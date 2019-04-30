Ракитич: «Месси - лучший игрок в истории футбола»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высоко оценил игру Лионеля Месси.
Месси - лучший игрок в истории футбола. Мне повезло играть вместе с ним. Наличие такого футболиста в команде придает уверенности всем игрокам. Мы готовимся к игре с «Ливерпулем» (в Лиге чемпионов) в обычном режиме. Наша задача - выиграть встречу.
Напомним, что недавно «Барселона» оформила очередное чемпионство, а Месси стал первым игроком в истории каталонского клуба, который выиграл чемпионат 10 раз.
- Скока раз Месси держал над головой Кубок Мира?
(Пеле Три раза...)
- Скока раз Месси держал над головой Кубок Мира?
(Пеле Три раза...)
Он олимпийский чемпион со сборной или этого вам троллям мало?)))ахахаха
Он олимпийский чемпион со сборной или этого вам троллям мало?)))ахахаха