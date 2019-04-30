Ракитич: «Месси - лучший игрок в истории футбола»

30 апреля 2019, 21:44

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высоко оценил игру Лионеля Месси.

Месси - лучший игрок в истории футбола. Мне повезло играть вместе с ним. Наличие такого футболиста в команде придает уверенности всем игрокам. Мы готовимся к игре с «Ливерпулем» (в Лиге чемпионов) в обычном режиме. Наша задача - выиграть встречу.

Напомним, что недавно «Барселона» оформила очередное чемпионство, а Месси стал первым игроком в истории каталонского клуба, который выиграл чемпионат 10 раз.