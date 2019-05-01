Капризов: «Головин в „Монако“ реально кайфует»

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Монако» Александром Головиным.
Поддерживаю ли я связь с Головиным? Иногда бывает. Я могу написать «молодчик», похвалить за какие-то успехи. Он с победой вот тоже поздравил. Недавно смотрел его интервью с Красавой. Саня сказал, что играть в Европе всегда было его мечтой. Несмотря на то, что его команда сейчас далеко не лидер, он останется в ней до последнего. Там совсем другой уровень, другое отношение, другой футбол. Мне кажется, он в «Монако» реально кайфует.
Когда сборная выигрывает,примазаться к победе
как сопереживающему, а стоит проиграть, так
моментом откреститься от нее ? Глорский скорее,
такой пактриотизм. Тем более, когда клубное реально
превалирует над сборной даже текстами : на фиг эта сборная,
с травмой верентся футболист, а кому потом играть за клуб....
Сколько раз такое читал здесь....А насчет интеллекта....Ну удивил..
Откуда ему взяться, когда вокруг столько гы-гы....ха-ха и бугага )
Когда сборная выигрывает,примазаться к победе
как сопереживающему, а стоит проиграть, так
моментом откреститься от нее ? Глорский скорее,
такой пактриотизм. Тем более, когда клубное реально
превалирует над сборной даже текстами : на фиг эта сборная,
с травмой верентся футболист, а кому потом играть за клуб....
Сколько раз такое читал здесь....А насчет интеллекта....Ну удивил..
Откуда ему взяться, когда вокруг столько гы-гы....ха-ха и бугага )
Знаем мы чем это заканчивается....
Знаем мы чем это заканчивается....
ауры, окружения, а не устраивает "пир во время чумы". Удачи Головину и побед !
ауры, окружения, а не устраивает "пир во время чумы". Удачи Головину и побед !
Удачи Головину!!!
Удачи Головину!!!