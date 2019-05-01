Семак рассказал о здоровье Ерохина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного полузащитника Александра Ерохина.

В феврале у Ерохина была операция на голеностопе. Мы следим за его состоянием каждый день. Это важный для «Зенита» игрок, он помог нам в осенней части чемпионата. Конечно, сам Саша настроен вернуться в строй как можно быстрее. Ерохин – сильный футболист, который выкладывается на тренировках на сто процентов.

Мы надеялись, что он вернётся на поле уже в апреле, но сейчас понимаем: реабилитация займёт больше времени. Не хотим рисковать своим игроком.