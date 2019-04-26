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Комличенко: «„Краснодар“ не обязан был давать мне шанс. Обиды нет»

26 апреля 2019, 07:53

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что не держит обиды на «Краснодар». Воспитанник краснодарского клуба отправился в аренду в Чешскую команду летом 2017 года. В январе этого года «Млада Болеслав» выкупил права на 23-летнего россиянина. После 26 туров чемпионата Чехии Комличенко является лучшим бомбардиром лиги с 22 забитыми мячами.

Академия «Краснодара» – номер один в России. По организации, уровню. Воспитанники будут, надо просто время дать. Да они уже есть. 

Обиды на «Краснодар» у меня нет. Переживаю за команду, часто смотрю их матчи. У меня там друзья остались. Обиды нет. Это футбол. Они не обязаны были давать мне шанс. Мы расстались с клубом в хороших отношениях. У меня своя дорога, у них своя. Не каждый воспитанник будет выступать в родном клубе, это нормально.

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Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 15:44
отличная академия Краснодара
Travios
Travios
   830 / 954
26 апреля в 12:05
у Краснодара лучшая академия в РФ, это все знают. Выпуск очень крутой, всем рекомендую посмотреть кто еще не смотрит канала "КРАСАВА".
shur
shur
   637 / 954
26 апреля в 08:33
beefs
beefs
   191 / 954
26 апреля в 08:31
Все правильно...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
26 апреля в 08:12
Ну теперь прикормленные эксперты про Краснодар будут гадости писать, надо же с канонады в Туле внимание отвлечь!
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