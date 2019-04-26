Комличенко: «„Краснодар“ не обязан был давать мне шанс. Обиды нет»

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что не держит обиды на «Краснодар». Воспитанник краснодарского клуба отправился в аренду в Чешскую команду летом 2017 года. В январе этого года «Млада Болеслав» выкупил права на 23-летнего россиянина. После 26 туров чемпионата Чехии Комличенко является лучшим бомбардиром лиги с 22 забитыми мячами.

Академия «Краснодара» – номер один в России. По организации, уровню. Воспитанники будут, надо просто время дать. Да они уже есть.

Обиды на «Краснодар» у меня нет. Переживаю за команду, часто смотрю их матчи. У меня там друзья остались. Обиды нет. Это футбол. Они не обязаны были давать мне шанс. Мы расстались с клубом в хороших отношениях. У меня своя дорога, у них своя. Не каждый воспитанник будет выступать в родном клубе, это нормально.