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Ханни: «Хочу остаться в „Спартаке“ и помочь ему завоевать трофеи»

30 апреля 2019, 01:25

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал слух о том, что он входит в список игроков команды, которые могут быть выставлены этим летом на трансфер.

Я не читал таких слухов, но могу сказать, что хочу остаться в «Спартаке». Своё будущее я связываю с этим клубом, здесь я ещё не добился всего, чего хотел. Я подписал контракт на 3,5 года и очень хочу завоевать трофеи. Сейчас моя цель – остаться в клубе, быть важной его частью и помочь команде завоевать трофеи.

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спартак 1987
спартак 1987
01 мая в 10:00
Акинфеев признался в интервью России 24, что в дерби против Спартака цска отскочил, то что Зе Луиш иногда неувязок понятно, но ты Ханни ему отдал тот пас на пустые ворота как любишь, не в правую ногу и не в левую, а куда-то посередине, а твой друган Мельгарехо не использовал выход один на один. Игорь признался, что в том моменте уже начинал заваливаться и было достаточно просто пробить мимо вратаря, а наш Парагваец принял единственное "верное" решение чтобы не забить...два барана
спартак 1987
спартак 1987
01 мая в 09:51
чтобы играть в Спартаке нужно биться за ромбик на груди в КАЖДОЙ игре, а не убирать ноги от стыков и играть на чистых мячах.тебя брали чтобы ты вёл игру команды, оказалось, что твой потолок это чемпионат Бельгии. ты Ханни и Мельгарехо просто обос....лись в этом сезоне, Ташаеву и Ломовицкому ещё можно простить с оговорками, а вот вас обоих нужно гнать из команды вторым эшелоном, в первый состав билеты уже проданы Глушакову с Комбаровым
PITER_1
PITER_1
01 мая в 07:44
хани: "я еще не посетил все московские ночные клубы, не купил супер лЯмузин, не был у глушака в бане и не пробовал его самогон, очень хочется бабаосиков, оставьте меня. я с самого рождения мечтал играть за хрюнов"
MAUS
MAUS ответил parallels
30 апреля в 16:17
я не против. чтобы он остался в спартаке)
зенит его скоро купит)))
зенит любит на лавку покупать и потом по арендам раздавать )))
viv
viv
30 апреля в 13:42
Завоевать кубок Тины уже помог.....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 апреля в 11:20
Так какого Х.. ты делал всё это время в команде ? На поле трындеть надо ,а не в микрофон !
Байкал-38
Байкал-38
30 апреля в 07:44
Ещё один кубок "матч тв"?
А как спартачи себя зимой в грудь били. И смеялись над Зенитом и Локо и где они и где Спартак!
lexatver
lexatver
30 апреля в 05:32
Тебе бы мяч принимать научиться, чтобы он не отскакивал на 3 метра, да пас точный отдавать хотя бы на 2 метра! Как ты можешь помочь? ))
cska plus
cska plus
30 апреля в 03:55
Ахахах! Смешно слышать слова Спартак и трофей.
Nikola45
Nikola45
30 апреля в 03:39
Софьюшка кубок Канделаки вы уже взяли ! Хватит милок ))
Wolf77785
Wolf77785
30 апреля в 02:34
помогают только кабинеты, разок за 16 лет, это помогло!
Jake Sully
Jake Sully
30 апреля в 01:56
трофеи? ахахаха!
Ruslik1982
Ruslik1982
30 апреля в 01:36
хотя рекорд 0-7 это своего рода тоже трофей
Ruslik1982
Ruslik1982
30 апреля в 01:35
спасибо, помог уже
parallels
parallels
30 апреля в 01:31
я не против. чтобы он остался в спартаке)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
30 апреля в 01:28
Какие трофеи? Этот клуб создан, чтобы веселить, а не трофеи выигрывать, так что, звени бубенцами с остальными спартачами!
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