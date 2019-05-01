Капризов: «Головин в „Монако“ реально кайфует»

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Поддерживаю ли я связь с Головиным? Иногда бывает. Я могу написать «молодчик», похвалить за какие-то успехи. Он с победой вот тоже поздравил. Недавно смотрел его интервью с Красавой. Саня сказал, что играть в Европе всегда было его мечтой. Несмотря на то, что его команда сейчас далеко не лидер, он останется в ней до последнего. Там совсем другой уровень, другое отношение, другой футбол. Мне кажется, он в «Монако» реально кайфует.