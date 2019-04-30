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Ракитич: «Месси - лучший игрок в истории футбола»

30 апреля 2019, 21:44

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высоко оценил игру Лионеля Месси.

Месси - лучший игрок в истории футбола. Мне повезло играть вместе с ним. Наличие такого футболиста в команде придает уверенности всем игрокам. Мы готовимся к игре с «Ливерпулем» (в Лиге чемпионов) в обычном режиме. Наша задача - выиграть встречу.

Напомним, что недавно «Барселона» оформила очередное чемпионство, а Месси стал первым игроком в истории каталонского клуба, который выиграл чемпионат 10 раз.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил амурец
   146 / 959
01 мая в 21:49
Ахахаха, ну ну.
амурец
амурец ответил la_masia
   81 / 959
01 мая в 19:44
ЗМ заслуживают и присуждают, а Месси его просто дают, как ты сам это сказал
la_masia
la_masia ответил амурец
   146 / 959
01 мая в 06:39
А за что надо давать золотой мяч по твоему?
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   746 / 959
01 мая в 06:21
Месси лучший неудачник в истории футбола
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
30 апреля в 23:46
Ракитич чемпион мира по шлифованию.
амурец
амурец ответил la_masia
   81 / 959
30 апреля в 23:19
ну вот именно что дают
la_masia
la_masia ответил амурец
   146 / 959
30 апреля в 23:09
А разве не показатель? А что тогда показатель? Хет трики Уэскам?
Ну если золотые мячи дают за хет-трики Уэскам...то да, показатель...
амурец
амурец ответил la_masia
   81 / 959
30 апреля в 22:58
А разве не показатель? А что тогда показатель? Хет трики Уэскам?
Зидан 1972
Зидан 1972
   805 / 959
30 апреля в 22:52
Блин ,завтра перейдёшь в Юве и Рони бутсы поцелуешь!
Neymar 10
Neymar 10
   228 / 959
30 апреля в 22:37
продолжай держать всех нас в курсе 👏
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
30 апреля в 22:18
Опять напрашивается вопрос:

- Скока раз Месси держал над головой Кубок Мира?

(Пеле Три раза...)
la_masia
la_masia ответил GAGIEV 96b
   146 / 959
30 апреля в 22:04
Ну почему то этот лучший не чемпион мира ))))) сказочный дол....
2 комментария и оба про то что Месси не Чемпион Мира))) А это показатель?
Он олимпийский чемпион со сборной или этого вам троллям мало?)))ахахаха
GAGIEV 96b
GAGIEV 96b
   610 / 959
30 апреля в 21:50
Ну почему то этот лучший не чемпион мира ))))) сказочный дол....
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
30 апреля в 21:50
Лучший игрок на нервах честных налогоплательщиков. Аха-ха)
Бабка Нара
Бабка Нара
   139 / 959
30 апреля в 21:48
Весь Великий Интер так считает. В 2010-м году нам было за честь обезмячивать лучшего игрока мира с помощью Де Блекере. Это нам было доброй наградой за вытряхивание Ювентуса из Серии А.
Left Boy
Left Boy
   222 / 959
30 апреля в 21:47
Премию этому парню за выполнение пункта из договора!
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