Ханни: «Хочу остаться в „Спартаке“ и помочь ему завоевать трофеи»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал слух о том, что он входит в список игроков команды, которые могут быть выставлены этим летом на трансфер.

Я не читал таких слухов, но могу сказать, что хочу остаться в «Спартаке». Своё будущее я связываю с этим клубом, здесь я ещё не добился всего, чего хотел. Я подписал контракт на 3,5 года и очень хочу завоевать трофеи. Сейчас моя цель – остаться в клубе, быть важной его частью и помочь команде завоевать трофеи.