Бердыев: «Травма Бухарова? К сожалению, выбыл до конца сезона»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Добротная команда. Опытные игроки со школой. Тактически очень выучены. Они знают, в какой ситуации как играть, ну и конечно, хорошие стандартные положения.
Травма Бухарова? К сожалению, выбыл до конца сезона.
Бекеича,пациент отказался жить.)))
А если серьезно,то спасибо тебе Сашка,за твое былое в Рубине!
Бекеича,пациент отказался жить.)))
А если серьезно,то спасибо тебе Сашка,за твое былое в Рубине!
Хотя бы первую сотню загубленных талантов.
Хотя бы первую сотню загубленных талантов.