте ещё 20-30 лямов и гоните в шею 70% состава ,вместе с вратарями !
А на стадионе проводите бои гладиаторов.
viv
viv
   263 / 954
27 апреля в 22:15
Главное Пиджак остаётся ......
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
27 апреля в 22:11
Без Глушакова в оставшиеся пять туров пупсики не войдут даже в пятерку.
Уж потерпели бы до окончания чемпионата.
ABir
ABir
   176 / 954
27 апреля в 22:11
За прошлые заслуги
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
27 апреля в 21:32
Знатно банщик развел ЛенюКиевского!
RIR68
RIR68
   112 / 954
27 апреля в 20:24
подстава. жена уже знает сколько требовать с антинародного капитана!
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   16 / 954
27 апреля в 20:17
Уголовник Гулиев достойно заменит банщика. Набросится как дикарь и сорвет капитанскую повязку у Глушака. Гыгыгы
Глушаков на полставки останется хозяином бани ))
Doping87
Doping87
   91 / 954
27 апреля в 20:06
В Томь его отправьте. И эти 1,5 ляма руководству Томи заплатите.
Doping87
Doping87
   91 / 954
27 апреля в 20:03
В место того чтобы выставить его на трансфер. Федун ему ещё и бабла хочет дать. Бизнес по русски.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
27 апреля в 19:25
Уголовник Гулиев достойно заменит банщика. Набросится как дикарь и сорвет капитанскую повязку у Глушака. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 19:01
Получит 1,5 "лимона" и свалит в чешский "Баник".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
27 апреля в 18:54
Раздайте ещё 20-30 лямов и гоните в шею 70% состава ,вместе с вратарями !
makkie
makkie ответил Томик
   11 / 954
27 апреля в 18:54
Гулиев что-то зашкерился под шумок. Вот кого гнать надо. И по профессиональным и по человеческим качествпм не место в команде!
Гулиев объективно пока не тянет на основу - нет стабильности.
Ему надо от агрессии избавляться.
Может и хорошо, что такая ситуация случилась - будет уроком на будущее... а если нет - улетит вслед за Глушаковым.
makkie
makkie ответил Palex
   11 / 954
27 апреля в 18:52
С Измайлова уже не спросят.А во всех ваши передрягах,виноват только один человек-Федун.
Это даже не обсуждается, и так понятно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 18:45
Оригинальное усиление у Федуна - 1,5 ляма не приходящему , а из команды уходящему !!!
blitz
blitz ответил makkie
   614 / 954
27 апреля в 18:43
Дениска сделал свое дело, Дениска может уходить.
parallels
parallels ответил dino-hsv
   3 / 954
27 апреля в 18:43
1.5 млн за усиление в трансферное окно - это очень даже неплохо для спартачей:)
))
parallels
parallels
   3 / 954
27 апреля в 18:43
позорник, оплати алименты!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 18:41
А как же акции с плакатами типа : " ГЛУШАКОВ - НАШ КАПИТАН" ?!? Что он неотъемлемая часть команды, что он лидер и на поле, и в раздевалке???
Качали героя, качали, уронили попинали!!!
Это Спартак!!! Цирк отдыхает!!!
Томик
Томик ответил makkie
   712 / 954
27 апреля в 18:39
Гулиев что-то зашкерился под шумок. Вот кого гнать надо. И по профессиональным и по человеческим качествпм не место в команде!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
27 апреля в 18:25
Супруга и приставы сделали стойку...
Palex
Palex ответил makkie
   51 / 954
27 апреля в 18:22
С Измайлова уже не спросят.А во всех ваши передрягах,виноват только один человек-Федун.
Землянин
Землянин
   437 / 954
27 апреля в 18:13
Зачем, продать в Терек, он же мечтал об этом )))
makkie
makkie ответил firtreeman
   11 / 954
27 апреля в 18:13
Разве не после чемпионского сезона продлили, когда он бригадиром в похоронной бригаде числился?
Полгода торговались еще, Каррера против был - но кто его послушает?
В итоге и Марибору сливали, и в чемпионате шли через пень-колоду из-за амбиций Глушака. Он ведь пока улучшенный контракт не получил, даже играть отказывался... а форму 2 года набрать не может)
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
27 апреля в 18:10
Только Федун может сморозить такую глупость. Сначала продлить контракт, а потом выплатить неустойку.
firtreeman
firtreeman ответил makkie
   152 / 954
27 апреля в 18:03
Разве не после чемпионского сезона продлили, когда он бригадиром в похоронной бригаде числился?
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