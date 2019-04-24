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Слуцкий: «Забили „Аяксу“ 2 гола в гостях. Это не удалось даже „Ювентусу“»

24 апреля 2019, 01:28
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)4 : 2Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал выездное поражение от «Аякса» (2:4) в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов.

Тяжело играть против «Аякса», это одна из лучших команд в мире. В таких матчах отчётливее видишь проблемы своей команды, получаешь много информации. 

Мы старались блокировать их фланговые атаки. Считаю, что сыграли неплохо в обороне. В первом тайме «Аякс» не имел много моментов и забил лишь один гол. Нам требовался баланс в игре, но против «Аякса» тяжело одинаково хорошо действовать в обороне и нападении. 

Мы смогли забить им два мяча в Амстердаме, а это не удалось сделать даже «Ювентусу».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 19:11
Нормально все у ЛВС!!! Дела идут , лишь бы удалялись поменьше, а то прям болезнь какая то!
djemStar
djemStar ответил Шуnя771
   454 / 954
30 апреля в 14:14
Второму составу? И этим гордиться?
Ты хоть посмотри составы в матче, прежде чем чушь свою мясную нести.
Землянин
Землянин ответил Землянин
   437 / 954
24 апреля в 22:15
Анекдоты травить, по тв шоу ходить, раскачивать скамейки, ну и своих тренировать, футболу обучать )))
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 11:13
"...это не удалось сделать даже Ювентусу..."

"Шикарное" оправдание!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Шуnя771
   6 / 954
24 апреля в 10:07
Как там Каррера, его хоть в Фрозиноне берут? 😆😆😆
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   511 / 954
24 апреля в 09:05
Да! Это подвиг!🤣😂😉☝️
удав
удав
   124 / 954
24 апреля в 08:57
молодец Леня -нашел позитив даже в поражении
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
24 апреля в 08:07
Второму составу?
И этим гордиться?
LOpp
LOpp
   24 / 954
24 апреля в 07:02
Сам себя не похвалишь...
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
24 апреля в 06:06
Слуцкер велик и ужасен! 😂😂😂
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
24 апреля в 05:39
Теперь гордись этим
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
24 апреля в 04:56
Колхозник Лёня ещё легко отделался.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 03:15
Самое высшее достижение в карьере Слуцкого.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
24 апреля в 02:09
Удачи ЛВС!
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
24 апреля в 02:05
Все равно проиграли.
Димoн
Димoн ответил Землянин
   33 / 954
24 апреля в 02:01
Возвращайся домой, чего Ты там забыл в этой глухомани )))
а дома чего он забыл) домой всегда успеет
xajaks
xajaks
24 апреля в 01:44
и проиграли.это не удалось даже Ювентусу........
Землянин
Землянин
   437 / 954
24 апреля в 01:30
Возвращайся домой, чего Ты там забыл в этой глухомани )))
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