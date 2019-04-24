Слуцкий: «Забили „Аяксу“ 2 гола в гостях. Это не удалось даже „Ювентусу“»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал выездное поражение от «Аякса» (2:4) в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов.

Тяжело играть против «Аякса», это одна из лучших команд в мире. В таких матчах отчётливее видишь проблемы своей команды, получаешь много информации.

Мы старались блокировать их фланговые атаки. Считаю, что сыграли неплохо в обороне. В первом тайме «Аякс» не имел много моментов и забил лишь один гол. Нам требовался баланс в игре, но против «Аякса» тяжело одинаково хорошо действовать в обороне и нападении.

Мы смогли забить им два мяча в Амстердаме, а это не удалось сделать даже «Ювентусу».