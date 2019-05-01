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Капризов: «Головин в „Монако“ реально кайфует»

01 мая 2019, 09:56

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о взаимоотношениях с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Поддерживаю ли я связь с Головиным? Иногда бывает. Я могу написать «молодчик», похвалить за какие-то успехи. Он с победой вот тоже поздравил. Недавно смотрел его интервью с Красавой. Саня сказал, что играть в Европе всегда было его мечтой. Несмотря на то, что его команда сейчас далеко не лидер, он останется в ней до последнего. Там совсем другой уровень, другое отношение, другой футбол. Мне кажется, он в «Монако» реально кайфует.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   15 / 954
вчера в 14:55
При полном отсутствии патриотизма и интеллекта? Да?
Напускной патриотизм у многих деятелей здесь ? )
Когда сборная выигрывает,примазаться к победе
как сопереживающему, а стоит проиграть, так
моментом откреститься от нее ? Глорский скорее,
такой пактриотизм. Тем более, когда клубное реально
превалирует над сборной даже текстами : на фиг эта сборная,
с травмой верентся футболист, а кому потом играть за клуб....
Сколько раз такое читал здесь....А насчет интеллекта....Ну удивил..
Откуда ему взяться, когда вокруг столько гы-гы....ха-ха и бугага )
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   65 / 954
вчера в 14:31
При полном отсутствии патриотизма и интеллекта? Да?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   15 / 954
вчера в 14:00
Назар, салам дорогой. А как ты думаешь почему ты даёшь толковый ответ и расшифровываешь смысл новости, а очень многие гонят негатив по простой причине, он игрок ЦСКА в прошлом. А то, что он игрок Сб. России для них неважно? Неужели клубные пристрастия так могут искажать человеческую сущность?
Салам, Толя ! Видимо сильно превалирует клубное над сборной .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   65 / 954
01 мая в 19:17
Назар, салам дорогой. А как ты думаешь почему ты даёшь толковый ответ и расшифровываешь смысл новости, а очень многие гонят негатив по простой причине, он игрок ЦСКА в прошлом. А то, что он игрок Сб. России для них неважно? Неужели клубные пристрастия так могут искажать человеческую сущность?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил FILL3286
   72 / 954
01 мая в 18:55
После свинарника Свинси кайфует в Севилье! 😃
Юрниекс
Юрниекс ответил FILL3286
   316 / 954
01 мая в 14:22
после конюшне и в дандолке будешь кайф ловить(((
А после свинарника и в Казахстане- кайф.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 11:31
Монако...Монте Карло....Твига....Шампанское....
Знаем мы чем это заканчивается....
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил la_masia
   6 / 954
01 мая в 10:56
От 19 места 4 очка, матч в запасе. Ты вообще знаешь регламент Л1?
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
01 мая в 10:56
Кайфует в данном контексте, это получает удовольствие от футбола, от тренировок,
ауры, окружения, а не устраивает "пир во время чумы". Удачи Головину и побед !
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 10:32
Дзагоева позвал бы в "Монако"! Алан тоже любит кайфовать!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
01 мая в 10:30
Лишь бы правильно кайфовал, а не как Саша и Паша!!!
Удачи Головину!!!
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
01 мая в 10:27
Капризову самому бы уже пора в НХЛ, пока молодой. Уже дорос. Здесь в КХЛ уже делать не хрен, только деградировать, а время уходит. Тем более чемпионом уже стал, кубок Гагарина выиграл. И перспектив у Капризова в Америке будет куда больше, чем у Головы в Монако. Так что желаем Кириллу стать новым Фёдоровым или Буре или Овечкиным, не меньше!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   62 / 954
01 мая в 10:21
Дело молодое, можно и кайфануть, пока серьёзных дел у Монако не появится. Тогда придётся пахать. Не до кайфа будет. Удачи Голове!
la_masia
la_masia
   149 / 954
01 мая в 10:17
Саня помогает Монаке выйти в Лигу 2. Реально кайфует.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 10:02
Задач серьезных нет, можно и кайфовать.
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
01 мая в 10:02
после конюшне и в дандолке будешь кайф ловить(((
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