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Семак рассказал о здоровье Ерохина

01 мая 2019, 10:08

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного полузащитника Александра Ерохина.

В феврале у Ерохина была операция на голеностопе. Мы следим за его состоянием каждый день. Это важный для «Зенита» игрок, он помог нам в осенней части чемпионата. Конечно, сам Саша настроен вернуться в строй как можно быстрее. Ерохин – сильный футболист, который выкладывается на тренировках на сто процентов.

Мы надеялись, что он вернётся на поле уже в апреле, но сейчас понимаем: реабилитация займёт больше времени. Не хотим рисковать своим игроком.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Олег Борткевич
   5 / 954
01 мая в 12:36
Зато как прекрасен Спартак!
О, да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Barushevski
Barushevski ответил el777
01 мая в 12:09
Все правильно, только вместо Нобоа Краневитера вон.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
01 мая в 12:04
Если Ерохин и Кузяев попрвятся,то великий целовальщик Оздоев будет задницей целовать лавку.(взасос)
Leningrad 84
Leningrad 84
   57 / 954
01 мая в 11:50
Скорейшего выздоровления Александру!
el777
el777
   715 / 954
01 мая в 11:27
Ерохин, Нобоа, Шатов, Мевля, Маммана, Анюков,Набиуллин, Нету,Мак,Маркизио ,Мусаев,Заболотный,Эрнани----- На МОРОЗ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 11:18
Главное не торопиться....желательно воостановиться окончательно к последнему туру....
В прошлом году он в 30-м туре 4 гола положил...))...плюс голевая передача...
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Морозовский
   175 / 954
01 мая в 11:04
ЕРОХИН ВСЕГДА БЫЛ И БУДЕТ ЛУЧШИМ В ЭТОМ ОТВРАТИТЕЛЬНОМ ЛАЗУРЯТНИКЕ!
Зато как прекрасен Спартак!
kastites
kastites
   104 / 954
01 мая в 10:33
Здоровья Ерохе
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
01 мая в 10:29
Да и пока не надо рисковать здоровьем,без него игра идёт.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 10:26
ЕРОХИН ВСЕГДА БЫЛ И БУДЕТ ЛУЧШИМ В ЭТОМ ОТВРАТИТЕЛЬНОМ ЛАЗУРЯТНИКЕ!
beefs
beefs
   196 / 954
01 мая в 10:23
До следующего сезона мы его не увидим...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   128 / 954
01 мая в 10:21
Ерохин и так не блистал в игре, а после травмы вообще потухнет.
нечитайло
нечитайло
   845 / 954
01 мая в 10:16
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