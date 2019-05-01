Экс-врач «Спартака»: «Возвращение Вертонгена на поле усугубило его травму»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что доктора «Тоттенхэма» во время матча Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1) не должны были позволять Яну Вертонгену возвращаться на поле.

В эпизоде с травмой Вертонгена присутствовал неоправданный героизм врачей. У меня закон: если кровь льётся ручьём, игрока надо менять. Думаю, был перелом костей носа, а это уже кровоснабжение, которое можно остановить на две-три минуты. Если выпустить игрока на поле, то все манипуляции врачей сводятся к нулю.

Перелом костей носа, как правило, сопровождается сотрясением головного мозга. Этого врачи не учли, поэтому их квалификация под большим сомнением. На будущее - делать это всем докторам не рекомендую. Возвращение Вертонгена усугубило ситуацию с его травмой. Врачи пошли на это, чтобы добиться результата.

В моей практике случался подобный момент. У Йиранека был ушиб лобной области. Это не нос, так что Мартин рвался в бой. Я видел это по его стремлению, поэтому мы замотали ему голову, и он продолжил играть. Правда, когда кровь пошла снова, всё равно пришлось забрать его с поля. Но рана на лобной области – это далеко не перелом костей носа.

Было бы здорово иметь на матчах независимого врача. Есть ведь сейчас комиссары игр. Если добиться того, что слово такого врача – закон, можно ввести эту практику. Но, к сожалению, мы не такая богатая страна, чтобы держать независимого специалиста в этой области на матчах. Это нереально.