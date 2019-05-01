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Бердыев: «Травма Бухарова? К сожалению, выбыл до конца сезона»

01 мая 2019, 12:01
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургИдет второй тайм

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга». 

Добротная команда. Опытные игроки со школой. Тактически очень выучены. Они знают, в какой ситуации как играть, ну и конечно, хорошие стандартные положения.

Травма Бухарова? К сожалению, выбыл до конца сезона. 

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Все комментарии
Контуженый
Контуженый
   580 / 954
вчера в 08:19
Короче. Жена родила, и Шурик на радостях запил по чёрному
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Absinthe
   389 / 954
01 мая в 22:34
После Зенита он еще в Ростове шикарно поиграл!
Ну,не то что-бы шикарно и то,потому,что Бекеич его пытался реанимировать,но это уже был не тот Бухаров.
Absinthe
Absinthe ответил rubinovyi2
   483 / 954
01 мая в 21:17
Еще после Зенита пора было завязывать с футболом...,несмотря на реанимационные действия Бекеича,пациент отказался жить.))) А если серьезно,то спасибо тебе Сашка,за твое былое в Рубине!
После Зенита он еще в Ростове шикарно поиграл!
Телогрейка
Телогрейка
   662 / 954
01 мая в 20:29
.Бухарова зенит испортил, теперь это буратино, а не нападающий...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Jeck Denielse
   189 / 954
01 мая в 13:39
Будто дочка выбор парня оправдывает. Ужас
ДСА
ДСА
   131 / 954
01 мая в 12:49
До стыков рукой подать.
rubinovyi2
rubinovyi2
   389 / 954
01 мая в 12:32
Еще после Зенита пора было завязывать с футболом...,несмотря на реанимационные действия
Бекеича,пациент отказался жить.)))
А если серьезно,то спасибо тебе Сашка,за твое былое в Рубине!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Jeck Denielse
   189 / 954
01 мая в 12:20
назови хоть одного игрока, которого загубило Динамо
Хотя бы первую сотню загубленных талантов.
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
01 мая в 12:19
Зачем вообще это бревно ещё играет в футбол?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
01 мая в 12:03
он выбыл летом 2010
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